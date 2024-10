Úkaz jménem Pogačar: Slovinec ničí v sezoně ostatní nadpozemskou silou

Cyklistiku dělá, aby vyhrával. To je u Tadeje Pogačara všem naprosto jasné. Už nějakou dobu se o něm říká, že je mimozemšťan. Ještě víc věta rezonovala po jeho vítězném osmdesátikilometrovém sólu na jarní klasice Strade Bianche. Pak přišel double Giro-Tour. Klobouk dolů, říkali všichni. Ovšem co předvedl na mistrovství světa, bylo z úplně jiné galaxie. „Je jasné, že teď už mě předčil,“ uznala cyklistická legenda Eddy Merckx.

Neuvěřitelný Pogačar, křičel titulek francouzského listu L´Equipe, kde celé titulní straně dominovala cílová fotografie nového mistra světa.

Legenda Pogačar, psal zase italský sportovní deník Gazzetta dello Sport. Po představení, které vyšvihl v nedělním závodu na mistrovství světa, se ani nedalo psát nic jiného než samé superlativy. Odpoutat se od největších soupeřů 101 kilometrů před cílem, to už, slovy Remca Evenepoela z Tour de France, chce mít opravdu koule.

Cyklistický demolition man zase předvedl, že on se rozhodně několik desítek let zaběhnutých zvyků držet nehodlá. Čekat až do posledního jednoho či dvou okruhů? Prostě když se cítí, tak jede, a nezáleží na tom, jak daleko do cíle ještě je.