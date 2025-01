Cyklokrosař Boroš má osmý titul, předčil legendy Šimůnka a Štybara

To, o co ke konci závodní kariéry usiloval Zdeněk Štybar, ale nedosáhl na to, se teď povedlo jeho nástupci. Cyklokrosař Michael Boroš získal v neděli v Jičíně osmý titul mistra České republiky a vládne tomuto historickému pořadí. Za ním jsou se sedmi triumfy Štybar a Radomír Šimůnek starší. V kategorii žen získala čtvrtý titul Kristýna Zemanová, která však nebude startovat na mistrovství světa.

Tohle byl ten pravý český cyklokros. V Jičíně napadl přes noc sníh, který pokryl vrstvu bahna, a tak se mohlo mistrovství republiky odehrávat v podmínkách, na které bývali zvyklí dříve závodníci jako Radomír Šimůnek či Zdeněk Štybar. Právě oni až do soboty drželi, společně s Michaelem Borošem, rekord v počtu národních titulů.

Teď už je ale situace jiná. Boroš s přehledem vyhrál i toto mistrovství ČR a získal kýžený osmý titul, kterým se v historickém žebříčku osamostatnil na první příčce. Ačkoliv vyhrál o pohodlných 21 sekund před Václavem Ježkem, nešlo prý o tak snadné vítězství.

„Podmínky byly nepříjemné, čekal jsem trochu větší bláto, tohle bylo uklouzané a člověk musel dávat pozor, aby neudělal zbytečně moc chyb. Nebylo to úplně tak jednoduché, jak to možná v televizi vypadalo,“ řekl novinářům už s medailí na krku.

Osmého titulu si váží, i když… „Jsem rád, že se to poosmé podařilo a je to neskutečný výsledek. Ale vnímám i to, že Radomír Šimůnek se Zdeňkem Štybarem dokázali svých sedm titulů v trochu jiné době. Navíc kdyby Zdeněk pokračoval dál v terénu, asi by jich tehdy ještě pár přidal. Takže to beru s rezervou,“ přiznal v posledních letech nejlepší český cyklokrosař.

Ten má také být největším českým želízkem v ohni na mistrovství světa ve francouzském Liévinu (1.-2. února) v kategorii elite. Před rokem na domácí půdě v Táboře skončil sedmý.

„Forma po vánočním turné, které jsem absolvoval, asi ještě není taková, jak má být. Ale doufám, že na MS to půjde nahoru. Sedmé místo z Tábora se pokusím vylepšit, i když to bude strašně těžké. Ale porvu se s tím,“ slibuje třiatřicetiletý cyklista.

V kategorii žen na své předchozí tituly navázala Kristýna Zemanová. I když ta je momentálně v úplně jiné pozici. Už dříve se nechala slyšet, že tuto cyklokrosovou sezonu kvůli následkům covidu předčasně ukončí po domácím šampionátu. „A na tom se nic nemění. Platí, že na mistrovství světa nepojedu. Už předtím jsem říkala, že i kdyby se mistrovství republiky povedlo, tak na svět nepojedu. Stejně jako se nic nemění na rozhodnutí nepokračovat v sezoně. Výkonnost je totiž hodně nestabilní, je to jednou tak a podruhé jinak. A takhle si na mistrovství světa netroufám odjet. Protože když reprezentuju, tak na sto procent,“ prohlásila Zemanová.

Juniorskými domácími šampiony se stali Kryštof Bažant a Lucie Grohová.

Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Jičíně:

Muži elite (23,4 km): 1. Boroš (Elkov Kasper) 58:31, 2. V. Ježek (Brilon) -21, 3. J. Ťoupalík (Elkov Kasper) -23, 4. Kerl (Auto Škoda M. Boleslav) -24, 5. Jindřich (ČEZ Tábor) -1:37, 6. Kuba (Elkov Kasper) -1:51.

Ženy elite (18,2 km): 1. Zemanová (Brilon) 52:08, 2. Douděrová (Dukla Praha) -58, 3. Spěšná (Massi) -1:17.

Junioři (15,6 km): 1. Bažant (Cyklostar Pirelli) 38:40, 2. John -18, 3. Svoboda (oba Brilon) -21.

Juniorky (13 km): 1. Grohová (Dukla Praha) 36:59, 2. Bukovská (DK Bikeshop) -19, 3. Viková (Dukla Praha) -1:15.