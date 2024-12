Smolař Van Aert: Při návratu k cyklokrosu ho srazil nepozorný divák

I v cyklokrosu už se to blýská hvězdami. Mathieu van der Poel už je zase noční můrou všech specialistů na tuto disciplínu, a v pátek se k němu přidal i jeho odvěký rival Wout van Aert. Na rozjetého soka sice po těžkém zranění ještě nestačil, ale mohl bojovat o pódium. Jenže… Co se přihodilo v posledním kole závodu v belgickém Loenhoutu?

Silniční sezona pro něj skončila nešťastně na španělské Vueltě, kde ve sjezdu spadl a poranil si koleno. Od té doby se dával do kupy. Jelikož větší zranění utrpěl už i na jaře, příliš toho v minulé sezoně nenazávodil. A tak se se svým týmem dohodl, že v zimě pojede několik závodů disciplíny, ze které vzešel.

První cyklokrosový start si měl připsat už začátkem týdne, jenže kvůli žaludečním potížím jej musel ještě odložit. V sobotu v belgickém Loenhoutu už ale nastoupil a v průběhu závodu bylo vidět, že i v dobré formě.

Na jeho velkého soupeře Mathieu van der Poela, který v předchozích třech závodech nadělil ostatním vždy přes minutu, to ještě nebylo. Ale zůstával v souboji o druhé místo zhruba půl minuty za nizozemskou raketou.

V posledním kole Van der Poela pronásledoval společně s Laurensem Sweeckem a Thibauem Nysem. Syn slavného otce Svena Nyse jej v zatáčce předjel a vytlačil blízko k bariérám, za kterými stáli diváci. Jenže jeden nepozorný, který svou rukou zasahoval do trati, způsobil, že šel Van Aert k zemi. Vítěz devíti etap na Tour de France a trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se rychle zvedl, ale dvojici rivalů, kteří si jeli pro pódiové umístění, už dohnat nestihl.

„Určitě to nebyla Thibauova chyba - udělal pěkný manévr, aby se dostal dopředu,“ řekl pak Van Aert pro belgickou stanici Sporza. „Já jsem byl na vnější straně zatáčky, kde ale přes bariéru zasahoval do trati fanoušek, se kterým jsem bohužel přišel do kontaktu,“ popisoval smířeně, co se na trati stalo.

I tak byl ale se svým prvním startem v terénu hodně spokojený. Do cíle dojel na 4. místě 36 sekund za Van der Poelem a zhruba 20 sekund za dvojicí, která úřadujícího mistra světa doplnila na stupních vítězů.