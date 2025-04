Po zranění chtěl Evenepoel skončit, pomohla mu manželka i islám. Pivo na pódiu? Už ne

Pár dnů před tím, než odstartoval letošní sezonu, zveřejnil na svém instagramu emotivní vzkaz. V něm Belgičan Remco Evenepoel děkoval všem, kdo mu byli v uplynulých měsících nablízku. Pro cyklistu, který loni na olympijských hrách v Paříži ovládl časovku i silniční závod, to bylo hodně těžké období.

V prosinci mu nepozorný řidič poštovní dodávky způsobil hodně nepříjemné zranění, když otevřel dveře svého vozu zrovna ve chvíli, kdy kolem něj Evenepoel při tréninku projížděl. Lídr týmu Soudal-Quick Step skončil v nemocnici se zlomenou lopatkou, žebry a pravou rukou. Na tiskové konferenci před svým prvním závodem prozradil, že dodnes není jeho ruka stoprocentně v pořádku.

„Zranění bylo dost vážné, v rameni jsem měl zničené všechny vazy, operace byla také náročná. A pak tu byl navíc problém s nervem, kvůli kterému nebylo rameno funkční,“ řekl Evenepoel.

Navíc šlo o další vážné zranění během krátké doby. Stejně jako Jonas Vingegaard i on spadl a poranil si zrovna tuto pravou lopatku na závodě Kolem Baskicka loni v dubnu.

Jelikož několik týdnů nesměl dělat vůbec nic, přišly na jeho mysl různé úvahy. Třeba i ta, že by svou krátkou kariéru ukončil. Evenepoel s cyklistikou začínal později, před tím závodně hrál fotbal a i byl i v mládežnické reprezentaci.

„V určitém okamžiku začnete pochybovat: Bude moje rameno opět zdravé? Bude funkční? Kdybych hrál tenis nebo třeba basketbal, volejbal, byl by to konec kariéry. Naštěstí v cyklistice to tak není,“ přemýšlel Evenepoel.

V těžkém období mu pomohla manželka Oumi Rayaneová. „Naučila jsi mě tolik věcí, a to ve všech oblastech života! Jak překonat těžká období, jak zůstat soustředěný, jak být šťastný, i když je to těžké. Měli jsme a ještě budeme mít spoustu společných modliteb, což je tak neuvěřitelná věc, kterou jsi mě naučila,“ napsal v příspěvku na sociální síti.

Na tiskové konferenci Evenepoel potvrdil, že přijal víru své ženy, jejíž rodina pochází z Maroka, tedy islám. „V uplynulém období jsem to opravdu poznal - je to něco, co sdílím s Oumi. Pro mě je to záchranné lano, které mi pomáhá projít životem,“ prohlásil rodák z Aalstu.

Věci a hodnoty, díky kterým prošel těžkou dobou, mu pomohly v návratu, jenž byl hodný krále. V pátek v závěrečném souboji jeden na jednoho udolal při Brabantském šípu krajana Wouta van Aerta. I v neděli při klasice Amstel Gold Race byl jedním z hlavních protagonistů a dojel třetí za Mattiasem Skjelmosem a Tadejem Pogačarem.

Podle titulárního sponzora se nedělnímu závodu přezdívá Pivní klasika. Tento nápoj také první tři dostávají na stupních vítězů. Ale zatímco Pogačar vypil skleničku do dna, Evenepoel se držel zásad své nové víry a ani nesmočil rty.