Chování některých fanoušků podél trati cyklistických závodů se začíná vymykat kontrole. Nejen, že svou nedbalostí ohrožují jezdce, pro které je sport obživou. Mnohé věci ale dělají dokonce naschvál. Vrcholem byl v nedělní kostkové klasice Paříž-Roubaix člověk, který hodil Mathieu van der Poelovi do obličeje bidon, který byl plný vody či jiného nápoje. „Myslím, že by měl jít před soud. Je to pokus o zabití,“ zlobil se Nizozemec, který ‚Peklo severu‘ potřetí v řadě vyhrál. Muž se následně sám přihlásil belgické policii.

Fanoušek sypající na Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda brambůrky v jedné z horských etap loňské Tour de France může působit úsměvně. Jenže někteří diváci u tratí cyklistických závodů začínají být stále drzejší.

Opilý muž z Tour strávil několik hodin na policejní stanici a vyvázl s napomenutím či menší pokutou. Belgická policie zase nedávno pátrala po divákovi, který během E3 Saxo Classic plivnul na Mathieu van der Poela, jenž po dlouhém sólu závod ovládl.

A stejný cyklista teď bude trvat na stíhání fanouška z monumentu Paříž-Roubaix. Ten už se ale provinil závažněji. A hlavně nebezpečněji.

Do cíle zbývalo nizozemskému klasikářskému suverénovi přibližně 33 kilometrů, když projížděl po jednom z kostkových úseků. Ten byl, stejně jako všechny ostatní, obsypaný diváky. Van der Poel už tou dobou jel sám, protože Tadej Pogačar, jeho jediný soupeř, krátce předtím nevybral zatáčku a musel měnit kolo.

Obhájce prvenství se proto soustředil na to, aby on žádnou chybu neudělal a dojel si pro další výhru. Když v tom mu přímo do obličeje přilétla cyklistická lahev. Navíc plná vody. Van der Poel se i nadále soustředil jen na to, aby do cíle dojel první. Ale tam už dal průchod emocím.

„Nemůžeme to jen tak nechat být. Byl to plný bidon, bylo to bolestivé. Navíc kdyby mě trefil do nosu, tak mi ho zlomí,“ vztekal se závodník, který už si prožil několik incidentů s fanoušky.

„Doufám, že ho policie identifikuje, protože ten člověk musí jít před soud. Byl to pokus o zabití,“ pokračoval Van der Poel pro belgickou stanici Sporza.

Že by šlo jen o náhodné vyklouznutí lahve z ruky fanouška, se dá ze záběrů televizních kamer zcela vyloučit. Jen se štěstím vyváznul cyklista bez jakéhokoliv zranění. Přitom následky tohoto činu mohly být hrozivé.

„Byla to plná lahev, možná tak půl kilogramu. A já jedu tak padesátkou. Takže to je, jako kdyby mi někdo do obličeje hodil kámen,“ dodal závodník týmu Alpecin-Deceuninck.

Teď bude záležet, zda se pořadatelé, Mezinárodní cyklistická unie (UCI) nebo Van der Poelův tým rozhodnou muže žalovat. Ten se totiž sám přihlásil v Belgii na policejní stanici.

Podle listu Het Nieuwsblad jde o Vláma, který se vydal na sever Francie fandit. Někteří fanoušci uvedli, že skupinka, se kterou u trati stál, byla pod vlivem alkoholu. Svého činu prý lituje. Jaký trest by mu v případě obvinění hrozil, zatím policie neuvedla.