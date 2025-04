Univerzální hvězda. Pogačar řádil na jarních klasikách. A co jeho rivalové z Tour?

Už chvíli to nikdo nevytáhl, ale teď po úspěšné jarní klasikářské misi Tadeje Pogačara to zaznělo znovu. Mladý Slovinec je jako legendární Eddy Merckx. Stejně univerzální hvězda, která zvládá demolovat soupeře na Tour de France, ale i jednorázovkách. Ať už vedou po kostkách nebo po asfaltu do nepříjemně prudkých kopců. Jeho hlavní konkurenti z Tour de France v posledních letech volí zcela jiný program.