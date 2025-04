Ředitel Kreuziger: Spíš jako učitel ve školce, připomínám základní věci. Pogačar je neuvěřitelný

Jsme právě v závěru ardenských klasik, na kterých si Roman Kreuziger jako závodník udělal dobré jméno. V roce 2013 ovládl „pivní klasiku“ Amstel Gold Race, o pět let později tam byl druhý. Teď se do Nizozemska a Belgie pravidelně vrací jako sportovní ředitel. Sleduje hlavně své svěřence, ale všímá si i jarních výkonů Tadeje Pogačara. I když vlastní závodníci mu dají někdy pořádně zabrat. „Musím jim připomínat úplně triviální věci, to dřív nebývalo,“ kroutí trochu hlavou Kreuziger.

Jako většina sportovních ředitelů objíždí závody, které moc dobře zná ze své cyklistické kariéry. Roman Kreuziger tak v těchto dnech diriguje jezdce týmu Bahrain Victorious v ardenských klasikách. V létě pak tradičně zamíří na Tour de France. Na té má loňské vítězství obhajovat Tadej Pogačar, jehož český direktor také, jako všichni, sleduje a třeba si všiml, jaká chyba ho stála vítězství na Amstel Gold Race. Okomentoval i jarní výkony českých závodníků.

Kdybyste byl cyklistický fanoušek, jak by vás bavila letošní sezona?

„Zatím je velice zajímavá a zábavná pro všechny. I když vyhrávají ti, od kterých se to tak nějak před sezonou čekalo.“

Takže by to chtělo i nějaké překvapení, aby to bylo ještě zajímavější?

„Třeba na Amstel Gold Race to bylo překvapení, že vyhrál někdo, koho úplně nečekali (Mattias Skjelmose – pozn. red.). Ale to nic nemění na tom, že sezona je pestrá. Jen vyhrávají lidi, kteří vyhrávat měli.“

Tadej Pogačar jede zase neuvěřitelnou sezonu, tentokrát s klasikářským programem. Co říkáte na jeho výkony, ale i na dost náročný jarní program, do kterého navíc zařadil Paříž-Roubaix?

„Myslím, že chtěl po Flandrech a Roubaix vyhrát všechny tři závody v Ardenách, což už je ale jasné, že nedotáhne, protože na Amstelu se mu to nepovedlo. Podle mě kdyby tam s nástupem počkal, tak vyhrát mohl. Ale udělal to, jak to udělal, asi to nebylo úplně šťastné řešení. Tak uvidíme v neděli na Lutychu. Protože co předvedl ve středu na Valonském šípu na Mur de Huy, bylo neuvěřitelné.“

Co si myslíte o jeho programu, který je dost náročný? Pro jeho tým UAE Emirates je totiž stěžejní, aby znovu vyhrál Tour de France.