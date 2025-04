Démon Pogačar zakončil jaro vyhraným monumentem, opět ho věnoval zesnulé tchyni

Nejen Tour de France, ale i letošní jarní klasiky dokázal Tadej Pogačar udělat nesmírně zajímavými. Jeho skóre v nich? Po nedělním vyhraném monumentu Lutych-Bastogne-Lutych je to 4:3. Navíc ani v jednom ze tří „prohraných“ závodů nechyběl na stupních vítězů! To je statistika hodna mistra světa, kterým Pogačar také je. V Lutychu neměl konkurenci, po jediném útoku, který spáchal, si dojel osamoceně až do cíle pro už třetí triumf z této ardenské klasiky.

Ať jsou to kostkové klasiky (včetně pekla Paříž-Roubaix), nebo ty kopcovité v Ardenách, můžete zde hledat jeden společný jmenovatel. Tím není nikdo jiný než současný cyklistický démon Tadej Pogačar. V této sezoně ovládl štěrkové Strade Bianche, kostkový monument Kolem Flander, na legendárním Mur de Huy si dojel pro výhru ve Valonském šípu a naposledy v neděli obhájil prvenství na Lutych-Bastogne-Lutych.

K tomu přidejte třetí místo na Milán-Sanremo a dvě druhá na Paříž-Roubaix (zde debutoval) a Amstel Gold Race. A máte neuvěřitelné jaro slovinského trojnásobného vítěze Tour de France. S etapovým podnikem Kolem Spojených arabských emirátů to činí pro některé sice jen 14 závodních dnů, ale ty byly pořádně intenzivní.

Ačkoliv třeba nedělní výhra na La Doyenne vypadala v jeho podání poměrně jako hračka, Pogačar a jeho týmoví kolegové v těchto závodech také nechali hodně sil.

„Jaro bylo povedené, jsem spokojený. Ale hlavně s tím, že teď můžu jet domů,“ poukázal na náročnost svého programu šestadvacetiletý cyklista.

Tak jsem se do toho opřel...

Na Lutych-Bastogne-Lutych se tradičně rozhodovalo v posledních kopcích. Tým UAE Emirates v čele pelotonu nastolil vysoké tempo, jak to má jejich lídr rád, a ze kterého většinou dokáže zrychlit právě jen on. Tak jako tentokrát 34,8 km před cílem ve stoupání La Redoute. Pogačar se ohlédl, ani se nemusel zvednout ze sedla, jen trochu zvýšil intenzitu záběrů nohou a hned měl znatelný náskok.

„Útok nebyl úplně v plánu, ale jeli jsme vysoké tempo celý den a viděl jsem, že spousta lidí tam nemá své týmové kolegy, tak jsem se do toho opřel. Rozhodl jsem se, že to otestuju, uvidím, jestli budu mít dostatečný náskok, abych do toho šel. A pak už jsem viděl, že to jde dobře, měl jsem dobré pocity v závěru Redouty, tak jsem jel až do cíle,“ popsal pak sám vítěz závodu. Mimochodem Pogačar je teprve sedmým cyklistou, kterému se v Lutychu podařilo triumfovat v dresu světového šampiona. Tuto výhru, stejně jako tu loňskou, věnoval mamince své snoubenky Uršky Žigartové, která zemřela jen pár dní před Lutych-Bastogne-Lutych 2022.

V závodě se očekával souboj mezi Slovincem a domácím Remcem Evenepoelem, ale na ten vůbec nedošlo. V Redoutě byl Belgičan vracející se po těžkém zranění hodně vzadu, a tak nemohl na sokův náskok reagovat, a ani později nesebral dostatek sil, aby ho dojel.

„Quick Step jel ze špice, chtěli to kontrolovat, ale najednou celý tým zmizel z čela, nevím přesně proč. Tak jsem si říkal, že se asi šetří. V Redoutě jsem se ohlédl a nikoho jsem tam neviděl, to byl taky impulz k tomu vyrazit,“ komentoval to Pogačar.

Toho teď čeká zasloužené volno a pak už příprava na Tour de France.

Cyklistický závod Lutych-Bastogne-Lutych (WorldTour):

1. Pogačar (Slovin./UEA Emirates-XRG) 6:00:09, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) oba -1:03, 4. Velasco (It./XDS Astana), 5. Nys (Belg./Lidl-Trek), 6. Bagioli (It/Lidl-Trek) všichni -1:10.