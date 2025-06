Dominantní výkon. Pogačar je na Dauphiné zpátky ve žlutém dresu, pospíchal kvůli přítelkyni

Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl šestou etapu závodu Critérium du Dauphiné a znovu oblékl žlutý trikot vedoucího jezdce. Úřadující mistr světa předvedl v závěrečném stoupání do alpského střediska Combloux dominantní výkon, ujel všem soupeřům a zvítězil s minutovým náskokem před Jonasem Vingegaardem. V celkovém pořadí má před dánským rivalem náskok 43 sekund.

Pogačar se po několikatýdenní závodní pauze vrátil na Dauphiné vítězstvím v úvodní etapě a v pátek si připsal další triumf. Pro šestadvacetiletého Slovince to bylo 97. prvenství v kariéře a je v tomto směru nejúspěšnějším závodníkem mezi aktivními jezdci. Stejný počet výher má francouzský sprinter Arnaud Démare.

„Musel jsem si pospíšit, abych viděl dojezd Uršky (přítelkyně Žigartové) na Kolem Švýcarska. Stihl jsem to akorát, takže všechno v pořádku,“ žertoval v cíli Pogačar, pro kterého je Dauphiné generálkou před Tour de France, na níž bude v červenci usilovat o čtvrté celkové vítězství.

„Měli jsme vlastní plán, ale Visma do toho začala šlapat naplno ve stoupání na Saxonnex. My jsme jeli výborně. Pavel (Sivakov), Johnnie (Narváez), prostě celý tým. A já se cítil na konci dobře. Řekli jsme si, že pojedeme od začátku posledního stoupání, od té nejstrmější části. Neměli jsme co ztratit,“ líčil Pogačar, který připravil o vedení Belgičana Remca Evenepoela. Vítěz středeční časovky dojel pátý s odstupem 1:50 minuty a klesl na čtvrté místo.

O víkendu vyvrcholí Dauphiné dalšími dvěma horskými etapami.

Cyklistický závod Critérium du Dauphiné (WorldTour) - 6. etapa (126,7 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 2:59:46, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:01, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:22, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -1:30, 5. Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) -1:50, 6. Baudin (Fr./ EF Education-EasyPost) -1:56.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 21:35:08, 2. Vingegaard -43, 3. Lipowitz -54, 4. Evenepoel -1:22, 5. Jorgenson -1:41, 6. Dunbar (Ir./Jayco AlUla) -2:28.