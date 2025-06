Pogačar ovládl tradiční prověrku před Tour de France. Na závěr odrazil útok Vingegaarda

Pogačar dnes odrazil útok svého rivala Jonase Vingegaarda z Dánska. Etapu dlouhou 133 kilometrů dokončil na třetím místě v závěsu za dvojnásobným šampionem Tour de France a v celkovém hodnocení zvítězil před Vingegaardem o 59 sekund.

Šestadvacetiletý Slovinec, který jel první závod od triumfu na dubnové klasice Lutych-Bastogne-Lutych, oslavil 99. vítězství a upevnil si první místo mezi aktivními jezdci. V historickém pořadí se posunul na 25. pozici.

„Byl to fakt úžasný týden. Tým opět odvedl skvělou práci a podařilo se nám uhájit trikot. Můžeme jet domů spokojeni a připravovat se na Tour,“ řekl Pogačar v televizním rozhovoru. „Byla tam spousta pozitiv a všechna negativa se promění v pozitiva, takže všechno je v pořádku,“ dodal s úsměvem.

„Byl jsem tu v roce 2020 na zkráceném Dauphiné kvůli covidu. Byl to jeden z nejtěžších pěti dnů, co jsem kdy zažil, a od té doby jsem se nevrátil. Teď se mi konečně podařilo tady uspět a jsem na to nesmírně hrdý,“ uvedl Pogačar. Před pěti lety skončil celkově čtvrtý.

Martinez, který o den dříve v královské etapě skončil až na 86. místě s mankem 35 minut na vítězného Pogačara, dnes vyhrál o 34 sekund. Jednadvacetiletý Francouz si připsal deváté prvenství v kariéře.

„Včera to byla velká bída, ale tým mi řekl, abych se nevzdával. Dneska jsem se snažil, cítil jsem se lépe a nakonec jsem zvítězil, takže paráda,“ uvedl člen stáje Bahrain Victorious, kde je sportovním ředitelem Roman Kreuziger.

Tour de France začne 5. července. „Čeká nás vysokohorské soustředění v Isole 2000, pak pojedeme na tři dny domů a pak na Tour. V podstatě už toho není moc co dělat. Po tomhle skvělém týdnu si odpočinu, možná trochu zapracuji na časovce a pak budu připravený,“ prohlásil Pogačar.

Poslední start na silnici dnes absolvoval Francouz Romain Bardet. Čtyřiatřicetiletý vicemistr světa z roku 2018 a vítěz čtyř etap na Tour de France, kde byl v roce 2019 nejlepším vrchařem, oznámil své rozhodnutí rozloučit se na tomto Dauphiné už loni. Od léta se hodlá věnovat gravelovým závodům. Soupeři mu před závěrečnou etapou vzdali hold.

Cyklistický závod Critérium du Dauphiné (WorldTour) - 8. etapa (133,3 km):

1. L. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) 3:34:18, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) oba -34, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 5. Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) oba -40, 6. Mas (Šp./Movistar) -45.

Konečné pořadí: 1. Pogačar 29:19:46, 2. Vingegaard -59, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:38, 4. Evenepoel -4:21, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -6:12, 6. Jorgenson -7:28.