Kolem Flander 2026: program, mapa, startovní listina, kdy startují Češi?
Legendární cyklistická klasika Kolem Flander napíše 5. dubna od 10:00 svou 110. kapitolu. Na startu nebudou chybět nejzářivější hvězdy pelotonu jako Mads Pedersen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel a především slovinský fenomén Tadej Pogačar, který obhajuje loňský triumf. Kompletní program, trasu i startovní listinu naleznete v tomto článku.
Kdy se jede Kolem Flander 2026
Belgická klasika, kde se pravidelně potkávají největší esa světové cyklistiky, startuje v neděli 5. dubna na Ernest van Dickkaai v Antverpách od 10:00. Předpokládaný dojezd do cílového Oudenaarde je naplánován na 16:20.
Trasa a mapa Kolem Flander 2026
Trasa ročníku 2026 měří 278,2 kilometru a tradičně prověří připravenost závodníků na drsných kostkách a v prudkých stoupáních. To nejtěžší přijde v druhé polovině závodu. Letošní novinkou je start v Antverpách, odkud peloton zamíří na jihozápad přes Sint-Niklaas, Dendermonde a Aalst.
V itineráři nechybí ikonické výjezdy Oude Kwaremont a Paterberg, kde se obvykle láme chleba, ani brutální Koppenberg s maximálním sklonem 22 %.
Trasa Kolem Flander 2026 • Foto: rondevanvlaanderen.be
Češi v akci na Kolem Flander 2026
Historicky nejúspěšnějším Čechem na „Ronde“ zůstává Zdeněk Štybar, který zde v letech 2015 a 2016 vybojoval 9. a 8. místo. Letos se o podobný zápis pokusí trojice našich reprezentantů. Mathias Vacek v barvách stáje Lidl-Trek bude chtít vylepšit loňskou 80. pozici, doplňovat ho budou bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z týmu Unibet Rose Rockets.
Jaké hvězdy pojedou Kolem Flander 2026? Pogačar vs. Van der Poel
„Nový kanibal“ Tadej Pogačar, jenž přezdívku zdědil po legendárním Eddym Merckxovi, potvrzuje skvělou formu čerstvým vítězstvím na Milán – San Remo. Pokud v budoucnu přidá Paříž–Roubaix, zkompletuje sbírku všech pěti monumentů.
Jeho největším vyzyvatelem bude Mathieu van der Poel. Ten má na kontě již tři zářezy a letos útočí na čtvrtý triumf, čímž by se osamostatnil v čele historických tabulek. Mezi další favority lze řadit i Madse Pedersena či Wouta van Aerta.
Kde sledovat Kolem Flander 2025 v TV?
Přímý přenos můžete sledovat obvykle na Eurosport 1 (od 9.45), ale také na ČT sport (stejný čas). Případně můžete využít ČT sport Plus.
Výsledky Kolem Flander 2025
|#
|Závodník
|Čas
|1.
|Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)
|5:58:42
|2.
|Mads Pedersen (Lidl - Trek)
|+1:01
|3.
|Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)
|+1:01
|4.
|Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike)
|+1:01
|5.
|Jasper Stuyven (Lidl - Trek)
|+1:04
|6.
|Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike)
|+1:51
|7.
|Stefan Küng (Groupama - FDJ)
|+1:53
|8.
|Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)
|+2:19
|9.
|Biniam Girmay (Intermarché - Wanty)
|+2:19
|10.
|Iván García Cortina (Movistar)
|+2:19
|80.
|Mathias Vacek (Lidl - Trek)
|+7:23
Legendy a vítězové Kolem Flander
Ronde van Vlaanderen je v Belgii národním svátkem. Dva triumfy zde sice oslavil i Eddy Merckx, ale rekordmany jsou se třemi zářezy Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw a Tom Boonen. Právě do této vybrané společnosti patří i Van der Poel, který se letos může stát absolutním králem Flander.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|2024
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|2023
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|2022
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|2021
|Kasper Asgreen (Dán.)
|2020
|Mathieu van der Poel (Niz.)
|2019
|Alberto Bettiol (It.)
|2018
|Niki Terpstra (Niz.)
|2017
|Philippe Gilbert (Bel.)
|2016
|Peter Sagan (Sloven.)
|2015
|Alexander Kristoff (Nor.)
|2014
|Fabian Cancellara (Švýc.)
|2013
|Fabian Cancellara (Švýc.)