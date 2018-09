Spalte jim tenisky! Reklama s hráčem, který klečel při hymně, budí vášně

„Věř v něco. I když to znamená obětovat všechno.“ V Kaepernickově podání je to prohlášení, které shrnuje jeho postoj v uplynulých dvou letech, ale také jde nově také o reklamní slogan. Společně s dalšími sportovními hvězdami, jako je tenistka Serena Williamsová a basketbalista LeBron James, se quaterback s objemným účesem objevuje v reklamní kampani firmy Nike k 30. výročí jejího sloganu Just Do It.

Není pochyb o tom, že Nike si tímto výběrem zajistil pozornost, ale otázkou je, zda mu z dlouhodobého hlediska taková strategie prospěje, nebo uškodí. Bezprostředně jsou nejvýraznější hlavně negativní ohlasy.

Rozhodnutí využít k reklamě Kaepernicka vyvolalo nesouhlasné reakce na sociálních sítích. Mezi nejvíc trendujícími hesly se objevily výzvy k bojkotu #BoycottNike a podpalování produktů Nike #JustBurnIt. Řada Američanů pak skutečně publikovala fotografie a videa, která je zachycují, jak tenisky od Nike ničí, případně hází do koše.

Vyjádřil se také prezident Donald Trump, který patřil mezi nejvýraznější kritiky poklekajících sportovců během americké hymny. „Posílá to poselství, ale je to příšerné poselství, které by se nemělo šířit,“ uvedl Trump. Na Kaepernickovo vystoupení také reagovaly poklesem akcie firmy Nike na burze.

Představitelé společnosti si za svým rozhodnutím stojí. „Domníváme se, že Colin je jedním z nejinspirativnějších sportovců této generace, který využil síly sportu, aby pomohl posunout svět kupředu," uvedl jeden ze zástupců vedení Nike Gino Fisanotti. Stejný názor má také tenistka Serena Williamsová. „Je to silný postoj a vzor pro ostatní společnosti,“ chválila po výhře na US Open nad Karolínou Plíškovou.

Poslední Kaepernickovy kroky naznačují, že zpátky na hřiště se v NFL hned tak nevrátí. Po týmu San Francisco 49ers nenašel další tým, jenž by o něj měl zájem. Od loňska nenastoupil a zažaloval soutěž, že mu kvůli aktivismu brání v pokračování kariéry.