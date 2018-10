Pohár tří národů ovládlo v úžasné kulise Maďarsko. Český tým doplatil na zranění

Očekávání se naplnila. Na začátku hrály prim obrany. První útok Maďarů zakončil obránce Tomáš Svoboda, který zachytil soupeřovu přihrávku. Pro českou obranu to byl ale jediný získaný míč soupeře. To se nakonec ukázalo jako jeden z nejdůležitějších faktorů. To potvrdila i stálice české obrany, Karel Augusta. “Když obrana získá víc než tři míče za zápas, tak většinou vyhraje. My bohužel získali pouze jeden a Maďaři čtyři.”

Jako první udeřili Maďaři, kteří touchdownem otevřeli skóre. Češi dokázali v zápětí odpovědět, když se až do endzóny dostal quarterback Jan Bláha. Český rozehrávač hledal volné spoluhráče, až nakonec místo přihrávky zvolil běh.

Obrana národního týmu pokračovala v dobrém výkonu a útok Maďarska se neprosadil. Naopak Češi se dokázali dostat opět do endzóny. Jan Dunovský, který prožil vydařený zápas se Slovenskem, si doběhl pro touchdown a posunul český tým do vedení 15:7.

Po změně vedení se maďarský útok vzpamatoval a do poločasu si připsal deset bodů, čímž se Maďarsko dostalo zpět do vedení. To se samozřejmě líbilo domácímu publiku, které na stadionu vytvořilo elektrizující atmosféru. Stadion s kapacitou 5 000 diváků byl téměř vyprodán a fanoušci hnali domácí k vítězství v turnaji.

Skvělou atmosféru si pochvaloval i Karel Augusta, který za svůj výkon získal ocenění pro nejlepšího hráče českého výběru. “Byli tady úžasní fanoušci, prostředí bylo fantastický, zázemí také. Herně jsem si to užil, ale nejsem úplně spokojený s vlastním výkonem” dodal Augusta.

Klíčovou situací celého zápasu bylo zranění českého quarterbacka. Jan Bláha se snažil vykličkovat z tlaku obrany Maďarska a podvrtl si koleno. Do zápasu již Bláha nezasáhl a jeho post převzal Pavel Mráz. Pod jeho taktovkou měl český útok problém se posouvat po hřišti. “Začali jsme dobře, ale hodněkrát jsme ztratili v útoku míč,” hledal příčiny neúspěchu hlavní trenér českého týmu Sebastian Fandert. “Zranění Bláhy nás vyhodilo z rytmu,” dodal Fandert.

Češi se ještě dvakrát dostali k blízkosti endzóny Maďarska, ale v obou případech míč ukořistila obrana domácích. Maďaři ve druhém poločase přidali ještě 6 bodů a vyhráli finále 23:15. “Obrana bojovala, special týmy hrály dobře, ale nakonec to nestačilo,” hodnotil jednotlivé fáze hry Fandert.

Český tým ukázal v zápsech se Slovenskem i Maďarskem velký potenciál. Mladý tým se musel obejít po dlouhé době bez quarterbacka Jana Dundáčka. S náhradním quarterbackem to na dobře hrající Maďary nestačilo, ale Češi ví, že mají před sebou zářnou budoucnost.