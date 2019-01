Hvězdy NFL na dotek. Vrchol kariéry, ví český fotograf. Klapne i Super Bowl? | iSport.cz

„Společně s Českou asociací amerického fotbalu se snažíme získávat akreditaci na základní část NFL. To se nám podařilo od roku 2016 už čtyřikrát. Zažádat o akreditaci na zápas play off bylo asi dost troufalé, ale podařilo se to. Já téměř výhradně fotím americký fotbal, takže toto byl pravděpodobně můj kariérní vrchol,“ upřímně vyprávěl Herák.

Jak fotografování sportu, který je pro Američany skoro náboženstvím, probíhá? Při zápasu play off přímo z hrací plochy rozhodně nejde o relax nebo perfektní místo na klidné sledování matche. „Jiných fotografů podél hřiště bylo dost. Myslím, že nás bylo tak dvacet. Taky strašně moc kameramanů, a to nejen pro přenos televize Fox, ale i od NFL. Navíc kameramani mají přednostní právo, takže i když jsem si někam stoupl, tak kameramani se bez nějakých omluv postavili přímo přede mě,” popsal obtížné podmínky Herák.

Český fotograf Kamil Herák snímal jako jediný Evropan divizní kolo play off NFL mezi New Orleans a Philadelphií. • Foto facebook.com

Klíčový v profesi nejen sportovního fotografa je uzmout nejlepší místo. „Placu je na zápasech NFL proklatě málo, o prostor se musíte dělit nejen s fotografy, ale dalšími lidmi. Fotografové musí umět předvídat hru, aby se postavili na místo, kde je šance, že pořídí nezapomenutelnou fotku nebo zachytí klíčovou akci zápasu. Mojí asi nejvydařenější je touchdown Nicka Folese,” popsal Herák snímek, na kterém se quarterback Philadelphie Nick Foles natahuje s míčem přes hromadu těl až do endzóny pro zisk 6 bodů.

Eagles v utkán vedli senazčně 14:0, ale o náskok přišli a konferenční finále NFC proti Los Angeles Rams si zahraje New Orleans. „Atmosféra byla úžasná. Věřím, že kdyby se nehrálo právě v areně Saints Mercedes-Benz Superdome, kde bylo 75 000 diváků, tak by Saints nevyhráli. Domácí fanoušci patří k těm výrazným v NFL. Nechybí masky a další výrazné prvky oblečení v barvách Saints,“ popsal Herák.

Během zápasu fotil nejen hru samotnou. Roztleskávačky, hromady vybavení jak pro tým, tak pro kameramany, celkový „chaos” na střídačce a podél hřiště. Ze zápasu tak vzniklo různorodé album, kterým se může pyšnit pouze pár fotografů. „Určitě jsem jediný Čech, který fotil přímo z plochy. V Evropě nevím, jestli o to mají místní média zájem. V New Orleans byli všichni kromě mě Američani,” těší Heráka.

Příležitost k focení z míst, kam se normální dívák nepodívá, měl víc i před zápasem. „Na stadion jsem dorazil už tři hodiny před výkopem. Dostal jsem vestu a visačku. Nejdříve jsem si šel udělat zázemí do místnosti pro fotografy, následně jsem vyrazil na plochu, kde probíhaly přípravy na předzápasový program. Dělaly se nácviky všeho, co bude probíhat před státní hymnou. Roztleskávačky si zkoušely své sestavy. Pak přišli na řadu i hráči, poprvé chodí na plochu přibližně dvě hodiny před zápasem, a to jen v teplákovce se lehce rozhýbat. Poté zmizí zpět do šatny a vrátí se už ve výstroji na velkou rozcvičku s celým týmem,” popsal Herák atraktivní dění před zápasem.

Jaké má další plány? „Zažádal jsem o akreditaci i na příští zápas, který Saints hrají v neděli opět doma v Superdome proti Rams. A vyšlo to, tenhle zápas a ten z minulé neděle byly asi můj kariérní vrchol, i když se i dál budu snažit získat akreditaci na Super Bowl,” uzavřel povídání Herák.

Budeme držet palce! 53. Super Bowl se letos uskuteční v neděli 3. února na stadionu Atlanty Falcons v Georgii. Kromě Rams a Saints sní o finálové show také New Englands Patriots a Kansas City Chiefs.