To jsou kukadla! Trenér NFL na své první tiskovce pobavil šílenou mimikou | iSport.cz

Jeho práce nebude žádná legrace. Adam Gase přišel do New Yorku, aby probral ztrápenou organizaci Jets a vychoval hvězdu z mladého quarterbacka Sama Darnolda. Na jeho první tiskovce ale jeho plány zapadly kvůli jeho nezvyklé mimice, jíž vládlo unikátní koulení očima.

„Vidím mrtvé lidi!“

„Vypadá, jako by právě uviděl mimozemšťany!“

Podobné výroky rozzářily Twitter, když ho zaplavily fotky a krátká videa z Gaseova představení na tiskové konferenci. Opravdovou slávu si Gase bude muset v New Yorku zasloužit, ale stačilo doslova několik sekund, aby se na tradičním trhu mediální show stal internetovým memem, neboli fenoménem sítě.

„Vaše oči jsou teď velká věc, staly se memem,“ nadhodil Gaseovi otázku moderátor sportovního rádia WEPN-FM Michael Kay.

Gaseova reakce? „Ani nevím, co to (mem) je. Nemám Instagram. Nedívám se na internet. Vlastně se ani nedívám na televizi. Sleduju jen filmy. Nečtu noviny. O něčem se dozvím, když mi to někdo řekne,“ odvětil Gase.

Jeho tvář teď každopádně zná celá Amerika. Pro Gase je to zvláštní start do nového angažmá, které získal v minulém týdnu, krátce poté, co ho propustili Miami Dolphins.

New York Jets jsou tradiční a populární tým, který však už osm let po sobě chyběl v play off a má za sebou tři sezony, v nichž porážky výrazně převážily nad výhrami. A klubový majitel Christopher Johnson většinu fanoušků nepotěšil, když při výběru trenéra nechal být zkušeného Mikea McCarthyho a vsadil na Gase.

Následoval další nepopulární krok, když klub do pozice defenzivního koordinátora najal Gregga Williamse, v minulosti nechvalně proslulého kouče, který při několika angažmá finančně motivoval své hráče, aby se snažili zranit hvězdy soupeře.

„Nesnažím se vyhrát na Twitteru. Snažím se vyhrávat fotbalové zápasy. A myslím, že nějaké zápasy vyhrajeme,“ reagoval na výtky Johnson.