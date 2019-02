Případ Kroenke: Arsenal mu spílá, Rams s mladíkem táhne k Super Bowlu | iSport.cz

„Nemáme peníze na přestupy hráčů, můžeme je přivést jen na hostování.“ Touhle větou zmrazil všechny fandy Arsenalu Unai Emery, nástupce legendárního Arsena Wengera v roli hlavního kouče severolondýnského klubu. Nová éra, která na Emirates Stadium zavládla v létě loňského roku poté, co francouzský stratég Wenger po dlouhých 22 letech složil zbraně, zatím nedává příznivcům „kanonýrů“ moc nadějí.

Posun tabulkou strmě vzhůru se nekoná, přestupová politika taky nepřipomíná zrovna chování bohatého velkoklubu s miliardářem v zádech. Tím boháčem, který na Emirates zúžil kasu, je americký byznysmen Stan Kroenke. Muž, jehož firmě patří i klub NHL Colorado Avalanche, Denver Nuggets v basketbalové NBA, nebo finalisté letošního Super Bowlu LA Rams, v létě odkoupil podíl ruského podnikatele Ališera Usmanova a stal se majoritním vlastníkem Arsenalu. Místo toho, aby nové vedení londýnského klubu obdařil dostatečnými prostředky na to, aby do nové éry mohlo vstoupit i s patřičnými nablýskanými posilami, ale investuje jinde.

V Kalifornii je totiž Kroenke modlou. Ačkoli se dušoval, že udělá vše pro to, aby tým Rams udržel v St. Louis, nakonec mu to nedalo a po dvaceti letech jej přestěhoval zpět na trochu zajímavější trh, do Los Angeles. V části zvané Inglewood teď pro „berany“ staví sedmdesátitisícový supermoderní stadion, jehož realizace vyjde na pět miliard dolarů (112 miliard korun).

Stadion za 33 miliard! V čem je aréna pro Super Bowl tak speciální?

A hlavně je (nepřímo) dovedl zpět ke slávě. Fanoušci Arsenalu si doteď musí říkat, jestli by aktuální sezona vypadala jinak, kdyby se potvrdily spekulace a na Wengerem uvolněnou sesli neusedl Unai Emery, ale Mikel Arteta, o dekádu mladší bývalý kapitán londýnského klubu, který se učí nejnovějším fotbalovým trendům učí jako asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City. Rams si nic takového neříkají a rovnou na takového progresivního mladíka vsadili.

Jmenuje se Sean McVay, byl ofenzivním koordinátorem Washington Redskins, a když z něj Rams udělali svou trenérskou jedničku, měl pár týdnů do oslavy teprve jednatřicátých narozenin. Od té doby sbírá samá „nej.“ Kalifornský tým dotáhl po třinácti letech do play off, asociace Pro Football Writers of America ho zvolila nejmladším trenérem roku v historii a v neděli, pár dní po 33. narozeninách, se stane nemladším hlavním koučem, který kdy řídil své mužstvo ve slavném Super Bowlu. Tam plánuje porazit dynastii New England Patriots, které vede o 34 let starší nestor Bill Belichick.

Když zdánlivě sjednané jmenování Mikela Artety hlavním trenérem Arsenalu padlo, novináři v Anglii zjistili, že jedním z důvodů byl i fakt, že Kroenke a jeho rodina nechtěli svěřit takový post mladému muži bez velkých trenérských zkušeností, který nevyhrál žádnou trofej. Proto vsadili na trojnásobného vítěze Evropské ligy Unaie Emeryho. V případě Rams už cesta kouče bez zkušeností a trofejí Kroenkemu nevadila, sám americký miliardář hrál v přivedení Seana McVaye do Kalifornie velkou roli, když se s ním setkal na obchodním obědě, po kterém se teprve věci daly do pohybu.

„Klidně to mohlo dopadnout tak, že by se nesnesli, ale měli jsme takové tušení, že to dopadne dobře,“ řekl o setkání 71letého boháče a mladého trenéra Les Snead, generální manažer Rams. „Na Stanovi je fajn, jak je inovativní. Váží si mladých podnikatelů a lidí ve světě byznysu, kteří jsou inteligentní a jejichž činy mají vliv na naši planetu.“

Kroenke se svým týmem prožívá každý zápas na cestě za Super Bowlem a nebojí se dát najevo emoce. Na severu Londýna teď musí doufat, že se od něj jednou takového přístupu také dočkají.