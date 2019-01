Arsenal vygumoval Chelsea a Sarri běsnil: Tohle nebudu tolerovat! | iSport.cz

Domácí Arsenal vstupoval do utkání 23. kola Premier League v kritické situaci. Z páté pozice ztrácel na svého rivala Chelsea šest bodů a v případě prohry už se ho boj o příčky zajišťující vstupenku do příštího ročníku Ligy mistrů nejspíše netýkal. Tuto hrozbu však svěřenci Unaie Emeryho odvrátili sebevědomým výkonem a díky brankám Alexandra Lacazetta a Laurenta Koscielného zvítězili 2:0 a stáhli ztrátu na čtvrté místo tabulky na polovinu.

Španělského kouče Arsenalu může těšit především to, že jeho svěřenci Chelsea téměř do ničeho nepustili. Blues měli za celý zápas jedinou střelu na branku (v 82. minutě) a na hřišti působili matným dojmem. Vrásky na čele přidělalo Emerymu pouze zranění jeho krajana Héctora Bellerína, který si v druhém poločase ošklivě poranil koleno a musel být střídán.

Vstřícné gesto připravili hostující fanoušci Chelsea brankářské legendě Petru Čechovi, když rozbalili v sektoru děkovný transparent věnovaný českému gólmanovi. O Čechově návratu na Stamford Bridge spekulovala v uplynulém týdnu britská média v čele s deníkem The Times a fanoušci chtěli majiteli klubu Romanu Abramovičovi přispěchat na pomoc.

Chelsea fans show their appreciation to Petr Cech. 🔵 pic.twitter.com/iH4h5H36Pj — Squawka News (@SquawkaNews) 19. ledna 2019

I když Arsenal stále trápí neduhy, jež se projevily už za vlády trenéra Arséna Wengera, jako například výsledky ve venkovních utkáních, Emeryho rukopis je znát. Kromě znatelně většího sebevědomí se výsledky Španělovy práce projevují především v soubojích s dalšími týmy velké šestky. V utkáních s ligovou špičkou si Arsenal v letošní sezoně připsal hned 8 bodů, což je o dva body více než za celou uplynulou sezonu. A to mají Emeryho svěřenci před sebou ještě tři zápasy.

„Dnes jsme skutečně potřebovali vyhrát, abychom napravili porážku s West Hamem z minulého týdne. Díky výhře jsme pořád ve hře o první čtyřku. Přístup všech kluků na hřišti byl prostě fantastický. Dnes bylo na trávníku vidět, že všichni táhneme za jeden provaz“, zářil po utkání štěstím kapitán Arsenalu Laurent Koscielny. „Vstřelená branka mě samozřejmě těší, protože byla velmi důležitá pro celé mužstvo. Když se mluví o čistých kontech, není to jenom o obráncích. Dnes jsme se do toho opřeli všichni. Dokonce i útočníci tvrdě pracovali, čímž pomáhali týmu,“ vyzdvihl své spoluhráče francouzský obránce.

Nabitý pozitivní energií byl i kouč Emery: „Chtěli jsme vyhrát pro fanoušky. Po dnešku můžeme být spokojení, ale je nutné jít od zápasu k zápasu. Musíme najít tu správnou rovnováhu mezi výkony v domácím prostředí a venku. Rozdíl mezi prohrou proti West Hamu a dneškem byl obrovský, i když hráli totožní hráči. Proto musíme co nejdříve dosáhnout vyrovnanosti ve výkonech,“ uvedl po zápase.

Oproti tomu nálada v táboře Chelsea byla na bodu mrazu. „Jsem velmi naštvaný z našeho přístupu k dnešnímu utkání. Samozřejmě se čas od času můžete dostat do složité situace, ale musíte na ně reagovat mnohem lépe než my dnes. Něco takového nemůžu tolerovat. Bylo to úplně stejné v pohárovém utkání proti Tottenhamu,“ supěl kouč Maurizio Sarri. „Myslel jsem, že tenhle problém překonáme, ale vypadá to, že máme skutečný problém dostat se do tempa v podobných zápasech. Porážky jako takové mi nevadí, ale nelíbí se mi, když prohráváte podobným stylem,“ uvedl Sarri, jehož mužstvo působilo na Emirates bezradným dojmem.

Sarri a spol. mohou doufat, že problémy týmu dokáže vyřešit příchod argentinského útočníka Gonzála Higuína, jehož hostování z italského Juventusu je na spadnutí a spekulovalo se, že jednatřicetiletý střelec bude moci nastoupit dokonce už do sobotního derby proti Arsenalu. Nestalo se tak a Sarri na svoji vysněnou posilu, která by mu v boji o první čtyřku pomohla, stále čeká. Oproti tomu trenér Emery už dříve předestřel, že Arsenal ve stylu minulých let žádné nákupy v rámci lednového přestupového okna činit nehodlá a kádr tak dozná pouze kosmetických změn.