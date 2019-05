Brněnské derby ovládli Sígrs. Lions a Gladiators stále jsou bez prohry | iSport.cz

Na hřišti Ragby Bystrc se letos poprvé střetli brněnští rivalové. Sígrs i Alligators si chtěli napravit chuť po nevydařeném předchozím kole, ve kterém oba prohráli vysokým rozdílem. Alligators navíc stále čekali na první vítězství v Paddock lize. Sígrs si vítězstvím chtěli udržet šance na play off.

Utkání naplnilo očekávání. Útok Sígrs byl tradičně produktivní. Díky Ondřeji Ambrožovi si v první čtvrtině připsali dva touchdowny. „Na začátku zápasu jsme měli štěstí, když jsme si rychle vypracovali náskok. Dodalo nám to klid,” hodnotil úvod hlavní trenér Sígrs, Petr Švanda. Sígrs ale trápí obrana, která pouští hodně bodů. Nestr a Doležal dokázali snížit skóre na 9:14.

Rozhodující náskok si vytvořili Sígrs na konci druhé čtvrtiny. Igor Mašlanka si to s míčem namířil do endzóny, ale těsně před skórováním touchdownu mu soupeř vyrazil míč. Ten se dokutálel do endzóny, kde ho zalehl spoluhráč Brabec. Sígrs tak se štěstím navýšili na 21:9. O další touchdown se postaral quarterback Wesley Geisler, který si doběhl do endzóny sám. V poločase tak bylo skóre 28:9 pro Sígrs.

Alligators nesložili ve druhé půli zbraně. V úvodu třetí čtvrtiny snížil David Michálek po přesném passu Tomáše Fortelného. A když se podobný kousek povedl i Jaroslavu Doležalovi na začátku čtvrté čtvrtiny, bylo skóre 28:22. Alligators tak byli jen jeden touchdown od otočení výsledku. „Aligátoři ve druhé půlce zabrali a zápas zdramatizovali. Mě těší, že se v momentu, kdy se lámal chleba, tým dokázal semknout a odrazil nápor Alligators,” dodal Švanda.

Naději na obrat utnula americká posila Sígrs, Tyrone Clark. Ten pět minut před koncem zápasu touchdownem zvýšil na konečných 35:22 pro Sígrs. Po čtyřech zápasech jsou Sígrs na druhém místě skupiny Východ. „Jsme zpátky ve hře o play off. Musíme se připravit na Steelers a další zápasy, které nás čekají,” radoval se Švanda. Alligators mají na svém kontě pět porážek a na vítězství stále čekají.

Lions si vyšlápli na nováčka

Nejstarší český klub dal nováčkovi Paddock ligy lekci. Prague Lions odcestovali do Ústí nad Labem s bilancí 4-0. Případná výhra by pražský tým výrazně posunula k branám semifinále. Ústečtí Blades naopak potřebovali vyhrát, protože se jim cesta do play off vzdaluje.

V prvním poločase dokázali Blades držet s favoritem krok. Lions otevřeli skóre touchdownem Davida Hlaváčka a do poločasu ještě navýšil Kadlec field goalem. To ale bylo ze strany Pražanů vše. Lions se pyšní velmi produktivním útokem, a tak skóre 0:10 v poločase bylo pro Blades přijatelné. „Myslím, že první polovinu jsme byli Lions velmi dobrým soupeřem,” potvrdil ústecký Jakub Valjent.

Jenže Blades trápí v premiérové sezoně v Paddock lize především útok, který se proti Lions nedokázal prosadit. „Bohužel jsme neudrželi se soupeřem krok ve druhém poločase. Letos nás trápí v útoku passová hra,” litoval po zápase hrající manažer týmu Valjent.

To Lions se dařilo v útoku více. Quarterback Michael Hayes navýšil ve třetí čtvrtině na 17:0. Jakoukoliv šanci na obrat utnul v úvodu závěrečné čtvrtiny Archie Stevens, který touchdownem změnil skóre na 24:0. Tečku za zápasem udělal dlouhým touchdownem Marek Suchý. Zkušený receiver uzavřel skóre zápasu na 31:0.

I přes jednoznačný výsledek nebylo vítězství pro Lions jednoduché. „V týdnu jsme přišli o amerického linebackera, který tým opustil z osobních důvodů. Našemu quarterbackovi se navíc den před zápasem zabil v dopravní nehodě nejlepší kamarád. Byl to brutální týden, ale jsem hrdý na tým, že se s nepřízní skvěle popral,” oddechl si po zápase hlavní trenér Lions, Zach Harrod.

Lions tak vyhráli i pátý zápas v sezoně a jsou na prvním místě skupiny Západ. Blades jsou s bilancí 1-4 ve skupině poslední.

Další přestřelka v Jihlavě

Největším překvapením letošní sezony jsou výkony nováčka ligy, Vysočiny Gladiators. Po třech zápas byli na prvním místě ve skupině Východ. Naopak Patriots potřebovali zabrat, aby se přiblížili v boji o play off Pardubicím. Zápasy Gladiators musí bavit všechny fanoušky ofenzivního fotbalu. A Gladiators nezklamali ani ve svém čtvrtém zápase proti Pilsen Patriots.

Quarterback Reginald Langford v úvodu zápasu zopakoval scénář z předcházejícího zápasu s Alligators. I tentokrát se mu podařilo rychle otevřít skóre zápasu passem na Joshuu Purdieho. Následně se povedlo i obraně Gladiators získat body. To když útok Patriots začínal v bezprostřední blízkosti vlastní endzóny. Quarterback Patriots, Ryan Pahos, odhodil pod tlakem míč do místa, kde nebyl žádný z jeho spoluhráčů a jelikož byl Pahos uvnitř vlastní endzóny, jednalo se o safety za 2 body pro Gladiators.

Když následně Stanislav Benc navýšil na 16:0 pro domácí, zdálo se, že Gladiators si v poklidu vyšlápnou na dalšího soupeře. Proti byl Pahos a Jakub Rada, kteří touchdowny snížili skóre na 23:14 pro Gladiators. První čtvrtina tak nabídla bodové hody.

Gladiators následně odskočili díky touchdownům Purdieho a Dunovského. O výsledku ale zdaleka nebylo rozhodnuto. „Patriots jsou zkušený tým a pod vedením skvělého trenéra a dvou kvalitních amerických posil jsme věděli, že budou nebezpeční,” hodnotil po zápase hlavní trenér Gladiators, Ondřej Paulus.

Touchdownovou spolupráci si plzeňští Pahos s Radou zopakovali ještě v závěrečné čtvrtině, kdy snížili na 30:38. Klíčový rozdíl vytvořili Gladiators opět po passu Langforda na Purdieho. Touchdown plzeňského Pahose v závěru zápasu jen kosmeticky upravil konečný výsledek 45:37 pro Gladiators. „Jsem hrdý na naše hráče za to, že hráli až do poslední minuty,” radoval se po zápase Paulus.

Gladiators tak jsou po čtyřech zápasech na prvním místě skupiny Východ a stále prochází ligou bez prohry. Patriots mají bilanci 1-3 a v boji o play off je teď čekají Pardubice Stallions, kteří před nimi drží postupovou příčku.

Výsledky kola Paddock ligy:

Brno Alligators - Brno Sígrs 22:35

Ústí nad Labem Blades - Prague Lions 0:31

Vysočina Gladiators - Pilsen Patriots 45:37

Tabulka Paddock ligy

Skupina Západ

Prague Lions 5-0

Pardubice Stallions 3-1

Pilsen Patriots 1-3

Ústí nad Labem Blades 1-4

Skupina Východ

Vysočina Gladiators 4-0

Brno Sígrs 2-2

Ostrava Steelers 1-2

Brno Alligators 0-5