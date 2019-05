Kroupy přinesly Patriots štěstí. Plzeň je tak stále ve hře o play off | iSport.cz

Plzeň potřebovala doma s Pardubicemi vyhrát. Porážka by totiž znamenala prakticky nesmazatelnou ztrátu ve skupině Západ Paddock ligy. Start zápasu se Plzni nepodařil. Hned v úvodním útoku si totiž Pardubice připsaly touchdown po spolupráci quarterbacka Catapana s Lukášem Petříkem.

Plzni se podařilo v úvodní čtvrtině vyrovnat. Ryan Pahos našel přesným passem Martina Loukotu. Zdálo se, že se naplní předzápasové prognózy a diváci uvidí útočnou smršť. Jenže to bylo v prvním poločase vše, co oba útoky předvedly. „V prvním poločase nás obrana držela ve hře. V útoku jsme vůbec nic nepředvedli, hodnotil vlažný vstup do utkání hlavní trenér plzeňských Patriots Jesse Thompson.

Konec poločasu přinesl velmi netradiční situaci. Na stadion se přihnala bouře, která kromě blesků seslala na hřiště kroupy. Ty kompletně pokryly celou hrací plochu. Zápas byl přerušen a pořadatel se snažil upravit hřiště do hratelné podoby. Na závěr prvního poločasu si hráči počkali téměř dvě hodiny. Stav byl v té době 7:7.

„Přeskupili jsme v pauze síly a v útoku se nám ve druhém poločase podařilo vícekrát skórovat,” hodnotil pauzu Thompson. I trenér Pardubic Petr Košťál byl překvapen, že pauza z důvodu nepříznivého počasí více svědčila oběma útokům. „Čekal bych, že prim budou hrát obrany, ale stal se pravý opak a ve druhém poločase dominovaly útoky.“

Čtyři minuty před koncem zápasu našel pardubický quarterback Catapano touchdownovým passem Kalouse. Pardubice tak vedli 22:15. Patriots ale dokázali najít poslední zbytky sil. Minutu a půl před koncem touchdownem a dvoubodovým potvrzením dokázali plzeňští otočit skóre na svou stranu.

Video ze zápasu:





Také Pardubice se nadechly k poslednímu náporu. Útok hostů se dostal do bezprostřední blízkosti endzóny. Vedení 23:22 se Patriots pomalu začalo ztrácet před očima. Dvacet vteřin před koncem zápasu ale Catapano hodil přihrávku pouze do rukou soupeře. Plzeňští tak mohli slavit druhé vítězství v sezoně. „Mohlo to skončit jakkoliv. Nejsem si jistý, že jsme si zasloužili vyhrát, ale bereme to,” radoval se po zápase Thompson.

Patriots mají bilanci 2-3, Stallions 3-2. Odveta je na programu hned tento víkend. Oba týmy tak mají druhou postupovou příčku ve svých rukou. Ve skupině Západ zatím vévodí suverénní Prague Lions, kteří v pěti zápasech nenašli přemožitele.

Steelers vytěžili z bláta druhou výhru

Do Ostravy zavítali Sígři, kteří nechtěli opustit druhou příčku skupiny Východ. Loňský vicemistr z Ostravy přivedl do týmu nového quarterbacka, Douglese Webstera. Cíl pro Ostravu byl jasný. Dostat se vítězstvím před Brno a pronásledovat v tabulce vedoucí Vysočinu Gladiators.

Také druhý zápas víkendu se nesl v duchu nepříznivého počasí. Intenzivní déšť prakticky znemožnil oběma útokům jakoukoliv snahu o přihrávky vzduchem. „Spoléhali jsme i na hru vzduchem, ale bohužel nám dneska nevyšlo počasí. Museli jsme tak hodně běhat a Doug se nemohl pořádně prosadit,” hodnotil podmínky running back Steelers Dominik Dvorský.

Webster tak většinu zápasu předával míč svým spoluhráčům, kteří ukrajovali yardy po bahnitém trávníků. Právě Dominik Dvorský se dokázal dvakrát prosadit. Dva jeho běhové pokusy skončily až v endzóně. I přes dva touchdowny viděl Dvorský v útoku spoustu chyb. „Nedisciplinovanost nás posouvala od endzóny soupeře. Na to se teď musíme hodně zaměřit. Příští zápas se nechceme takto trápit. Naštěstí jsme Sígry uběhali silovou hrou,” hodnotil Dvorský.

Útok Sígrů, který se hodně spoléhá na passový útok, se v bahně nenašel. Proti kvalitní obraně Steelers se bodově neprosadil. Dva touchdowny Dvorského a field goal Jiřího Šimečky stačily na vítězství 16:0. „Sígrs předvedli tvrdou hru, mají náš respekt. Výhra je výhra a jdeme dále za naším cílem,” uzavřel Dvorský.

Steelers mají bilanci 2-2, Sígři 2-3. Skupinu Východ vede Vysočina Gladiators s bilancí 4-0.

Výsledky kola Paddock ligy

Pilsen Patriots - Pardubice Stallions 23:22

Aquaponik Ostrava Steelers - Brno Sígrs 16:0

Tabulka Paddock ligy Skupina Západ:

Prague Lions 5-0

Pardubice Stallions 3-2

Pilsen Patriots 2-3

Ústí nad Labem Blades 1-4

Skupina Východ:

Vysočina Gladiators 4-0

Aquaponik Ostrava Steelers 2-2

Brno Sígrs 2-3

Brno Alligators 0-