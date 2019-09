Týden v NFL: Překvapení z dílny Lions i zranění důležitých mužů | iSport.cz

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers (20:14)

V noci ze čtvrtka na pátek se otevřely brány druhého hracího týdne. Na programu byl zápas divizních rivalů. Domácí Carolina Panthers vyzvala tradičního soupeře Tampu Bay Buccaneers. Ani jeden z útoků rozhodně nezahrál podle svých možností a především domácí quarterback a velká hvězda Cam Newton nebyl ve své kůži. Zápas byl přerušen kvůli silné bouři a mokré hřiště následně přineslo velké množství chyb na obou stranách. Rozhodující a nejdůležitější play se odehrála 1:22 před koncem zápasu, kdy se domácí Panthers snažili strhnout vedení na svou stranu. Carolina potřebovala proměnit čtvrtý down a jeden yard, ovšem hostující cornerback Vernon Hargreaves dobře přečetl záměr útoku a domácího runningbacka Christiana McCaffreyho vytlačil ze hřiště. Tímto výborným obraným zákrokem zajistil svému týmu důležitou výhru. Dobrý zápas odehrál i quarterback hostí Jameis Winston, který zaznamenal 208 passových yardů a jeden touchdown. Trenér Buccanners Bruce Arians se nechal slyšet, že Winston odehrál opravdu dobrý zápas a bylo velmi důležité, že se tentokrát vyvaroval turnoverům.

Minnesota Vikings – Green Bay Packers (16:21)

Po vítězství v Chicagu čekal domácí Packers další velmi těžký soupeř. Koření tomuto zápasu rozhodně přidalo i to, že se i tady jedná o divizní rivaly a každá výhra nad soupeřem ze stejné divize je téměř dvakrát důležitá. Vikings si vcelku hladce poradili před týdnem s Atlantou a jejich ambice na vítězství na Lambeu Field rozhodně nebyly malé. Ovšem proti stál velezkušený quarterback Aaron Rodgers, který vlétl na soupeře jako neřízená střela a v prvních šestnácti minutách spolu se svými spoluhráči doslova nasázel 21 bodů. Vikings se očividně poučili ze svých chyb a po zbytek zápasu již neinkasovali ani bod. Jenže výborná obrana Packers podržela i v tomto zápase a Kirku Cousinsovi se nepodařilo najít ten správný recept. Dalvinu Cookovi se dařilo hýbat s míčem po zemi, ale přihrávky vzduchem bohužel pro Vikings nenacházely volné receivery, ale spíše domácí secondary. Ke konci čtvrté čtvrtiny se Cousins dopustil interceptionu v endzóně Packers a to rozhodlo o konečném vítězství domácích.

New Orleans Saints – Los Angeles Rams (9:27)

Šlágr kola se bezpochyby odehrál v Los Angeles. Domácí Rams zde hostili Saints a jednalo se o odvetu finále konference NFC z loňského roku. Všichni fanoušci mají jistě v živé paměti faul Rams, který nebyl odpískán a jejich následné vítězství v prodloužení. Saints tedy měli určitě co vracet a vzhledem k tomu, že i letos jsou oba týmy považovány za favority na postup do Super Bowlu, jednalo se o velmi důležitý zápas. Bohužel pro Saints se ke konci první čtvrtiny zranil jejich quarterback a největší hvězda – Drew Brees. Při jednom z passových pokusů čelil Brees tlaku defenzivní lajny a při odhodu míče trefil rukou nataženou paži Aarona Donalda. Zranil si palec na házecí ruce a do zbytku zápasu tak nezasáhl. Nastalé situace využil quarterback domácích Jared Goff, který si celkem připsal 283 yardů a k tomu jeden touchdown vzduchem a jeden touchdown po zemi. Po zápase Goff v rozhovoru uvedl, že přeje Breesovi co nejrychlejší uzdravení, protože by byla škoda, kdyby taková osobnost a hvězda ligy nemohla nastupovat v dalších zápasech.

Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons (20:24)

V „ptačím derby“ proti sobě nastoupily oba velmi dobré a velmi ofenzivně laděné týmy. Falcons i Eagles letos určitě pokukují po play off a jak už to tak v NFL bývá, tak každý zápas je nesmírně důležitý. Domácí Falcons měli po prohře na půdě Vikings rozhodně co napravovat a ani Eagles určitě nebyli úplně spokojeni s výsledkem, který si odnesli s domácího zápasu s Washingtonem, ačkoli se jednalo o výhru. Zápas se nesl spíše v duchu chyb, nervozity a zranění. Eagles vypadli oba starting receiveři (DeSean Jackson a Nelson Agholor) a Falcons utrpěli další citelnou ztrátu na už celkem pochroumané ofenzivní lajně (Kaleb McGary). Především absence Jacksona a Agholora byla na hře Eagles znát. Oba quarterbaci se dopustili několika interceptionů (Carson Wentz dva a Matt Ryan dokonce tři). Rozhodujíci akci, která znamenala vítězství Falcons, si vzal na svá bedra asi nejlepší hráč Atlanty. Wide-receiver Julio Jones dostal přihrávku na hranici 54 yardů, nejprve se vyhnul několika nejbližším obráncům a v závěrečném sprintu nedal nikomu šanci. Tento skvělý hráč ukázal svému týmu, že jejich nedávná investice 66 milonů dolarů do jeho kontraktu, se rozhodně vyplácí.

Výsledky:

San Francisco 49ers – Cincinnati Bengals (41:17)

Los Angeles Charges – Detroit Lion (10:13)

Indianapolis Colts – Tennesse Titans (19:17)

New England Patriots – Miami Dolphins (43:0)

Buffalo Bills – New York Giants (28:14)

Seattle Seahawks – Pittsburgh Steelers (28:26)

Dallas Cowboys – Washington Redskins (31:21)

Arizona Cardinals – Baltimore Ravens (23:17)

Jackonsville Jaguars – Houston Texans (12:13)

Kansas City Chiefs – Oakland Raiders (28:10)

Chicago Bears – Denver Broncos (16:14)

Vítězové kola:

San Francisco 49ers – Týmu ze zálivu se podařilo rozstřílet Bengals a vyhrát naprosto jasným rozdílem.

Tampa Bay Buccaneers – Vstupovali do zápasu jako outsideři, ale skvělá obrana a chyb vyvarující se Jamies Winston nakonec znamenali důležité vítězství Tampu.

Detriot Lions – Asi největší překvapení kola se zrodilo v Detroitu, kde se domácím podařilo porazit celkem výrazně favorizované Chargers.

Poražení kola:

New Orleans Saints – Přijít o skvělého quarterbacka jakým je Drew Brees, je asi ta největší ztráta, jaká se týmu v NFL může stát. Uvidíme, za jak dlouho bude Drew schopen opět naskočit do zápasu.

Miami Dolphins – Asi nikdo nemohl očekávat, že by Dolphins hráli vyrovnanou partii s obhájci titulu z New England. Ale výsledek je bohužel téměř ostudný. Nejen, že se týmu z Miami nepodařilo skórovat, ale celkem se jim podařilo získat pouze 11 prvních downů.

Jacksonville Jaguars – Tým Douga Marroneho se opět objevuje v této rubrice. Nicka Folese se celkem podařilo nahradit nováčkem Gardnerem Minshewem a přestože se dařilo obraně Jaguars držet DeShawna Watsona na uzdě, tak se Marrone nepochopitelně rozhodl pro 2pt conversion, což stálo Jaguars vítězství.