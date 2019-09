Týden v NFL: Mladí quarterbaci řádili, Los Angeles zažilo bratrský souboj | iSport.cz

Baltimore Ravens – Kansas City Chiefs (28:33)

Dvě mladé ofenzivní rakety se měly setkat v Kansasu na Arrow Head Stadiu. Lamar Jackson proti Patricku Mahomesovi. Quarterback Chiefs a zároveň loňský nejužitečnější hráč celé NFL je už považován za velkou hvězdu, kdežto Lamar Jackson má rozhodně pořád co dokazovat. Spousta fanoušků a novinářů ho stále považuje spíše za runnigbacka než kvalitního passera, ale on se je zatím zdárně snaží přesvědčovat o opaku. A Patrick Mahomes má letos opět ty nejvyšší ambice a nebál bych se tvrdit, že celý útok opravdu nahání hrůzu napříč celou ligou.

Stejně jako v minulém kole proti Oaklandu začali Chiefs pozvolna a nechali Ravens utéct na rozdíl jednoho touchdownu. Ovšem ve druhé čtvrtině nasázeli neuvěřitelných 23 bodů a bylo téměř rozhodnuto. Lamar Jackson se snažil co mu ruce a nohy stačily, ale na Chiefs to zkrátka bylo málo. Ve čtvrté čtvrtině prokličkoval přes několik obránců a doběhl si pro devíti yardový touchdown. Pokus o potvrzení za dva body se nezdařilo a Ravens tak museli otočit své naděje k onside kicku a následnému dalšímu touchdownu. Onside kick Ravens provedli velmi netradičním způsobem tzv. drop kickem. Chiefs si ovšem tuto situaci v klidu pohlídali a zpečetili tak své vítězství.

Patrick Mahomes přidal do své sbírky další naprosto neuvěřitelný výkon, když si na své konto zapsal 374 passových yardů a tři touchdowny.

New Orleans Saints – Seattle Seahawks (33:27)

Zápas dvou aspirantů na play-off bezpochyby sliboval velký boj a přetlačování o každý yard. Jenže v minulém zápase se zranil Drew Brees, největší hvězda a jasný leader celého týmu Saints. Téměř všichni odborníci se shodovali na tom, že s náhradním quarterbackem Teddym Bridgewaterem to budou mít hosté opravdu těžké a favorité tedy byli domácí Seahawks.

Tým ze Seattlu se tradičně může opřít o výraznou podporu svých fanoušků a také o skvělou hru, kterou předvádí jejich quarterback Russel Wilson. Ten často dokáže skórovat z naprosto krkolomných pozic a je schopen se vysmýknout téměř každému soupeři. Ale pokud Seahawks očekávali jednoduchý zápas, tak se ošklivě spletli. Saints na svého protivníka vlétli s neskutečnou razancí a hned v první čtvrtině se jim podařilo skórovat, ačkoli nebyl na hřišti jejich útok. Deonte Harris vrátil punt Seahawks z 53 yardové linie až do endzony. Na to ještě domácí zvládli zareagovat.

Ovšem v druhé čtvrtině se dopustil fumblu domácí runningback Cris Carson, následný volný míč zvedl Von Bell a přidal dalších sedm bodů na konto hostů. O další dva touchdowny v řadě už se postaral útok vedený Bridgewaterem a o zápase bylo prakticky rozhodnuto. Společně s Bridgewaterem se velkou měrou na vítězství podílel Alvin Kamara, který si připsal 62 yardů po zemi, 92 yardů vzduchem a dva touchdowny.

New York Giants – Tampa Bay Buccaneers (32:31)

Souboj outsiderů tohoto ročníku NFL se odehrál v Tampě. Domácí Buccaneers si určitě chtěli zpravit náladu na New Yorských Giants, kteří letos opravdu neoplývají dobrou formou. Jenže vedení Giants už ztratilo trpělivost s Eli Manningem a do zápasu nasadilo nováčka Daniela Jonese.

Změna quarterbacka zřejmě vlila i jeho spoluhráčům novou krev do žil. Rozjezd byl v podání ofenzivy Giants poměrně vlažný, ale s postupem času se Jonesovi dařilo nacházet především tight enda Engrama a wide receivera Sheparda. Obrana Tampy se zaměřila především na zastavení hvězdného runningbacka Saquona Barkleyho. Tím se otevřela spousta prostoru právě pro přihrávky Jonese. V posledních vteřinách zápasu se Tampa rozhodla kopnout fieldgoal za tři body, bohužel se domácí kicker netrefil a Giants tak vyhráli o jediný bod. Daniel Jones si připsal 336 passových yardů, dva touchdowny a další dva přidal sám po zemi.

Bohužel pro Giants se v průběhu zápasu zranil zmíněný runnigback Saquon Barkley, který si podvrtnul kotník a bude mimo hru na 4-8 týdnů.

Houston Texans – Los Angeles Charges (27:20)

Domácí Chargers obdrželi v minulém týdnu poměrně překvapivou porážku od Detroitských Lions. A ve třetím týdnu je rozhodně nečekal jednoduchý soupeř. Na stadion v Los Angeles přijeli Houston Texans vedeni Deshaunem Watsonem a posíleni o ofenzivního tackla Laremy Tunsila a wide receivera Kennyho Stillse. V prvním poločase se domácím dařilo držet mobilního quarterbacka hostů na uzdě, ale v druhém poločase zapnul Watson na 110% a průběh zápasu otočil.

Ke konečnému výsledku bezpochyby pomohla i stálice Texans na pozici defenzivního enda J.J. Watt. Tento srdcař a jeden z nejlepších obránců všech dob si připsal v zápase dva sacky a po celou dobu velmi znepříjemňoval život Philipu Riversovi. Za zmínku stojí určitě i fakt, že se J.J. Watt poprvé ve své kariéře postavil jednomu ze svých bratrů. Na pozici fullbacka Chargers totiž figuruje Derek Watt (T.J. Watt hraje outside linebackera v Pitsburgh Steelers). J.J. se na tiskové konferenci nechal slyšet, že to byla opravdu příjemná chvíle potkat se svým bratrem, vyjma jednoho momentu, kdy mu Derek narazil žebra. Jinak to pro oba byl splněný sen, který společně měli už od dětství.

Detroit Lions – Philadelphia Eagles (27:24)

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars (7:20)

Cincinnati Bengals – Buffalo Bills (17:21)

Miami Dolphins – Dallas Cowboys (6:31)

Denver Broncos – Green Bay Packers (16:27)

Atlanta Falcons – Indianapolis Colts (24:27)

Oakland Raiders – Minnesota Vikins (14:34)

New York Jets – New England Patriots (14:30)

Carolina Panthers – Arizona Cardinals (38:20)

Pittsburgh Steelers – San Francisco 49ers (20:24)

Los Angeles Rams – Cleveland Browns (20:13)

Chicago Bears – Washington Redskins (31:15)

Vítězové kola:

New York Giants – Podceňovaným Giants se podařilo překvapit soupeře z Tampy a navíc se velmi dařilo nováčkovi na pozici quarterbacka Danielu Jonesovi.

Jacksonville Jaguars – Gardner Minshew je hvězdou celé NFL. Tento nováček, který musel zaskočit za zraněného Nicka Folese hraje jako zkušený mazák a je miláčkem naprosto všech fanoušků NFL.

New Orleans Saints – I přes nepřítomnost Drew Breese se Saints nezalekli silného Seattlu a s týmem vedeným Russelem Wilsonem si celkem hravě poradili.

Poražení kola:

Atlanta Falcons – Atlantě se především vlivem častých penalizací nepodařilo zvítězit v Indianapolis a ještě k tomu se jim na zranil klíčový hráč obrany Keanu Neal, který už letos do bojů v NFL nezasáhne.

Miami Dolphins – Je to sice trochu ohraná písnička, ale Dolphins asi budou v této rubrice každý týden. Tým z Miami sice vyměnil starting quarterbacka, ale přesto se podařilo skórovat pouze šest bodů.

Antonio Brown – po obvinění ze sexuálního obtěžování a znásilnění byl propuštěn z New England Patriots. Následně na Twitter napsal, že už nikdy nechce hrát NFL a začal házet špínu na všechny lidi kolem sebe. Bohužel další příklad promarnění obrovského talentu.