NFL si užívá jubilejní 100. ročník, oslavovalo se také v Praze | iSport.cz

Památné zápasy, rekordy a hráčské i trenérské legendy. Už od léta dostávají fanoušci amerického fotbalu tučné porce příběhů a ikonických momentů, které spoluvytvářely bohatou historii ligy. Záběry z legendárních míst jako Lambeau či chicagský Soldier Field. Hvězdné kariéry legend. NFL má zkrátka letos kromě zápasů napilno i v pozadí.

Aspoň trochu ke slavné soutěži mohli přičichnout i fanoušci amerického fotbalu v České republice. Ti se sešli v nádherných prostorách Sacre Coeur na pražském Smíchově u příležitosti oslav 100 let NFL.

Přehledná historie každého z dvaatřiceti klubů soutěže. Unikátní fotky od Kamila Heráka, jediného českého fotografa, který snímal zápasy NFL. Či některé prvky draft combine (výskok, skok do dálky a přesnost přihrávky). To všechno mohli okusit ve čtvrtek podvečer pozvání hosté a příznivci amerického fotbalu v unikátních prostorách.

Navíc na ně čekala soutěž o lístky na zápasy NFL na evropské půdě v Londýně.

Jubilejní kolekce

Po celý večer zhruba 300 návštěvníků bavil DJ a moderátor Evropy 2, Petr Cerha neboli Nasty.

„Byla to precizně připravená akce. Člověk se na pár hodin přiblížil bohatému světu NFL a mohl si vyzkoušet různé disciplíny, s kterými se hráč amerického fotbalu setká na cestě do NFL. Navíc jsem si odnesl domů i malou památku,“ popsal svoje dojmy Jakub, fanoušek Cleveland Browns. Týmu, který doufá, že se po 17 letech zmaru letos konečně podívá do vytouženého play off.

Pozvaní si mohli domů odnést čepici či kulicha značky NEW ERA, která ve spolupráci s Českou asociací amerického fotbalu večírek pořádala.

S ohledem na tematičnost akce v podobě oslavy 100. sezony NFL známá značka prezentovala kolekci oficiálních čepic všech klubů NFL. „Tato kolekce je speciální v tom, že design kšiltovek byl vytvořen podle doby, ve které daný klub vznikl,” popsal účastníkům novou kolekci Michal Bílý, manažer značky NEW ERA.

Mezi účastníky nechyběli zástupci nejvyšší české Paddock ligy amerického fotbalu i klubů z nižších soutěží pořádaných Českou asociací amerického fotbalu.

„Akce byla skvělou příležitostí neformálně se potkat se zástupci stále se rozrůstající komunity příznivců amerického fotbalu včetně našich partnerů, kteří nám pomáhají zlepšovat kvalitu amerického fotbalu v Česku. To vše se navíc odehrálo v zajímavém interiéru Sacre Coeur vyzdobeném artefakty NFL,“ chválí akci Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu.

„Rádi bychom po vzoru NFL do budoucna ve spolupráci s NEW ERA umožnili našim klubům podobnou sidelines collection, tedy čepice v klubových barvách pro hráče a fanoušky,“ dodává. Teď ale fanoušci amerického fotbalu naplno hltají novou sezonu zámořské NFL, která odstartovala na začátku září.