Piráti vyloupili Los Angeles. NFL má za sebou čtvrtinu zápasů | iSport.cz

Asi nejpřekvapivější výsledek čtvrtého kola přinesl zápas v Los Angeles. Rams i přes loňskou prohru v Super Bowlu stále patří mezi největší favority NFC konference. Jenže podobně jako Chiefs proti Lions, také Rams se trápili proti outsiderovi.

Obrana Rams nedokázala najít recept na zastavení quarterbacka Jameise Winstona, který předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře, když naházel 385 yardů a 4 touchdowny. Domácí fanoušci museli být v prvním poločase pořádně opaření. V sezoně nevýrazní Buccaneers se totiž dostali do vedení 21-0.

Rams se následně v útoku probudili, ale obrana měla nadále problémy s útokem soupeře. Když se Rams ještě nadechovali k poslední šanci na obrat, tak obránce Buccaneers Shaquil Barrett vyrazil quarterbackovi Rams míč. Ten sebral ze země Ndamukong Suh, který ještě v loňské sezoně oblékal dres Rams, a doběhl si pro touchdown. Suh tak definitivně ukončil naděje na obrat svého bývalého týmu a Buccaneers zvítězili nad Rams 55:40.

„Skvělá týmová výhra proti obhájcům konference. V útoku jsme byli agresivní a dělali jsme vše pro to, abychom neustále skórovali. Nemohu dostatečně poděkovat trenérskému týmu, který hráče na zápas dobře připravil,” hodnotil po překvapivé výhře hlavní trenér Buccaneers, Bruce Arians.

Packers se v úvodu sezony pod vedením nového trenéra, Matta LeFleura, v útoku trápili. Hvězdný quarterback Aaron Rodgers na sebe dal opět připomenout v zápase proti Philadelphii Eagles. Rodgers naházel úctyhodných 422 yardů a 2 touchdowny. Jeho protějšek, Carson Wentz, sice nenaházel tolik yardů, ale připsal si v zápase tři passové touchdowny.

Úvod zápasu vyšel lépe domácím Packers, kteří se dostali do vedení 10:0. Jenže ve druhé čtvrtině převzali taktovku hosté, kteří otočili skóre a domácí po zbytek zápasu dotahovali. Na konci třetí čtvrtiny vyrovnali Packers skóre na 27:27 po touchdownu Rodgerse na Grahama.

Packers se v letošní sezoně opírají více o svoji obranu než o útok vedený Rodgersem. Jenže proti Eagles neměla obrana Packers svůj den. To potvrdili i v závěrečné čtvrtině, kdy se útok Eagles dostal opět až do endzóny zásluhou Howarda a Eagles vedli 34:27.

Packers v závěru zápasu směřovali za vyrovnáním. Útok se v posledních vteřinách zápasu dostal pouhé tři yardy od endzóny. Šanci na vyrovnání odmítl obránce Eagles, Nigel Bradham, který v endzóně zachytil přihrávku Rodgerse a tím ukončil zápas.

„Mákli jsme, když jsme to nejvíc potřebovali. Bylo to hodně těžké. Rodgers je možná nejlepší quarterback v lize,” okomentoval Bradham výkon obrany Eagles. Ta sice pustila soupeři 491 yardů, ale několik klíčových akcí včetně závěrečného interceptionu rozhodlo o vítězství Eagles.

„Měli jsme spoustu šancí. Celý zápas jsme dobře posouvali míč, ale nedařilo se nám v redzóně,” okomentoval problém s koncovkou Rodgers.

Mladá krev mezi quarterbacky. Lamar Jackson a Baker Mayfield vstoupili do NFL v loňské sezoně a patří mezi vycházející hvězdy. Jackson v dresu Baltimoru letos ukazuje, že umí nejen rychle běhat, ale také házet. Právě to mu vyčítali odborníci po jeho loňské nováčkovské sezoně.

V Clevelandu měli před sezonou vysoká očekávání. Tým je už dlouhou dobu na dně a rád by se opět podíval do play off. Po příchodu hvězd Jarvise Landryho a Odella Beckhama všichni věřili, že letošní sezona bude mnohem lepší. Jenže po třech zápasech měli Browns bilanci 1-2 a zdaleka nenaplňovali očekávání. Proti Ravens tak chtěli Browns ukázat svou sílu.

To se Browns tentokrát podařilo. Ofenzíva spustila smršť, která se od nich očekávala. I přes to, že Beckham nebyl tolik vidět. Quarterback Mayfield nasázel 342 yardů, k tomu se přidal po zemi Nick Chubb s dalšími 165 yardy a 3 touchdowny. Útok Browns kompletně roztřílel kvalitní obranu Ravens. Hlavní trenér Browns, Freddie Kitchens nešetřil po zápase chválou. „Baker měl v útoku dobrý rytmus. Skvěle se držel v kapse a rozdával míče svým spoluhráčům.”

Lamar Jackson se svými spoluhráči nedokázal držet s Browns krok, a tak zápas skončil jasnou záležitostí. Browns zvítězili 40:25 a oba týmy mají po čtvrtině sezony shodnou bilanci 2-2. „Je dobře, že se nám podařilo vyhrát venku divizní zápas. Takové zápasy jsou těžké,” ohodnotil výhru Kitchens. Po výrazném oslabení Pittsburghu to budou právě Browns a Ravens, kteří se budou prát o vítězství ve své divizi.

Chiefs patří k největším favoritům letošní sezony. V čele mají mladou hvězdu, quarterbacka Patrick Mahomese, který se stal loni nejužitečnějším hráčem celé ligy. Pro Mahomese to byl první zápas v základní části NFL, který odehrál v hale. Všechny jeho předchozí zápasy se konaly pod otevřeným nebem. Možná i to zapříčinilo, že Chiefs měli neobvykle pomalý start v útoku. Domácí Lions se rychle dostali do vedení 10:0.

Přestože byli Chiefs velkými favority zápasu, tak na vítězství se hodně nadřeli. Obrana Lions, kterou má na starosti hlavní trenér Matt Patricia, dokázala eliminovat dlouhé akce Chiefs.

Mahomes a jeho útok dokázali zabrat, když to nejvíce potřebovali. V závěru zápasu prohrávali 27-30. Svým posledním drivem se útok dokázal dostat přes celé hřiště a Williams si došel pro vítězný touchdown.

Přestože Lions prohráli, mohou mít ze zápasu dobrý pocit. Detroit patří spíše k outsiderům ligy a i tak dokázal být favoritovi těžkým soupeřem a vítězství měl na dosah. Chiefs ví, že i když Mahomes nemá svůj den a neobvykle míjí dlouhými přihrávkami své cíle, stále dokáže dovést svůj tým k vítězství. V posledním drivu Mahomes ukázal, že se na něj může tým v klíčových momentech spolehnout.

„V této lize to vždy nebude krásný zápas s padesáti body a rozdílem tří touchdownů. Musíte najít způsob, jak vyhrát proti skvělým týmům. Našemu týmu hodně pomůže, že se nám podařilo vyhrát aniž bychom hráli nejlépe,” uvedl Mahomes na tiskové konferenci.

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 27:3

Green Bay Packers - Philadelphia Eagles 27:34

Atlanta Falcons - Tennessee Titans 10:24

Baltimore Ravens - Cleveland Browns 25:40

Buffalo Bills - New England Patriots 10:16

Detroit Lions - Kansas City Chiefs 30-34

Houston Texans - Carolina Panthers 10:16

Indianapolis Colts - Oakland Raiders 24:31

Miami Dolphins - Los Angeles Chargers 10:30

New York Giants - Washington Redskins 24:3

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 10:27

Los Angeles Rams - Tampa Bay Buccaneers 40:55

Chicago Bears - Minnesota Vikings 16:6

Denver Broncos - Jacksonville Jaguars 24:26

New Orleans Saints - Dallas Cowboys 12:10

Poražení kola:

Dallas Cowboys - prohra se Saints bez Breese a pouze 10 bodů v útoku

Minnesota Vikings - útok Vikings v letošní sezoně zatím spí

Washington Redskins - poprvé se na hřišti ukázal čerstvě draftovaný quarterback Dwayne Haskins, ale ani ten nepomohl vytáhnout Redskins z totální letargie. Židle pod hlavním trenérem Jayem Grudenem se kymácí

Vítězové kola:



Tampa Bay Buccaneers - výhru nad Rams čekali asi jen skalní fanoušci Tampy

Cleveland Browns - je mdlý start hvězdami nabitého týmu zapomenut? Na Browns se snášela před zápsem vlna kritika. Ta teď na nějaký čas utichne

Panthers, Giants, Bears, Saints - všechny týmy dokázaly zvítězit s náhradními quarterbacky. V případě Giants jde tedy již o trvalou změnu a Daniel Jones se zatím ukazuje ve skvělém světle. S výjimkou Saints budou ostatní náhradní quarterbaci usilovat o to, aby si svou pozici uhájili i po uzdravení svých hlavních quarterbacků. V případě Saints nelze předpokládát, že by uzdravený Drew Brees nehrál. Cam Newton a Mitchell Trubisky tak silnou pozici mít nebudou a pokud se týmu bude dařit i bez nich, je možné, že po uzdravení zamíří na střídačku

Nevídaný trest

Známý recividista Vontaze Burfict dostal stopku do konce letošní sezony. Burfict byl v zápase s Colts vyloučen za zbytečný hit na Jacka Doyla. Jelikož Burfict dostal hned několik stopek i v minulosti, rozhodla se NFL o nevídaný trest a Burfict už se minimálně v letošní sezoně na hřiště nepodívá. Tvrdý trest se setkal s pozitivní odezvou napříč celou ligou. Burfict si za svou kariéru vybudoval pověst zákeřného hráče. „Jsem rád, že liga udělala to, co udělala. Zdá se mi to velmi na místě,” hodnotil suspendaci hlavní trenér Colts, Frank Reich. Lze očekávat, že se Burfict proti trestu odvolá. Liga dala jasně najevo, že podobné excesy nebude tolerovat.

Další quarterback mimo hru

Marodka quarterbacků se rozrostla o další jméno. Josh Allen nedohrál zápas s Patriots. Allen si připsal dlouhý běh, při kterém se snažil získat další yardy navíc a v ten moment dostal hit, který ho vyřadil ze hry. Allen by měl Bills chybět minimálně i v nadcházejícím zápase. Bills se tak připojili ke Steelers, Panthers, Bears, Jaguars a Saints, kteří řeší zdravotní problémy svých quarterbacků.

Dejà vu alá Brady?

V Jaguars zastoupil zraněného Nicka Folese neznámý náhradník Gardner Minshew. Svými výkony i sympatickým projevem mimo hřiště si vysloužil pozornost celé ligy. Minshew byl draftován v šestém kole jako 199 hráč v pořadí a na hřiště se dostal po zranění hlavního quarterbacka. Připadá vám to povědomé? Tom Brady byl draftován jako 199 hráč v pořadí a na hřiště se dostal až díky zranění hlavního quarterbacka Drewa Bledsoa.