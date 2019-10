Obrana Colts zadupala Chiefs. V NFL jsou jen dva týmy bez prohry | iSport.cz

Oakland Raiders - Chicago Bears 24:21

NFL se letos poprvé přesunula do Londýna k zápasu základní části. Na stadionu Tottenham Hotspur se představili Raiders a Bears. Zbrusu nový stadion, který byl letos otevřen, pomáhala NFL spolufinancovat. Jedná se o první stadion v Anglii, který je projektován na zápasy kopané i zámořské NFL. Dosud se zápasy NFL hrály především na stadionu ve Wembley.

Hlavním příběhem zápasu měl být Khalil Mack a je jeho první zápas proti Raiders. Oakland svou defenzivní hvězdu v loňské sezoně vyměnil právě do Chicaga a Mack se těšil na odplatu.

Jenže jeden z nejlepších současných obránců nebyl prakticky vidět. Ofenzivní lajna Raiders dokázala udržet Macka pod kontrolou. Hlavní zásluhu na tom měla nová akvizice Raiders, Trent Brown. Právě on podstoupil s Mackem nejvíce soubojů.

„Největší radost z podpisu Browna měla moje manželka,” pronesl po zápase dobře naladěný quarterback Raiders, Derek Carr. Asi i on si oddychl, že Brown nedovolil Macka se k němu přiblížit.

Oba týmy vstupovaly do zápasu oslabení. Raiders chybělo několik hráčů ze zdravotních důvodů a také linebacker Vontaze Burfict, který byl suspendován ligou do konce sezony. Bears se museli obejít bez zraněného quarterbacka. Mitch Trubisky je stále zraněný a jeho roli převzal zkušený náhradní quarterback Chase Daniel.

Úvod zápasu vyšel lépe Raiders. Ti se v prvním poločase dostali zásluhou touchdownů Jacobse, Washingtona a field goalu Carlsona do vedení 17:0. Ve třetí čtvrtině se Bears dokázali probrat a otočili skóre na 21:17 ve svůj prospěch.

Vítězný touchdown si nechali Raiders až do závěru zápasu, kdy se podruhé do endzóny dostal Josh Jacobs. Raiders draftovali Jacobse v letošním draftu v prvním kole a ten se jim odvděčuje výbornými výkony. Proti jedné z nejlepších obran v lize si připsal 123 yardů a 2 touchdowny.

Raiders se vítězstvím 24:21 dostali na bilanci 3-2 a hlavní trenér Jon Gruden zatím vede svůj tým nad očekávání. Bears odletěli z Londýna s bilancí 3-2.

První zápas na novém stadionu sklidil pozitivní ohlasy. „Byl to nejlepší zápas, který se v Londýně hrál,” neskrýval nadšení renomovaný novinář Peter King. „Určitě byl nejhlasitější,” uzavřel King. NFL se na stadion Tottenhamu vrací tento víkend, kdy se proti sobě představí Tampa Bay Buccaneers a Carolina Panthers. Snaha o vytvoření NFL týmu v Londýně pokračuje.

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 30:29

Rams po nečekané prohře s Buccaneers si chtěli zlepšit náladu proti diviznímu soupeři, Seahawks. Jenže na hřišti Seattlu se nevyhrává lehce. Quarterback domácích, Russell Wilson, předvedl perfektní výkon a má náběh na statisticky nejlepší sezonu v kariéře. V zápase s Rams si připsal 268 yardů a 4 touchdowny.

Wilson je známý svým kličkováním a házením přesných přihrávek z nepřirozených pozic. Quarterback Seahawks byl draftován také v baseballové MLB a v přestávkách NFL trénuje s New York Yankees. Právě tuto přípravu považuje za klíčovou pro své neobvyklé házecí dovednosti. „Během hry ve vnitřním poli se hýbete do různých směrů a házíte z pozic, které nejsou úplně přirozené,” svěřil se Wilson po zápase, když měl okomentovat jeden ze svých typických passů na Tylera Locketta.

Rams dokázali svému soupeři vzdorovat. V úvodu zápasu se díky field goalům Zuerleina dostali do vedení 6:0. A byl to Zuerlein, který nakonec rozhodl o vítězi. Po přetahované se za stavu 30:29 pro domácí dostali na míč Rams.

V poslední příležitosti k obratu se hostům podařilo dostat na polovinu soupeře. Quarterback Rams, Jared Goff, přenechal dobrou pozici Zuerleinovi. Ten mohl 44yardovým field goalem zajistit výhru svého týmu. Jenže Zuerlein minul a z vítězství se radovali domácí Seahawks.

„Byly to dva víkendy plné zklamání, ale sezona nekončí po pěti zápasech,” hodnotil po prohře s Rams, hlavní trenér Sean McVay. „Mohu slíbit, že najdeme cestu ke zlepšení,” dodal odhodlaně.

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts 13:19

Pravděpodobně největší překvapení víkendu se zrodilo v Kansasu. Domácí Chiefs patří mezi největší favority a jejich útočnou sílu je téměř nemožné zastavit. Málokdo tak počítal s tím, že by Chiefs mohli doma proti Colts podlehnout. Pouhé dva týdny před sezonou odešel do důchodu quarterback Colts, Andrew Luck. Jeho nástupce, Jacoby Brissett, se zatím osvědčuje.

Byla to především obrana a běhová hra Colts, která dokázala šokovat NFL. Colts si připsali 180 běhových yardů a i díky tomu strávili v útoku o 15 minut déle než Chiefs v čele s Patrickem Mahomesem.

Zdá se, že Colts a před nimi Detroit Lions dokázali najít způsob, jak ofenzivní smršť Chiefs zpomalit. Oba týmy se rozhodly hrát více osobní obranu (tzv. man to man). „Pokud se nám nepodaří najít způsob, jak se proti tomu prosadit, tak to určitě uvidíme i v budoucích zápasech,” uvědomoval si problém po zápase Mahomes. Ten si navíc v zápase opět poranil kotník, což zhoršilo jeho pověstnou mobilitu.

Colts si připsali cenné vítězství venku a mají bilanci 3-2. Pro Chiefs to byla první porážka v sezoně. A ostatní týmy teď ví, že i favorit s loňským nejužitečnějším hráčem se dá porazit.

San Francisco 49ers - Cleveland Browns 31:3

Browns si v letošní sezoně užívají nezvykle velkého počtu zápasů v hlavním vysílacím čase. Jenže tým plný mladých hvězd zatím neprožívá sezonu, jakou si před sezonou v Clevelandu představovali. Po výborném výkonu s Ravens přišlo pro Browns další vystřízlivění. Na hřišti San Francisca totiž tým kolem quarterbacka Bakera Mayfielda nebyl rovnocenným soupeřem.

Stačí se podívat na statistiky Mayfielda. Pouhých 8 zkompletovaných přihrávek pro 100 yardů a k tomu 2 interceptiony. Obrana 49ers soupeře naprosto válcovala. 49ers dominovali ve všech fázích hry. Ani tak nebylo vše perfektní. Hned tři field goaly nedokázal domácí tým proměnit. Dvakrát se netrefil zkušený kicker Gould, jednou zablokovala pokus obrana Browns.

„San Francisco zaslouží velké uznání. Porazili nás ve všech fázích hry,” uvedl po prohře zklamaný trenér Freddie Kitchens. Ten se v hodnocení zaměřil na chyby v útoku. „Nemůžeme si dovolit ztrácet míče a faulovat. Kitchens tak narážel na dva interceptiony a další dva fumbly.

49ers jsou tak společně s Patriots posledním týmem, který je po pátém kole bez prohry. V těžké divizi společně s Rams a Seahawks má každé vítězství cenu zlata. Browns s bilancí 2-3 budou bojovat o vítězství v divizi především s Ravens.

Vítězové kola:

Indianapolis Colts - to, že Colts vyhrají venku s Chiefs 19:13 čekalo jen pár skalních fanoušků

Kirk Cousins - kritizovaný quarterback Vikings předvedl výborný výkon proti Giants

Carolina Panthers/New Orleans Saints - oba týmy I bez svých hvězdných quarterbacků nadále vítězí. Především u Panthers bude zajímavé sledovat situaci po uzdravení Cama Newtona.

Útok Texans - Watson si připsal 426 yardů a 5 touchdownů a Texans k tomu přidali dalších 166 yardů po zemi. Výborný výkon vedl k 53 bodům

Poražení kola:

Cleveland Browns - po solidním výkonu s Ravens přišla další studená sprcha. V primetime zápase proti 49ers dostali Browns další lekci. Tým plný mladých hvězd se toho má ještě hodně co učit

Dallas Cowboys - další slabý výkon Cowboys. Proti Packers prohrávali ve třetí čtvrtině 31:3

Atlanta Falcons - od prohry v Super Bowlu to jde v Atlantě z kopce a množí se otázky nad pozicí trenéra Quinna

Greg Zuerlein - kicker Rams minul vítězný field goal z kratší vzdálenosti než odkud se kope potvrzení.

Jay Gruden skončil u Redskins

Dlouho se o tom mluvilo a dlouho se to očekávalo. Jay Gruden skončil na pozici hlavního trenéra Washingtonu Redskins. Po zápase s Patriots se Gruden snažil vyhýbat otázkám o potenciálním vyhazovu. „Pokud budou v pondělí fungovat klíče, pokračuju v práci.” V pondělí ráno byl Gruden informován o svém konci u Redskins. Gruden je tak prvním trenérem, který v letošní sezoně skončil ve svém týmu.

Steelers jsou i bez náhradního quarterbacka

Pittsburgh se v letošní sezoně musí obejít bez zkušeného quarterbacka Bena Roethlisbergera. Sezonu vynechá kvůli zranění z druhého zápasu. V zápase s divizním rivalem, Baltimorem Ravens, nedohrál náhradní quarterback Mason Rudolph. Po tvrdém ataku Earla Thomase skončil Rudolph s otřesem mozku. Zápas tak dohrál Devlin Hodges. Smůla na zranění quarterbacků v letošní sezoně pokračuje.

NFL v Londýně

NFL se neskrývá smělým plánem přesunout jeden ze svých týmů do metropole Anglie. V Londýně se již pravidelně hrají zápasy základní části od roku 2007. Pozvolné budování fanouškovské základny na evropském kontinentu kulminuje. Fanoušci už měli možnost vidět 31 z 32 týmů. Dříve se hrál v Londýně pouze jeden zápas za rok. Nyní jsou to hned čtyři. Dva na stadionu ve Wembley a dva v Tottenhamu. „Je to pro nás velký mylník postavit první stadion pro NFL na evropském území,” uvedl k novému stadionu komisař NFL, Roger Goodell. NFL do evropského trhu hodně investuje a fanoušci ji to vrací velkým zájmem.

Výsledky 5. kola

Seahawks - Rams 30:29

Panthers - Jaguars 34:27

Bengals - Cardinals 23:26

Texans - Falcons 53:32

Saints - Buccaneers 31:24

Giants - Vikings 10:28

Raiders - Bears 24:21

Eagles - Jets 31:6

Steelers - Ravens 23:26 OT

Titans - Bills 7:14

Redskins - Patriots 7:33

Chargers - Broncos 13:20

Cowboys - Packers 24:34

Chiefs - Colts 13:19

49ers - Browns 31:3