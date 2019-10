NFL: Souboj outsiderů a další prohra Kansas City Chiefs | iSport.cz

Zápas týmů, v kterých zářil Peyton Manning. I tak by se dal označit souboj mezi Indianapolis Colts a Denver Broncos. Hvězdný quarterback v minulosti odehrál za oba týmy slušné sezóny a na sklonku kariéry přinesl Denveru vytoužený prsten pro vítěze Super Bowlu. Jenže slavná éra Peytona Manninga je pryč a Broncos se teď snaží najít novou sílu pro jejich útok. Indianapolis zase těsně před začátkem sezóny odešel do důchodu Andrew Luck, ale ani to jim zatím nebrání ve vítězném tažení.

Celému zápasu dominovaly obrany a jako by oběma útokům naprosto chyběla šťáva a odhodlání skórovat. V první čtvrtině se Colts dostali na soupeřovu polovinu a veterán na pozici kickera, Adam Vinatieri, se pokusil proměnit další z mnoha field goalů ve své třiadvacetileté kariéře. Bohužel tentokrát 45 yardový pokus neproměnil a stav tak zůstal na dvou nulách. V druhé čtvrtině se dařilo jeho protějšku zaznamenat dva tříbodové pokusy a Denver se tak poměrně překvapivě ujal vedení 6:0. Těsně před poločasem si Vinatieri napravil reputaci, když proměnil tentokrát field goal z hranice 55 yardů.

Do druhého poločasu vtrhla družina kolem quarterbacka Joe Flacca jako neřízený blesk a hned z prvního drivu se podařilo, především kvůli opakovaným prohřeškům proti pravidlům domácích, Royce Freemanovi skórovat 4 yardový touchdown po zemi. Colts úspěšně zareagovali opět díky Vinatierimu a následně se prosadil Marlon Mack 10 yardovým runem. Jenže při extra pointu po tomto touchdownu znovu zaváhal ostřílený borec Adam Vinatieri, když vůbec netrefil branku a nepřipsal kýžený bod pro svůj tým.

Do poslední čtvrtiny tedy Colts vstupovali s handicapem jednoho bodu. Obě obrany hrály naprosto výjimečně a ani jednomu z útoku se nedařilo prakticky nic. Domácí tak dostali poslední šanci, když na časomíře svítilo 1:48. Quarterback Colts Jacoby Brissett byl ve vlastní endzóně pod obrovským tlakem hvězdného linebackera Vona Millera, přesto se mu zázračným způsobem podařilo vysmýknout se ze sacku a následnou přihrávkou nalézt volného T.Y. Hiltona. Colts se několika dalšími akcemi dostali až do dokopové vzdálenosti a tentokrát už se Vinatieri nemílil a proměnil 51 yardový fieldgoal a rozhodl tak o vítězství svého týmu.

San Francisco 49ers – Carolina Panthers 51:13

V NFL jsou v letošním ročníku už jen dva týmy, které zatím nepoznali hořkost porážky. Jedním z nich jsou obhájci titulu New England Patriots a druhým týmem je San Francisco 49ers. Ani jeden z těchto týmů zatím nenarazil na opravdu těžkého soupeře. 49ers sice mají za sebou souboj s Los Angeles Rams, kteří ale letos vypadají, že jim někdo obrousil jejich nebezpečné beraní rohy a kouzlo hlavního trenéra McVaye pomalu vyprchává. A proto spoustu odborníků čekalo, že utkání s Panthers bude tou pravou zkouškou ohněm.

Bohužel pro vyrovnanost a atraktivnost zápasu se tahle myšlenka ukázala jako naprosto lichá. Jimmy Garoppolo hned v prvním drivu zápasu postupně ukrajoval yardy na soupeřově polovině a v poslední akci celého drivu našel nováčka v dresu 49ers Emanuela Sanderse, který přišel v tomto týdnu z Denveru Broncos. Sanders se tedy před domácími fanoušky ukázal v tom nejlepším možném světle. Absolutní dominance útoku, ale hlavně obrany pokračovala celý zápas a až na interception, které zachytil Luke Kuechly se Panthers vlastně pořádně nezmohli.

Ve třetí čtvrtině se o jediný touchdown postaral Christian McCaffrey, který v podstatě táhne celý tým Panthers na svých bedrech a dost výrazně si říká o trofej pro nejužitečnějšího hráče celé NFL. Jeho protějšek v dresu 49ers, tedy runningback Telvin Coleman si v zápase připsal neuvěřitelné 4 běhové touchdowny a celkem 105 yardů.

Obraná dominance týmu ze San Francisca byla opravdu výrazná a v čele celé téhle výborné družiny se drží Nick Bosa. Mladší bratr Joeyho Bosy, který řádí v Los Angeles potvrzuje, že je opravdu asi ještě lepším defenzivním endem než jeho starší bratr. Nick Bosa si v zápase připsal čtyři tackly, tři sacky a hlavně jedno zachycené interception, které vrátil pro 46 yardů až na hranici devíti yardů před endzónu Panthers. Výrazným způsobem se tak podílel na drtivé výhře 49ers.

Chicago Bears – Los Angeles Chargers 16:17

Oba týmy, které se v neděli střetly na Solder Field v Chicagu se určitě před začátkem letošního ročníku viděli na naprosto jiných pozicích. Bohužel jejich výkony hluboce zaostávají za očekáváním a pokud se něco výrazně nezmění, tak se oběma soupeřům play-off vyhne širokým obloukem.

Přesto, že se jednalo o souboj spíše outsiderů, tak se více věřilo domácím. Jejich obrana zatím hraje naprosto excelentní fotbal, ale bohužel útok v čele s Mitchelem Trubiskym zatím nechává své defenzivní kolegy na holičkách. Zmíněný quarterback domácích sice zaznamenal 253 yardů vzduchem, ale přispal si taky jedno interception, čtyři sacky a žádný passový touchdown. Hostující Philip Rivers na tom ovšem nebyl s 201 yardy, jedním passovým touchdownem, jedním interceptionem a jedním sackem o moc lépe. Nejvíc ofenzivní práce tak zařídil domácí runnigback David Montgomery, který naběhal s míčem v ruce celkem 135 yardů a připsal si také jeden dlouhý runový touchdown.

Philip Rivers na tiskové konferenci po zápase prohlásil, že to bylo ošklivé a ušmudlané vítězství, ale i takové vítězství někdy potřebujete, abyste probudili svůj tým. K výhře 17:16 se nakonec Chargers probojovali díky nepříjemnému „deja vu“ v podání domácích Bears. Tři vteřiny před koncem zápasu si hlavní trenér Bears Matt Nagy vybral svůj poslední timeout a na hřiště vyrazil kicker Eddy Piñeiro. Ten ale z hranice 41 yardů netrefil branku a všem fanouškům na stadionu se živě vybavila situace z posledního play-off, kdy domácí kicker (Cody Parkey) také neproměnil vítězný field goal a z vítězství se radovali hostující Eagles.

Minnesota Vikings – Washington Redskins 19:9

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 20:27

Buffalo Bills – Philadelphia Eagles 13:31

Detroit Lions – New York Giants 31:26

Tennessee Titans – Tampa Bay Buccaneers 27:23

Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals 24:10

New Orleans Saints – Arizona Cardinals 31:9

Jacksonville Jaguars – New York Jets 29:15

New England Patriots – Cleveland Browns 27:13

Houston Texans – Oakland Raiders 27:24

Kansas City Chiefs – Green Bay Packers 24:31

Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins 27:14

Vítězové kola:

Nick Bosa – Mladíček na pozici defenzivního enda jasně dává za pravdu všem odborníkům a scoutům, že je ještě lepší než jeho starší bratr Joey. V zápase proti Panthers si připsal tři sacky a jedno dlouhé interception. Jasná defenzivní hvězda týdne.

Emanuel Sanders, Mohamed Sanu – Oba výborní receiveři se téměř přes noc dostali z týmů s velmi špatnou bilancí do týmů, které zatím neprohráli. Sanders přešel z Denveru Broncos do San Francisca 49ers a Sanu z Atlanty Falcons do New England Patriots.

Drew Brees – Návrat po zranění jako z pohádky. Hned první zápas se povedl na jedničku a Saints naprosto sestřelili Arizonu Cardinals rozdílem třídy.

Poražení kola:

Chicago Bears – Další důležitá prohra, proti soupeři, kterého tento tým měl celkem jasně porazit. Chiacagu Bears se pomalu ale jistě vzdaluje naděje na play-off.

Rozhodčí v zápase Buccaneers vs Titans – V poměrně důležité chvíli, kdy se hráčům Tampy podařilo zblokovat field goal Titans, se rozhodčí upískli a naprosto nepochopitelně zastavili rozběhnutou akci. Situace je o to horší, že se v tu chvíli obránce Buccaneers řítil nikým neohrožován do endzóny soupeře a byl by z toho jasný touchdowna možná výhra Tampy Bay.