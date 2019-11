Černá kočka doběhla pro touchdown: Giants přinesla smůlu | iSport.cz

„Jde na tři yardy, je na dvou. A kočka běží do endzony. To je touchdown! Ta kočka je nepolapitelná!“

Rozhlasový komentátor Kevin Harlan si neobvyklou událost na zápase NFL pořádně vychutnal. Černá kočka za pozornosti pobaveného publika vnikla na hřiště, prošla se po něm a svůj výlet zakončila v endzoně domácího týmu.

If we didn’t have @saquon, we should sign that cat! The cat was elusive! @Giants



