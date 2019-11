Jackson přehrál Bradyho a Ravens uštědřili Patriots první porážku | iSport.cz

Po devátém kole zámořské NFL zbývá poslední tým, který neokusil porážku. San Francisco 49ers si poradili také s Arizonou Cardinals a v polovině sezony mají na kontě osm výher. Obhájci titulu, New England Patriots, byli posledním týmem, který držel s 49ers krok. Tým kolem legendy Toma Bradyho tvrdě narazil v Baltimoru a zaznamenal první porážku v sezoně.

Baltimore Ravens - New England Patriots

Ravens hrálo vše do karet. Poměrně nečekaná výhra na hřišti silného Seattlu dodala Ravens potřebné sebevědomí. Navíc před zápasem s Patriots měl Baltimore pauzu, a tak se mohl o týden déle připravovat na dosud neporaženého soupeře.

Ravens disponují netradičním útokem v čele s mladým quarterbackem Lamarem Jacksonem. Jeho unikátní schopnosti jsou pro obrany soupeřů velkým oříškem. „Jak se na takového hráče chcete připravit? V týmu nemáte nikoho, kdo by mohl jeho dovednosti v tréninku simulovat,” vysvětloval v zápase spolukomentátor stanice NBC, Chris Collinsworth.

Ani obrana Patriots nedokázala najít recept na Jacksona. A to v letošní sezoně předváděla obrana Patriots doslova historické výkony. Jenže hned úvodní útok Ravens napověděl, že tentokrát bude obrana Patriots tahat za kratší konec. Po jedenácti akcích se Ravens dostali až k endzóně Patriots a Jackson si prakticky došel pro první touchdown zápasu.

Útoku Patriots se nepodařilo zachytit úvod zápasu a na hřišti se příliš neohřál. Ravens i dál dominovali a skóre se rychle dostalo na 17:0 pro domácí. Když i za stavu 0:17 museli Patriots odkopávat míč, zdálo se, že Ravens rozhodnou o vítězství ještě v prvním poločase. Odkopnutý míč ale nedokázal zachytit Cyrus Jones a Patriots dostali míč na polovině Ravens. Paradoxem je, že Jonese draftovali právě Patriots ve druhém kole.

Chybu Jonese dokázali Patriots přetavit v touchdown. První zářez v novém týmu si připsal Mohamed Sanu, který přišel do týmu před dvěma týdny z Atlanty. Patriots první touchdown nakopl a do poločasu dokázali snížit na 13:17. Navíc druhý poločas začínali v útoku.

Možnost k obratu promarnili Patriots po fumblu Juliana Edelmana. Tomu vypadl míč, který zvedl Humphrey a přeběhl celé hřiště pro další touchdown Ravens. Útok Patriots ještě dokázal jednou odpovědět touchdownem Whita, ale poté již nedokázali ubránit Jacksona a jeho útok. Ravens si tak proti statisticky nejlepší obraně v lize připsali 37 bodů a zvítězili 37:20.

„Tentokrát byli lepší,” uznal po zápase trenér Patriots, Bill Belichick. Ani legendární trenér nedokázal najít způsob, jak zastavit Lamara Jacksona. „Jsem pyšný na hráče. Udělali vše, co bylo potřeba, aby porazili velmi silného soupeře. Je to velký úspěch porazit tým takového kalibru,” neskrýval po zápase radost trenér Ravens, John Harbaugh. „Víme ale, že je to pouze jeden zápas. Polovina sezony je stále před námi,” nenechal se příliš unést v pozápasové tiskové konferenci Harbaugh.

Přehlédnutý talent

Jackson vstupoval do loňského draftu jako quarterback bez velké budoucnosti v NFL. Několik odborníků dokonce doporučovalo, aby změnil pozici, kde by mohl využít své rychlosti. Hned čtyři quarterbaci byli vybráni v draftu před Jacksonem (Mayfield, Darnold, Allen a Rosen). Ravens šáhli po Jacksonovi až jako poslední výběr v prvním kole. Z této pětice hraje Jackson momentálně suverénně nejlépe. „Lamar Jackson je MVP,” nešetřil chválou zkušený Earl Thomas, který letos přišel do Baltimoru. Je tak možné, že quarterback, o kterém se pochybovalo, že může v NFL uspět, bude bojovat o prestižní ocenění nejužitečnějšího hráče sezony (MVP).

Proti obraně Patriots Jackson uspěl. Darnold, kterého New York Jets vybrali z druhé pozice draftu, by mohl vyprávět, jak těžké je prosadit se proti obraně New Englandu. Během zápasu zachytila

kamera šokovaného Darnolda. „Vidím duchy,” okomentoval na střídačce. Mayfield ani Allen, kteří také letos nastoupili proti Patriots si nevedli o mnoho lépe.

Jackson vyniká především svou rychlostí, ale v letošní sezoně ukázal, že umí hrát i vzduchem. Podobného quarterbacka s jeho rychlostí v NFL nenajdete. V minulosti se v lize prohánělo několik quarterbacků, kteří vyznávali podobný styl fotbalu (např. Michael Vick nebo Colin Kaepernick). Nikdo ale nedokázal prožít v NFL dlouhou kariéru. Nikdo nečeká, že by Jackson tímto způsobem mohl hrát i ve 40 letech jako Drew Brees nebo Tom Brady. Dokáže se v NFL udržet 10 let? Jacksonovi je 22 let.

Chiefs vyhráli i bez Mahomese

Hvězdný quarterback Chiefs, Patrick Mahomes, se stále léčí po vykloubení čéšky. Proti Vikings se tak na pozici quarterbacka představil Matt Moore. Náhradní quarterback loňskou sezonu v NFL vynechal a dokonce se stal trenérem na střední škole. S návratem do NFL již příliš nepočítal. Nakonec dostal šanci zaskakovat za Mahomese a teď dovedl Chiefs k vítězství nad Vikings. Bláznivá cesta z NFL na trenérskou pozici na střední škole a zase zpět.

Vítězové kola

Baltimore Ravens - tým, o kterém se před sezonou příliš nemluvilo, si vyšlápl na úřadující šampiony a Jackson je v boji o MVP.

Pittsburgh Steelers - bez Roethlisbergera neměli mít Steelers šanci. Po vítězství nad Colts mají bilanci 4-4 a stále jsou ve hře.

San Francisco 49ers - jediný tým v NFL, který dosud neprohrál.

Los Angeles Chargers - nečekaná výhra a úplné vymazání Aarona Rodgerse.

Russell Wilson a Jimmy Garoppolo - Wilson si proti Tampě připsal 5 passových touchodwonů, Garoppolo proti Cardinals 4 a k tomu žádný interception.

Poražení kola

New York Jets - prohra s Dolphins hovoří za vše.

Cleveland Browns - předsezonní ambice a debaty o postupu do Super Bowlu nyní působí jako vtip. Browns mají bilanci 2-6, když nedokázali porazit ani Broncos s náhradním quarterbackem.

Minnesota Vikings - prohra s Chiefs bez Mahomese musí v Minnesotě hodně mrzet.

Jacksonville Jaguars - Jaguars považují zápasy v Londýně za domácí. Tentokrát se fanouškům ve Wembley proti Texans příliš nepředvedli.

Indianapolis Colts - i po zranění quarterbacka Brissetta měli Colts šanci na vítězství. V rozhodující moment minul kicker Adam Vinatieri 43yardový field goal. Vinatieri je 46letou legendou, ale v letošní sezoně svůj tým sráží špatnými kopy.

Výsledky 9. kola

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 25:28

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 3:26

Buffalo Bills - Washington Redskins 24:9

Carolina Panthers - Tennessee Titans 30:20

Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 26:23

Miami Dolphins - New York Jets 26:18

Philadelphia Eagles - Chicago Bears 22:14

Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts 26:24

Oakland Raiders - Detroit Lions 31:24

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers 40:34 (OT)

Denver Broncos - Cleveland Browns 24:19

Los Angeles Chargers - Green Bay Packers 26:11

Baltimore Ravens - New England Patriots 37:20

New York Giants - Dallas Cowboys 18:37