Louisiana slaví univerzitní titul. Příští král draftu NFL se stal hrdinou | iSport.cz

V NFL jim jejich Saints připravili malé peklo brzkým vyřazením v play off. Ale chlapci z univerzitního týmu LSU Tigers publikum v Mercedes-Benz Superdomu v New Orleans nezklamali. Joe Burrow, téměř jistá jednička dubnového draftu ligy amerického fotbalu NFL, pomohla šesti touchdowny k vítězství v národním finále 42:25 nad Clemsonem, který prohrál poprvé po dvou letech.

Quarterback Joe Burrow pokračuje ve svém úžasném příběhu. Mladík, kterého před pár lety na univerzitách nikdo nechtěl, před měsícem získal prestižní Heismanovu trofej pro nejlepšího univerzitního hráče a v noci na úterý dokázal, že si ji zaslouží. Pěti naházenými touchdowny a jedním po zemi pomohl týmu LSU k prvnímu triumfu po dvanáctiletém čekání.

„Od pěti let jsem chtěl držet tuhle trofej. V našem domovském státě jsme si to nemohli nechat vzít,“ prohlásil Burrow, který se stal hrdinou celé Louisiany. Své propojení s krajem dokázal v posledním zápase na domácím stadioně Death Valley (Údolí smrti), když před utkáním nastoupil na hřiště se jmenovkou Burreaux, což je verze jeho jména v cajunské angličtině. Cajunové jsou hrdou etnickou menšinou, kteří se soustředí právě v Louisianě.

„Nevím, jak je to s tou věcí kolem hrdiny, ale vím, že tenhle národní šampionát si bude Louisiana pamatovat dlouho. Dokázat to v New Orleans je ještě víc zvláštní,“ řekl Burrow.

Během sezony dovedl Burrow LSU k vítězství ve všech patnácti zápasech a šedesáti touchdowny dosáhl na univerzitní rekord. V přímém souboji porazil dalšího quarterbacka s velkou budoucností Trevora Lawrence, který je považován za hlavního kandidáta na jedničku draftu 2021.

Králem letošního dubnového draftu NFL bude téměř s jistotou právě Burrow. Právo první volby mají Cincinnati Bengals, před nimiž se otevírají dvě skvělé možnosti. Buď vezmou Burrowa, nebo svou jedničku vymění za souhrn picků v rámci obchodu století.