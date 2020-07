I na rudých životech záleží: Redskins změní jméno, majitele tlačí sponzoři | iSport.cz

Washington Redskins by si měli změnit název • ČTK / AP / Mark Tenally

Logo Washingtonu Redskins by se stejně jako název klubu mělo změnit • ČTK / AP / Nick Wass

Black lives matter. Nejsou to ale jen černé životy, na kterých záleží. Američané teď mají starost i o ty rudé a ze světa tak zřejmě zmizí slavné jméno Washington Redskins (Rudokožci). Majitel klubu NFL Daniel Snyder sice přísahal, že se tradičního názvu nikdy nevzdá. Pod tlakem veřejného mínění a hlavně sponzorů mu ale už nic jiného nezbyde.

„Napište si to velkými písmeny: Tohle nikdy neudělám!“ hřímal Daniel Snyder v roce 2013 v rozhovoru s USA Today, když přišla řeč na možnou změnu názvu jeho klubu, kterému odmalička fandí a od roku 1999 mu i patří.

Jenže časy se změnily. A poté, co smrt Afroameričana George Floyda způsobila v Americe chaos a sociální bouře, se časy Redskins nachýlily a klub má během pondělí oznámit, že si hledá nové jméno.

K přízvisku Redskins, v překladu Rudokožci, přišel klub ještě za svých bostonských časů v roce 1933. O čtyři léta později se přesunul do Washingtonu, kde dvakrát vyhrál národní šampionát a v moderní éře přidal tři Super Bowly.

Od šedesátých let minulého století ale musel čelit tlaku po změně názvu. Mnohým přišlo slovo Redskins urážlivé, zvlášť proto, že nemusí označovat jen Rudokožce, ale také Rudé kůže, čili indiánské skalpy, po nichž se v Americe kdysi pořádaly hony. Snyder dlouhodobě tvrdil, že název naopak oslavuje kulturu původních indiánských obyvatel Ameriky.

V citlivé atmosféře po smrti Afroameričana Floyda, kterého v květnu v Minnesottě při zatýkání uškrtil policista, se ale k volání části veřejnosti přidali i klíčoví kluboví sponzoři.

Firma Nike už začala odstraňovat z nabídky veškerý merchandising, kde se tento výraz vyskytuje.

Společnost FedEx, jejíž jméno nese stadion washingtonského celku, už vyzvala ke změně klubového názvu. Společně s Nike a PepsiCo obdržela výzvu podepsanou zástupci 87 investičních firem a spoluvlastníků s celkovým obratem 620 miliard dolarů, aby s klubem přerušily vztahy, dokud ke změně nedojde. Společnost Amazon pohrozila, že nebude posílat zásilky s klubovými suvenýry.

A v pondělí má klub oznámit, že se svého tradičního jména skutečně vzdá. Ještě se ale neočekává oznámení nového názvu, a proto se o něm čile spekuluje. Jednou z možností jsou Warriors (Bojovníci), což je jméno, pod nímž chtěl Snyder v minulosti rozjet tým v lize Arena Football League.

Blackhawks prý oslavují náčelníka

Spekuluje se ale také o názvu Red Tails (rudé ocasy), což byla přezdívka afroamerických leteckých pilotů z university v Tuskegee, kteří bojovali ve druhé světové válce v čase, kdy v americké armádě panovala rasová segregace. Další možností je název Red Wolves (Rudí vlci). Obě tato jména by klubu umožnila si ponechat populární hashtag #HTTR, který odkazuje ke klubové hymně Hail to the Redskins (Sláva Redskins).

V roce 1997 už jeden profesionální sportovní klub z Washingtonu své jméno změnil. Basketbaloví Bullets (Kulky) se proměnili ve Wizards (Kouzelníky) poté, co byl při atentátu zabit izraelský premiér Jicchak Rabin, přítel majitele klubu Abe Pollina.

Nejistý je osud také několika dalších klubových jmen, které odkazují na původní obyvatele Ameriky. V baseballové lize MLB uvažují Cleveland Indians (Indiáni) o změně, Atlanta Braves (Indiánští náčelníci) si chtějí název ponechat. A u svého jména chtějí zůstat také hokejoví Chicago Blackhawks.

Klub, kde hrají i čeští útočníci Dominik Kubalík a Radek Kämpf, se hájí tím, že jeho název oslavuje slavného indiánského náčelníka Černého jestřába.