Vážné zranění a hra o život. Hvězdě hrozila amputace, už trénuje s týmem | iSport.cz

Nechybělo moc a přišel o nohu, a nejen to - téměř i o život. Alex Smith, quarterback Washingtonu, ale zranění, které provázely velké komplikace, překonal. Nyní dostal svolení vrátit se k svému milovanému americkému fotbalu a připravuje se na velký návrat do NFL.

Byl 18. listopad 2018 a v NFL se hrál duel mezi Washingtonem a Houstonem. Na míči byli domácí, tehdy ještě Redskins. Šiška přilétla do rukou Alexi Smithovi, jehož spoluhráči ale nezachytili Kareema Jacksona s J. J. Wattem, kteří quarterbacka svalili na zem. V americkém fotbale klasická situace, jenže… Smith pod sebou nechal nohu a ta tvrdý střet nevydržela. Výsledkem byla otevřená, spirální zlomenina holenní i lýtkové kosti.

Washingtonská hvězda podstoupila operaci, vše ale následně zkomplikovala infekce. Díky 17 operacím a téměř dvouletému boji se podařilo nakonec zachránit nejen jeho život, ale nemusela mu být ani amputována noha, na což to dlouho vypadalo.

Příběh má navíc velký happy end. Smith nyní dostal svolení a mohl se vrátit k týmu. „Tvrdá práce se vyplatila. V našem domě se dnes oslavuje,“ napsala na Instragram Smithova manželka Elizabeth k videu, kde stříká spolu s dětmi po jedničce draftu z roku 2005 šampaňské.

Návrat quarterbacka po těžkém zranění zpět na trávník je zaznamenán v dokumentu ESPN Project 11. Nejdřív se musel učit chodit, když to situace dovolila, začal se vracet k fyzické aktivitě.

„Byl to skvělý pocit, když mi nervy umožnily znovu jít. Musel jsem jít po krůčcích, znovu se učit běhat. To byl velký úkol. Házení nebyl problém, ale couvání, pohyb, změny směru,“ zavzpomínal.

„Vím, že mnoho lidí si myslí, že jsem blázen, že se zkouším vrátit. Já ale potřebuji zjistit, kde končí mé hranice a čeho jsem schopen. Čelím obrovské výzvě, ale nemohu si pomoct,“ podotkl Smith.

„Můžu se adaptovat? Můžu jít a hrát znovu fotbal na takové úrovni? Potřebuji znát odpověď. Nemohl bych v klidu spát, nebo se podívat svým dětem do očí a mluvit s nimi o tom, aby dávaly ze sebe všechno, když bych to nyní nezkusil,“ navázal.

K návratu do zápasu ho ještě čeká náročná cesta, nicméně překážku, která ohrožovala jeho život, pokořil. Smith může znovu zářit štěstím - znovu si totiž mohl zatrénovat se svým Washingtonem. „To všechno je třešnička na dortu. Jsem za poslední dny tak vděčný, že jsem si mohl znovu obléct dres a nasadit helmu. Je to pro mě speciální věc, rozhodně to nepovažuji za samozřejmost,“ konstatoval Smith.