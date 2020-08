Pražské Mustangs čeká domácí premiéra proti favoritovi z Vysočiny

Poprvé na domácím hřišti se představí Prague Mustangs v Paddock lize amerického fotbalu. Tým v nejvyšší soutěži působí jako náhradník za Prague Lions, kteří se kvůli koronaviru rozhodli nenastoupit do letošního ročníku. Mustangs odehrají svůj premiérový domácí zápas na stejném hřišti, na kterém běžně hrají úřadující šampioni, tedy v Hostivaři. A nebudou to mít lehké, protože do Prahy dorazí Vysočina Gladiators.

V loňském roce patřili rovněž k nováčkům, po skvěle odehrané sezoně si však hráči z Vysočiny vydobyli respekt. V čem je jejich největší síla? Především v obraně… Získávat proti ní yardy je téměř nemožné. Na pražský tým tak čeká náročný úkol, ale nasbírané zkušenosti z úvodního kola se budou hodit. Hlavní trenér Mustangs Josef Fuksa byl totiž i přes úvodní porážku proti Plzni spokojen s výkonem svého týmu. „Přes množství chyb jsme ukázali dobré momenty a těšíme se na další hrací víkend,” prohlásil Fuksa, který má velké zkušenosti se zámořským americkým fotbalem.

Mustangs si budou muset dát pozor, aby nezopakovali pomalý úvod zápasu. V prvním kole proti Plzni si totiž soupeř vybudoval náskok 35:0, který po zbytek zápasu bezpečně držel. Jenže proti obraně Gladiators to bude mít ligový nováček těžké. Ústí nad Labem Blades mají v týmu reprezentačního quarterbacka Jana Bláhu a hlavním trenérem je ofenzivní guru Daniel Leško. Přesto se Blades nepodařilo za celý zápas nasbírat více než 37 yardů.

A Ondřej Paulus, hlavní trenér Gladiators, vylučuje, že by jeho tým měl Mustangs šetřit. „Myslím, že nikdo moc neřeší, proti jak těžkému soupeři budeme hrát. Všichni chtějí do zápasu vlétnout a zahrát ten nejlepší fotbal. Do zápasu půjdeme s tím nejlepším, co máme a během něho zapojíme čerstvé hráče jako kdykoliv jindy,“ tvrdil Paulus

Domácí premiéra Prague Mustangs je na programu v neděli od 16:00 v Hostivaři.