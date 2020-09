Start NFL pod lupou: favorité, Brady v Tampě, nepokoje i koronavirus

Podle plánu odstartovala nejslavnější profiliga amerického fotbalu – NFL. Úvodní duely v našem videopořadu hodnotí redaktor deníku Sport Martin Hašek. Ten rovněž popsal koronavirová opatření, která se dotýkají aktuálního ročníku. A zastavil se také u slavného Toma Bradyho, jenž po dvaceti letech v New England Patriots změnil dres a nově bojuje za Tampu Bay Buccaneers. Premiéra v novém klubu mu navíc nevyšla, jeho tým podlehl New Orleans Saints 23:34. Moderuje Martin Pešout.

„Zápas proti New Orleans ukázal, že to Brady v Tampě nebude mít úplně snadné. V americkém fotbale je důležitá kontinuita, sehranost se spoluhráči. Brady zároveň dlouhodobě v New Englandu těžil ze spolupráce s legendárním koučem Billem Belichickem. A v tom prvním zápase proti New Orleans to stoprocentně neklapalo, což ale neznamená, že by Tom Brady hrál špatně. Předvedl standardní výkon, ačkoli se dopustil dvou interceptions,“ popsal Hašek.

Kromě sportovní stránky věci se soutěž musí potýkat s následky koronavirové pandemie. Jen na některých stadionech je dovolený omezený počet diváků, zbytek musí zůstat u televizních obrazovek. Klidu nepřidávají ani nepokoje proti sociálním nerovnostem a policejní brutalitě ve Spojených státech.

„Před čtyřmi lety Colin Kaepernick, tehdejší quarterback San Francisca, si začal klekat při hymnách před duely NFL. Chtěl tím upozornit na sociální nerovnosti a policejní brutalitu v zemi. Tehdy na to liga reagovala velmi chladně. Majitelé klubů, kteří většinou patří k establishmentu, nedávali najevo, že by se jim takové jednání líbilo. Kaepernick sezonu dohrál, pak ale v NFL skončil. Co se dělo letošní léto, to je úplně jiný příběh. Někteří majitelé tentokrát sami zahájili schůzky a jednání s hráči o situaci. Kluby rušily tréninky. Věci, které se teď děly v USA, byly silnější než fotbal,“ dodal Hašek. Více ve VIDEU.