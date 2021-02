Finále NFL je tu! Kdy a kde sledovat Super Bowl 2021?

Kdy se hraje Super Bowl 2021?

Super Bowl se koná v pondělí 8. února 2021 od 0:30 SEČ.

Kdo si zahraje Super Bowl 2021?

Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers. Patrick Mahomes vs. Tom Brady. Dvě největší hvězdy amerického fotbalu se potkají ve finále NFL. Zatímco loni si Kansas zahrál Super Bowl po dlouhých padesáti letech. Letos se může stát prvním týmem od roku 2005, který obhájí vítězství v Super Bowl. Naposledy se to povedlo New England Patriots.

Veterán Tom Brady, který má na kontě hned několik rekordů usiluje o další. Ve svých 43 letech se stane nejstarším hráčem v historii Super Bowlu a v dresu Tampy Bay se může stát druhým quarterbackem v historii, který vyhraje Super Bowl s dvěma týmy.

V cestě mu stojí idol posledních let a nejlépe placený hráč soutěže Patrick Mahomes a Kansas City Chiefs, kteří ovládli loňskou ročník NFL. Při vzájemném souboji v základní části měl navrch Mahomes a i díky jeho třem nahrávkám na touchdown Chiefs vyhráli 27:24.

Kde sledovat Super Bowl 2021 v TV?

Přímý přenos Super Bowl vysílá od 0:15 SEČ v noci z neděle na pondělí 8. února stanice Premier Sport. Textový přenos ze Super Bowlu můžete sledovat ONLINE i na iSport.cz.

Koho sledovat při poločasové show?

Sen mnoha hudebníků. Poločasová show Super Bowlu pravidelně nabízí koncerty těch největších popových hvězd. V minulosti se v ní objevil Michael Jackson, U2 a řada dalších jmen. Na Super Bowlu 2021 vystoupí kanadský zpěvák a trojnásobný držitel Grammy Abel Tesfaye, známý jako The Weeknd.

Kdo zazpívá národní hymnu při zahájení?

V minulosti “The Star-Spangled Banner” zpívala Pink, Beyoncé, Lady Gaga nebo Demi Lovato. Na Super Bowlu 2021 národní hymnu zazpívá Jazmine Sullivan a Erich Church.

Diváci na Super Bowl 2021

Raymond James Stadium v Tampě pojme až 65 890 diváků. Letos však bude kvůli epidemiologickým opatřením zaplněný pouze ze třetiny. Zatímco běžně ceny vstupenek trhají rekordy a stoupají až k milionu korun, letošní ročník je specifický. Vstupenky zdarma obdrželi zdravotníci jako odměnu za boj s koronavirem.

Vítězové Super Bowl

Mezi nejúspěšnější týmy v historii Super Bowl patří Pittsburgh Steelers a vítěz finále z roku 2019 New England Patriots. Ti jsou také posledním týmem, kterému se v roce 2005 podařilo titul obhájit. Oba Super Bowl vyhráli šestkrát.