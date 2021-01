Breesovo smutné loučení. Bitvu legend vyhrál Brady. Skončí ikona Saints?

Když se po zápase zahlédli, Tom Brady sundal přilbu a Drew Brees ho následoval. Aspoň budou z jejich posledního setkání na hřišti památeční fotky. Brees pak ještě zatleskal tří tisícovkám věrných fanoušků na tribunách v Superdomu, a v tunelu cestou do šaten se ještě naposledy krátce ohlédl.

Drew Brees walks off the field at the Superdome for what could be the last time 🙏



(via @Saints)pic.twitter.com/T0xNcm2KVg — SportsCenter (@SportsCenter) January 18, 2021

„Na nic si nestěžuju, ničeho nelituju. Oceňuju vše, co mi tahle hra dala. Zůstane mi tolik neuvěřitelných vzpomínek…“ řekl Brees po zápase.

Ještě to otevřeně neřekl, je ale velmi pravděpodobné, že byl pro něj poslední v dvacetileté kariéře. Jestli to tak bude, bude se loučit jako jistý kandidát do Síně slávy, ligový rekordman v počtu naházených yardů. A hlavně jako hrdina New Orleans.

Do města přišel v roce 2006 ze San Diega krátce po ničivém hurikánu Katrina. A v roce 2010 místním Saints pomohl k Super Bowlu, v němž přestřílel Peytona Manninga a jeho Colts. S pouhými 183 centimetry a rychle řídnoucími vlasy přitom na první pohled nevyhlíží jako hvězda z plakátů.

Je fakt, že tak nevypadal ani ve svém možná posledním zápase. V boji o postup do konferenčního finále proti Tampa Bay Buccaneers se zmohl na jediný touchdown, spáchal ale hned tři interceptions.

„Tyhle ztráty rozhodují fotbalové zápasy. S ofenzívou, kterou mají, tohle nemůžete dělat. Jsou příliš dobří a využijí toho,“ litoval Brees.

Po očekávaném střetu dvou legendárních hráčů tak slaví Tom Brady. Oba se po boji potkali na hřišti už v civilu, Brady dokonce hodil do endzony míč jednomu z Breesových synů. Šestinásobný šampion Super Bowlu má ale ještě nedokončenou práci.

Tom Brady throws a TD to Drew Brees’ son before walking off the field



Wholesome moment between the two QBs ❤️ @brgridiron



(via @JamesPalmerTV)pic.twitter.com/fQGcI1P8z7 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2021

Po minulé sezoně odešel po dvaceti skvělvých sezonách z New England Patriots do Buccaneers. A zatímco jeho bývalý trenér Bill Belichik už má po sezoně a vzbudil pozornost odmítnutím medaile od prezidenta Trumpa, Brady stále drží na hřišti.

Buccaneers přitom v základní části proti Saints dvakrát tvrdě narazili. Poprvé hned v prvním kole v New Orleans (23:34), kdy se Brady ještě se svým novým týmem sžíval. Odveta v Tampě Bay potom přinesla Buccaneers jednu z nejtvrdších porážek v sezoně (3:38). Jenomže hlavní byl třetí zápas v play off. Brady nepředvedl hvězdný výkon. Chyby soupeře ale trestal, dvakrát narýsoval z pár yardů touchdownové hody a pro poslední si po zemi těsně před koncem doskočil sám.

„Tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali až sem. Dvě vítězství v play off venku jsou docela sladká,“ usmíval se Brady.

V konferenčním finále je už počtrnácté v kariéře. Aby se dostal jubilejně podesáté do Super Bowlu, potřebuje srazit ještě jednu legendu. Ve finále konference NFC ho v neděli čekají Green Bay Packers v čele s quarterbackem Aaronem Rogdersem, zjevným favoritem na nejužitečnějšího hráče sezony.

„Musíme porazit skvělý fotbalový tým, který docela dobře známe. Aaron hraje neuvěřitelně,“ chválil Brady.

V druhé konferenci NFC se ve finále střetnou Kansas City Chiefs, kterým se při vítězství nad Clevelandem zranil quarterback Patrick Mahomes, s Buffalo Bills.

PLAY OFF NFL

DIVIZNÍ KOLO

AFC: Buffalo Bills-Baltimore Ravens 17:3, Kansas City Chiefs-Cleveland Browns 22:17.

NFC: Green Bay Packers-Los Angeles Rams 32:18, New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 20:30.

Konferenční finále – neděle

NFC: Green Bay Packers-Tampa Bay Buccaneers (neděle, 21.05),

AFC: Kansas City Chiefs-Buffalo Bills (pondělí, 0.40).