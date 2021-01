Místo klidu horor! Mahomesovi málem utrhli hlavu, Kansas spasil náhradník

Drew Brees a Tom Brady spolu prohodili několik slov po zápase play off mezi New Orleans Saint a Tampou Bay Buccaneers • ČTK / AP / Butch Dill

Drew Brees a Tom Brady spolu prohodili několik slov po zápase play off mezi New Orleans Saint a Tampou Bay Buccaneers • ČTK / AP / Butch Dill

Drew Brees a Tom Brady spolu prohodili několik slov po zápase play off mezi New Orleans Saint a Tampou Bay Buccaneers • ČTK / AP / Brett Duke

Drew Brees a Tom Brady spolu prohodili několik slov po zápase play off mezi New Orleans Saint a Tampou Bay Buccaneers • ČTK / AP / Butch Dill

Drew Brees a Tom Brady spolu prohodili několik slov po zápase play off mezi New Orleans Saint a Tampou Bay Buccaneers • ČTK / AP / Brynn Anderson

Legendy NFL Drew Brees a Tom Brady po souboji v play off NFL • ČTK / AP / Butch Dill

Legendy NFL Drew Brees a Tom Brady po souboji v play off NFL • ČTK / AP / Butch Dill

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brett Duke

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brynn Anderson

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Butch Dill

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brett Duke

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brynn Anderson

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brynn Anderson

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brett Duke

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brett Duke

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Butch Dill

Tampa Bay Buccaneers zvládli souboj s New Orleans Saints a zahrají si konferenční finále NFL • ČTK / AP / Brett Duke

Z klidné cesty do dalšího kola se obhájci Super Bowlu propadli do vynervovaného hororu. V zápase play off NFL proti Clevelandu přišli Kansas City Chiefs o zraněného quarterbacka Patricka Mahomese, který v létě podepsal rekordní smlouvu za 503 milionů dolarů. Podržel je však náhradník Chad Henne, Chiefs vyhráli 22:17 a jsou v konferenčním finále.