Super Bowl: Bitva dvou králů! Zabrání Mahomes a spol. Bradyho rekordu?

Jako by Pelé hrál proti Messimu, Gretzky proti Crosbymu nebo Jordan proti LeBronovi. Jen si to představte… A právě takový zážitek se chystá na dnešní noc v Super Bowlu (PP 0.30, Premier Sport). Zápas o vítězství v lize amerického fotbalu NFL bude historický. Legendární quarterback Tom Brady půjde do boje o titul už podesáté pro rekordní sedmý zářez. Jeho Tampa Bay Buccaneers navíc jako první tým historie hrají velký zápas na domácím stadionu. Proti jsou ale obhájci Kansas City Chiefs s quarterbackem Patrickem Mahomesem, který má Bradyho rekordy brzy překonat.

Ve sportovním světě není dost exkluzivních přirovnání, které by symbolický význam tohohle střetu popsaly.

„Tohle doslova bude, jako kdyby LeBron s Jordanem hráli proti sobě ve finále NBA,“ prohlásil bývalý quarterback a současný televizní expert Tony Romo.

Dva geniální dlouháni se pod koši v NBA minuli o pár měsíců. NFL teď ale zažívá zlatý věk, v němž se přímo na hřišti sešli zřejmě dva nejlepší hráči historie amerického fotbalu.

Tomu Bradymu jeho manželka Gisele Bündchen možná doma hlídá podobný obraz, jaký měl doma Dorian Gray. Je mu už třiačtyřicet let, ale věk jako by nad ním neměl vládu. Vloni na jaře dal své kariéře novou šťávu, když po dvacetileté slavné éře v New England Patriots odešel do Tampy Bay. A v základní části nasázel 40 touchdownů, svůj druhý nejlepší výkon kariéry.

V play off pak v konferenci NFC dovedl své Buccaneers k třem venkovním vítězstvím v řadě, přičemž v přímých bojích porazil dva quaterbacky, kteří míří do Síně slávy – Drew Breese a Aarona Rodgerse. V Super Bowlu je už podesáté, ale stále hraje na elitní úrovni. A ještě zdaleka nekončí, před pár dny řekl, že zvažuje kariéru i za hranicí svých pětačtyřiceti let.

„Myslím, že poznám, až bude čas. Nevím, kdy to přijde. Ale myslím, že to poznám. Že pochopím, že jsem téhle hře dal všechno,“ říká Brady.

Zatím v tomhle bodě není. Ani zdaleka. Touhu dál vyhrávat prokázal už vloni na jaře, kdy odolal naléhání mocného majitele Patriots Roberta Krafta a po dvou dekádách opustil New England, kde už necítil sílu šampionů. Odešel do Tampy Bay, kam přilákal svého věrného parťáka Roba Gronkowského, jenž se kvůli Bradymu vrátil z odpočinku.

Brady se může stát prvním hráčem historie amerických profesionálních lig, který by získal titul po čtyřicítce ve dvou různých týmech. Na druhé straně bude ale Patrick Mahomes, doslova quarterback z jiných časů.

Zatímco Brady je klasickým prototypem quarterbacka, vysoký bílý muž, který hází své smrtící pasy z tzv. kapsy ofenzivních linemanů, Mahomes je hříčka přírody. Chlapík se silnou paží, ale zároveň s počítačem v hlavě, schopný v mžiku změnit téma živé akce a vymyslet neočekávané řešení.

Jestli byl Brady tváří NFL posledních dvaceti let, Mahomes je její aktuální značkou, jejíž sílu vloni v létě podtrhla dosud nevídaná desetiletá smlouva s Chiefs na 503 milionů dolarů.

Brady si v Patriots nastřádal devět účastí v Super Bowlu a hned šest vítězných prstenů. Jenže Chiefs s Mahomesem pod centrem působí dojmem, že jsou schopní založit novou dynastii, která může všemi rekordy zatřást během několika příštích let. První krok čeká Mahomese dnes v noci. Zabránit Bradymu v jeho šťastné sedmičce a sám schramstnout druhý titul. A pak počítat dál a dál.

„Cílem je vyhrát tolik Super Bowlů, kolik bude možné a hrát tenhle zápas každý rok,“ tak zní Mahomesova vize. „Budu mít tohle nastavení mysli pokaždé, když přijdu na hřiště. Že se snažím dostat do tohohle zápasu a vyhrát ho.“

Brady vs. Mahomes. Jdou proti sobě dva rození šampioni, kteří celý svůj životní styl přizpůsobují vítězstvím na hřišti. Od Mahomesova nástupu před čtyřmi lety se už čtyřikrát utkali. První dva zápasy vyhrál Brady se svými Patriots. Před dvěma lety tehdy New England přetlačil Chiefs u nich v Kansasu při svém posledním úspěšném tažení za Super Bowlem. Brady tehdy prokázal Mahomesovi respekt a po zápase ho navštívil v šatně.

„Bylo to pro mě důležité, protože mi to ukázalo, že dělám věci správně,“ vzpomínal Mahomes. „Že mi řekl, že respektuje, co dělám, jsem bral jako razítko, které jsem potřeboval na cestě být lepší a dostat se do Super Bowlu.“

Mahomes od té doby už nikdy nezklamal. Od Bradyho návštěvy ve své šatně neprohrál jediný zápas play off. A jen tak mimochodem osobní bilanci s Bradym už dorovnal. Vloni v listopadu ho s jeho Buccaneers porazil na jejich domácím stadionu Raymonda Jamese, kde se bude hrát v noci o titul. Znovu se střetnou vládce nedávné minulosti s možným šampionem příštích let.

„Přál bych to Tampě. Možná ale bude použita hláška: Král je mrtev, ať žije král a tím novým králem bude Patrick Mahomes z Kansasu.“ říká Miroslav Kysilka, lineman Prague Black Panthers, který se v posledních letech snažil přiblížit k angažmá v NFL. „Já bych ale raději, aby to vyhrál Tom Brady, aby uspěl a posunul rekordy.“

Super Bowl

TAMPA BAY BUCCANEERS – KANSAS CITY CHIEFS

8. února 2021

Začátek: 0.30 hod. (noc z neděle na pondělí), vysílá Premier Sport

Raymond James Stadium, Tampa, Florida, USA

Kapacita: 65 618 (kapacita při Super Bowlu 25 000)

Americká hymna: Eric Church, Jazmine Sullivanová

Poločasový program: The Weeknd