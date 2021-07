Zemřel první Čech v NFL (†77): dva fotbalové životy, hrál i s Brücknerem

Miroslav Rödr (spodní řada vlevo) to dotáhl až do Dukly Praha • Archiv

Byl spoluhráčem Karla Brücknera i Josefa Masopusta, v PMEZ dal gól Borussii Dortmund, pražské Dukle vystřílel pohár mezi mrakodrapy. Ale nic z toho nebylo vrcholem kariéry Miroslava Rödra. Do sportovní historie se významněji zapsal jako první a zatím jediný Čech v NFL. V profesionální lize amerického fotbalu stihl 29 zápasů, hrál za Chicago a Tampu Bay. Životní příběh, který by vydal na celovečerní film, se završil minulý týden. Sportovec známý v Americe pod jménem Mirro Roder zemřel ve věku 77 let.

Když se v roce 1996 Miroslav Rödr po téměř třech desítkách let natrvalo vracel z USA domů, nevítali ho na letišti novináři. Nikdy nebyl pozván do televize, aby komentoval Super Bowl. Jeho jméno nenajdete ani v Síni slávy České asociace amerického fotbalu. Protože ještě nedávno o jeho kariéře v NFL vědělo jen pár bývalých spoluhráčů a známých.

Stal se prvním Čechem ve slavné profesionální soutěži, ale dokonale utajeným. Poslední roky žil v domku kousek za Řevnicemi, v naprosté anonymitě. Jestli teď saháte po mobilním telefonu, abyste si o něm rychle něco vygooglovali, drobná rada: pod jeho rodným jménem příliš informací nenajdete.

V Americe si ho v roce 1972 z praktických důvodů upravil na Mirro Roder. Tenkrát totiž dostal nečekanou příležitost v Chicago Bears, což je podle magazínu Forbes třináctý nejhodnotnější sportovní klub světa. On, zedník, který si občas šel pro žízeň zahrát fotbal, ten „náš“, za exulantský tým Sparta Chicago, stál najednou před branami profesionální ligy amerického fotbalu.

MIROSLAV RÖDR (MIRRO RODER) Narozen: 22. ledna 1944 Zemřel: 17. července 2021 Pozice: útočník (ve fotbale), kicker (v americkém fotbale)



Kariéra: Moravské železárny Olomouc (1961-63), Dukla Praha (1963-68), Sparta Chicago (1969-72), Chicago Bears/NFL (1972-75), Tampa Bay Buccaneers/NFL (1976)



Statistiky v čs. lize: 45 zápasů, 13 gólů

Statistiky v NFL: 29 zápasů, 79 bodů, 17 field goalů



Úspěchy: mistr čs. fotbalové ligy 1964 a 1966, vítěz Amerického poháru 1964, člen týmu, který v roce 1967 hrál semifinále PMEZ

„Seběhlo se to úplnou náhodou. Předseda Sparty měl hospodu, kam chodil i Abe Gibron, trenér Bears. A jednou mu pověděl, že má v týmu Čecha, který umí pravačkou pořádně napálit míč. Šel jsem tedy na zkoušku do kempu a uspěl jsem,“ vyprávěl mi při našem lednovém setkání. Před sebou měl dvě velké obálky plné výstřižků z amerických novin, které dokumentovaly jeho pozoruhodnou kariéru. K tomu fotky, smlouvy z NFL, štos kartiček…

„Tady jsem se Stanem Mikitou. Byl to kamarád, hrávali jsme spolu tenis,“ vzpomněl slovenského rodáka a jednu z největších legend NHL, která oblékala dres chicagských Blackhawks. Ostatně Rödr za celou sportovní dráhu potkával řadu významných osobností. V Olomouci, kde pod trenérským dohledem svého táty s fotbalem začínal, byl spoluhráčem Karla Brücknera. Budoucí úspěšný kouč dirigoval hru ze zálohy, on pálil z pravého křídla. „Pár gólů jsme spolu dali. Jo, Karel… Ale my jsme mu říkali Ovečka,“ usmál se při vzpomínce. V roce 1963 podepsal přestup do prvoligové Sparty, kde se setkal s Andrejem Kvašňákem.

Rudý dres si však moc neužil. V létě jel s týmem na soustředění do Rakouska a po návratu musel rukovat. Do Dukly, kde půlka mužstva byla v reprezentaci a druhá se tam chystala: Josef Masopust, Ladislav Novák, Svatopluk Pluskal, Rudolf Kučera, Ján Geleta, Ivo Viktor…

Rödr střídavě hrál a střídavě bojoval o návrat do sestavy. Celkem stihl 45 ligových utkání, dalších osm přidal v evropských pohárech. Gólem, na který byl nejvíc pyšný, byl ten na hřišti Dortmundu. V odvetě čtvrtfinále PMEZ, po Masopustově přihrávce. A tři velmi důležité přidal o pár měsíců později ve finále Amerického poháru 1964, především díky němu si Dukla naposledy odvezla trofej ze slavného newyorského turnaje mezi mrakodrapy.

V páté sezoně na Julisce už dostal přidělené jen místo v sestavě béčka, protože chtěl odejít do Chomutova. Ale jeho další plány změnila sovětská invaze. Na jaře 1969 s manželkou vycestovali legálně do USA, za příbuznými a přáteli, ale domů už se nevrátili. Definitivně se rozhodli po narození dcery. Nechtěli, aby vyrůstala v komunistickém Československu.

Rödr dělal v Chicagu zedníka a žil si spokojeně mezi krajany v exilové komunitě – než přišla ona nabídka od Bears. První rok ještě strávil v tzv. taxi squad, sedmičlenném týmu náhradníků, kteří trénovali s mužstvem. O americkém fotbalu skoro nic nevěděl a líp na tom nebyl ani s angličtinou, tak měl na čem pracovat. „U nás se o americkém fotbalu psalo, že je to surový, zákeřný sport, při kterém umírají hráči. Ale jak vidím, je to skvělá a úplně normální hra,“ vyprávěl nadšeně novinářům.

Premiéry v NFL se Rödr přejmenovaný na Rodera dočkal 23. září 1973 proti Minnesotě. Vyšel sice bodově naprázdno, ale v následujícím utkání s Denverem proměnil dva kopy a vybudoval si pozici prvního placekickera. Tedy fotbalisty, který většinou sedí na lavičce a na plac jde ve chvíli, když mužstvo zahrává field goal nebo extra point. O novém hráči Bears se psalo v prestižním magazínu Sports Illustrated, chodil klub reprezentovat na večírky a charitativní akce, běžně hrál před 60 tisíci diváky.

Jen v Československu o jeho úspěších nikdo kromě příbuzných (a Státní bezpečnosti) nevěděl. „Utekl jsem, tak se doma o mně nesmí mluvit. Režim nemá zájem, aby se vědělo, že se emigrantům v cizině daří,“ vysvětloval reportérům, kteří nedokázali pochopit, že hráč NFL není ve své vlasti oslavovanou celebritou.

Chicagská pohádka skončila v roce 1975. Roder si zlomil zánártní kůstku, zmeškal velkou část tréninkového kempu a klub si našel náhradu. V tom byla NFL neúprosná. Naštěstí o rok později získal angažmá v Tampa Bay. Vítěz letošního Super Bowlu teprve vstupoval do NFL a Roder měl šanci stát se prvním hráčem klubu, který se bodově zapíše do statistik. Jenže v úvodních dvou zápasech neuspěl při třech pokusech o field goal – a byl propuštěn.

Ještě dvakrát se zkoušel do NFL vrátit, vždycky však dostal jen zkušební smlouvu a startu sezony se nedočkal. Definitivně to vzdal v roce 1978. Bylo mu čtyřiatřicet let a došel k závěru, že práce ve stavební firmě je jistějším živobytím.

Po návratu do Čech už se do sportovního dění zapojovat nechtěl. Byl v kontaktu s pár kamarády z Dukly, jinak si užíval klidu na venkově. „Není to tak dávno, potkal jsem v obchodě Ivo Viktora. Ahoj Víťo, povídám, ale moc nevěděl, kdo jsem, tak jsem se mu musel představit. Jo, asi jsme trochu zestárli,“ vyprávěl v lednu s úsměvem Miroslav Rödr.

I když jemu nebylo dopřáno nastupovat za reprezentaci a vyhrávat velké tituly, litovat nemusel. Vždyť kdo jiný o sobě může říct, že prožil dva fotbalové životy na dvou kontinentech?