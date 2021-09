Česká předehra NFL: Gladiators ze čtvrté ligy do Czech Bowlu za pět let

Czech Bowl jako ouvertura NFL: Gladiators vs. Lions • Petr Milfait

Za mořem startuje věhlasná profesionální liga a Jakubu Ječnému začne tradiční podzim s dlouhými nedělními nocemi.

„Jsem die-hard fan Packers a ti jsou furt v prime timu o půl třetí ráno. Už mám i svůj fantasy tým. Začíná i juniorská sezona, člověk neví, co sledovat. A má i rodinu,“ usmívá se Ječný.

Pro sobotní večer má ale defenzivní end Prague Lions jiný program. Na hřišti Vysočiny, kde působí i místní klub hrající druholigovou kopanou, si se spoluhráči půjde pro vítězství v Czech Bowlu XVIII.

„Je to událost, ke které směřujeme celý rok. Doufejme, že to skončí, jak si všichni přejeme,“ říká Ječný.

18.00 Kickoff dnešního Czech Bowlu mezi Vysočina Gladiators a Prague Lions. Živě vysílá ČT sport.

Lions jsou zatím posledními šampiony. Poté, co před dvěma lety svůj trůn uvolnili Prague Black Panthers odchodem do rakouské ligy, Lions v titulovém zápase v Ostravě zvítězili nad pořádajícími Steelers. V loňské covidové sezoně se ligy neúčastnili. Při jejich absenci tehdy základní část vyhráli Gladiators s čistou bilancí, Czech Bowl se ale kvůli zhoršení epidemiologické situace nakonec nekonal. V letošní základní části se rivalové střetli dvakrát a po vítězství bral vždy domácí tým.

„Nejsem si jistý, kdo jde do finále jako favorit. Oba zápasy ukázaly, že oba týmy to můžou vyhrát, když budou dělat svoje věci správně,“ uvažuje Ondřej Paulus, hlavní kouč Gladiators.

„Bude to špičkový fotbal, oba zápasy ze základní části ukázaly, že oba týmy mají obrovskou kvalitu,“ pochvaluje si Radim Kroulík, místopředseda asociace ČAAF. „Hlavní příběh je ten jihlavský. Před pěti lety hráli čtvrtou ligu, teď mají šanci vyhrát tu nejvyšší. Pro každého z Jihlavy by to měl být svátek.“

Oporami obou týmů jsou američtí quarterbeci s velkými mezinárodními zkušenostmi. Shazzon Mumphrey, který se stal v Lions statistickým králem základní části s dvaceti naházenými touchdowny a dalšími jedenácti po zemi, působil v Dánsku, Německu, Švédsku i Polsku.

Clark Hazlett, který hází za Gladiators, zase působil ve Francii, Brazílii či Mexiku.

„Není to každý den, kdy má Američan šanci hrát v Czech Bowlu. Bude to dobrá zkušenost, o které budu jednou vyprávět svým dětem,“ líčí Hazlett. „Jsem rád, že se fotbal rozvíjí po světě. Zaujali mě zdejší hráči i pozornost médií.“

Skryté kouzlo vzájemného souboje spočívá v angažmá několika bývalých hráčů Prague Black Panthers v sestavě Vysočiny, v níž na hostování hrají Karel Augusta, Jan Kabát, Jan Krs nebo Jan Starý.

„Budou rozhodovat chyby. Když je omezíme, tak šance na výhru je obrovská. Určitě to bude obrovsky vyrovnané,“ říká obránce Gladiators Karel Augusta.