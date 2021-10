Bradyho velký návrat: bučení i velmi osobní rozhovor. Výhru zachránila tyč

Tom Brady se vrátil do Nové Anglie jako soupeř • Reuters

Tom Brady se vrátil do Nové Anglie jako soupeř • Reuters

Tom Brady se vrátil do Nové Anglie jako soupeř • Reuters

Tom Brady přijel na Foxborough a za deštivého večera vzal svému bývalému klubu New England Patriots vítězství. Jeho Tampa Bay Buccaneers v očekávaném comebacku legendárního quarterbacka zvítězili 19:17. Bylo to nervozní drama, Bradyho tým zachránil až neúspěšný field goal kickera domácích Nicka Folka v poslední minutě.

Bang!!! Míč narazil do tyčky žlutého háčka a ten zvuk byl dobře slyšet, protože pročísl nevěřícné ticho na Foxborough. New England Patriots dostali šampiony Super Bowlu na hranu propasti. Padesát devět sekund před koncem měl vítězné body na noze kicker Nick Folk. Chvíli se zdálo, že míč ze vzdálenosti 56 yardů míří do branky, v poslední chvíli se ale stočil a míč plesknul jen o tyč.

Tom Brady v ten moment pumpoval na sidelajně, právě se rozhodlo, že ze svého velkého comebackového zápasu pojede zpátky na Floridu s výhrou. Přišla na závěr večera, který si bude pamatovat.

„Bylo tam pár emocionálních momentů, myslel jsem na lidi, kteří v mém životě tolik znamenají. Moje fotbalová cesta mě zavedla jinam,“ líčil Brady po zápase podle ESPN.

Slavný quarterback strávil v New Englandu dlouhých dvacet sezon, vytvořil vítězné partnerství s koučem Billem Belichickem, společně se dostali do devíti Super Bowlů a šestkrát v nich triumfovali. Pak se jejich vztah pokazil a Brady vloni na jaře odešel do Tampy Bay, kde hned v první sezoně vyhrál Super Bowl.

Nejvíc naházených yardů v NFL (základní část) Tom Brady: 80 560 Drew Brees: 80 358 Peyton Manning: 71 940 Brett Favre: 71 838 Dan Marino: 61 361

Hned po zápase se Brady s Belichickem na hřišti krátce objali. V šatnách pak strávili spolu dvacet minut při setkání, které Belichick dopředu zorganizoval.

„Máme dvacet let osobní vztah. Bavili jsme se o spoustě osobních věcí, které jsou velmi soukromé,“ řekl Brady.

Se svým týmem přežil těžký zápas, v němž mu kvůli zranění scházel další bývalý Patriot Rob Gronkowski. Belichick vytáhnul svá defenzivní kouzla. Brady zkompletoval jen 22 z 43 pokusů vzduchem a nedostal se k jedinému touchdownu.

„Na tréninku jsme proti Tomu Bradymu hráli každý den. Takže to není tak, že jsme Toma Bradyho viděli poprvé,“ odtušil Belichick.

Bucs si však pomohli důraznou hrou po zemi. Leonard Fournette naběhal 91 yardů a Ronald Jones pomohl touchdownem ve třetí čtvrtině.

„Zápas vyhráli Bucs. Všichni z toho chtěli udělat souboj Brady versus Belichick. Nemyslím, že Bill hrál jediný snap,“ poznamenal Bruce Arians, kouč Tampy Bay. A k Bradyho výkonu dodal: „Když se lámal chleba a potřebovali jsme field goal, provedl nás hřištěm. Neudělal chybu, která by nás stála zápas.“

Brady prožil emocionální večer. Odpustil si svůj zvyk podívat se hned po příjezdu na stadion na hřiště. Raději se zavřel do kabiny a zůstal tam až do rozcvičení. Pár hodin před zápasem se na pár minut potkal s majitelem Patriots Robertem Kraftem.

Domácí klub těsně před začátkem uctil svou legendu krátkým sestřihem jeho úspěšné éry v New Englandu. Když pak Brady nastupoval tunelem pro hostující tým na plochu, přivítal ho bouřlivý aplaus. Když však šel na hřiště na svůj první drive, domácí fanoušci ho přivítali sborovým bučením.

„Vypadá to, že publikum má svůj plán. Nejdřív mu aplaudují, pak na něj bučí,“ smál se komentátor stanice NBC.

Když zápas skončil, Brady se dlouhou zdravil se svými bývalými spoluhráči i lidmi z realizačního týmu. Hráli proti sobě nejspíš naposledy, protože v systému NFL se oba kluby můžou znovu potkat až za čtyři roky, kdy bude Bradymu osmačtyřicet.

Díky vítězství proti svému bývalému týmu se Brady stal teprve čtvrtým quarterbackem v historii, který má za pasem výhry nad všemi 32 kluby NFL. Následoval Bretta Favreho, Peytona Manninga a Drew Breese. Hned v úvodu utkání navíc Brady překonal Breesův rekord v počtu naházených yardů v základní části NFL. Po zápase vede historické tabulky s 80 560 yardy.

V sezoně jsou zatím Buccaneers s bilancí 3:1 na správné cestě. Patriots naopak vyhráli jediný zápas ze čtyř.

„Cítím se dobře, protože jsme vyhráli,“ ulevil si Brady. „Za ty roky vím, že přijet sem a vyhrát zápas je těžké. Tenhle tým dělá skvělou práci. Donutili nás, abychom si to zasloužili. Publikum do toho opravdu jde. Jsem prostě rád, že jsme vyhráli.“

NFL V ČÍSLECH

4. týden: Cincinnati Bengals (3-1)-Jacksonville Jaguars (0-4) 24:21, New York Jets (1-3)-Tennessee Titans (2-2) 27:24 po prodl., Philadelphia Eagles (1-3)-Kansas City Chiefs (2-2) 30:42, Dallas Cowboys (3-1)-Carolina Panthers (3-1) 36:28, New Orleans Saints (2-2)-New York Giants (1-3) 21:27 po prodl., Minnesota Vikings (1-3)-Cleveland Browns (3-1) 7:14, Chicago Bears (2-2)-Detroit Lions (0-4) 24:14, Buffalo Bills (3-1)-Houston Texans (1-3) 40:0, Miami Dolphins (1-3)-Indianapolis Colts (1-3) 17:27, Atlanta Falcons (1-3)-Washington Football Team (2-2) 30:34, San Francisco 49ers (2-2)-Seattle Seahawks (2-2) 21:28, Los Angeles Rams (3-1)-Arizona Cardinals (4-0) 20:37, Green Bay Packers (3-1)-Pittsburgh Steelers (1-3) 27:17, Denver Broncos (3-1)-Baltimore Ravens (3-1) 7:23, New England Patriots (1-3)-Tampa Bay Buccaneers (3-1) 17:19.