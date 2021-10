Návrat století. Brady na půdě Patriots poprvé jako rival. Co staré křivdy?

Bude to zápas jako žádný jiný. Legendární quarterback Tom Brady se v noci na pondělí (2.20, PP Premier Sport 2) s týmem Tampa Bay Buccaneers poprvé a zřejmě i naposledy vrací na stadion Foxborough, kde s New England Patriots dlouhých dvacet let společně vládl NFL amerického fotbalu. S úřadujícími šampiony Super Bowlu se postaví dominantní osobnosti kontroverzního kouče Billa Belichicka. Kromě jednoho vítězství do tabulky jsou na stole i staré křivdy, kvůli kterým Brady před rokem a půl zmizel na Floridu.

Je to, jako kdyby Larry Bird přijel do Bostonu se Sacramentem. Jestli vám nestačí přirovnání sloupkaře Boston Globe Dana Dan Shaughnessyho, představte si třeba Sydneyho Crosbyho, jak hraje v Pittsburghu třeba za Washington.

„Tenhle zápas je jedinečný. Šest Super Bowlů a pak okolnosti Bradyho odchodu. Tomu se v Americe nic nevyrovná. Nic takového neexistuje,“ tvrdil Shaughnessy.

NEJVÍC NAHÁZENÝCH YARDŮ V NFL (ZÁKLADNÍ ČÁST) Drew Brees 80 358 Tom Brady 80 291 Peyton Manning 71 940 Brett Favre 71 838 Dan Marino 61 361

A málokdo by se s ním šel hádat. Tom Brady je nejúspěšnější hráč historie NFL a z velké části za to vděčí dvaceti letům, která strávil v New England Patriots pod dohledem kouče Billa Belichicka. Bylo to produktivní partnerství, které oběma vykouzlilo šest prstenů pro šampiony Super Bowlu. Přesto se vloni na jaře rozpadlo. Brady odešel do Tampy Bay a sportovní Amerika se od té doby ponořila do velké debaty o tom, který z těch dvou měl na úspěchy Patriots větší vliv.

Letos v únoru Brady do diskuze přidal zásadní poznámku, když s Buccaneers vyřídil úřadující šampiony z Kansas City, sundal z piedestalu hrdinu nové éry Patricka Mahomese a zadal si objednávku na svůj sedmý prsten. Belichickovi Patriots zatím strávili průměrnou sezonu, v níž po dvanácti letech neprošli ani do play off. A dnes večer se postaví proti sobě. Brady se vrací na Foxborough.

„Znám tam domácí šatnu, znám tam domácí tunel. Vím, jakým směrem tam fouká vítr. O tom místě vím všechno. Vím, jak je to tam cítit. Vím, jak to tam vypadá, když se večer hraje zápas. Vím, jak zní fanoušci,“ řekl Brady před pár dny v podcastu na rádiu SiriusXM. „V určitých věcech to bude opravdu unikátní. Bude to poprvé, co budu na druhé sidelajně.“

Chystá se unikátní a zřejmě poslední Bradyho návštěva v bývalém domově. Je mu už čtyřiačtyřicet a Bucs a Patriots jsou z různých konferencí, takže se vzájemný zápas na hřišti New Englandu bude hrát znovu až za osm let.

Nelze asi očekávat, že by fanoušci Patriots svého bývalého hrdinu přivítali nepřátelsky. Ačkoli si bez něj najednou musí zvykat na realitu většiny klubů NFL, kterým výsledkovou bilanci víkendů často kazí písmena L na znamení porážky. Na místě ostatně bude mnoho Bradyho osobních přátel, zároveň fanoušků domácího týmu.

„Budou fandit svému týmu a jejich týmem jsou Patriots. A jestli o mně něco ví, tak jim bude jasné, že já budu chtít vyhrát,“ řekl Brady.

Vztah mezi quarterbackem a bývalým koučem je daleko komplikovanější. Byl to Belichick, který Bradyho v roce 2000 draftoval. Sice mezi odpadky v šestém kole na místě číslo 199, ale na to se historie neptá, jen to často připomíná.

Belichick taky neměl problém věřit mladému quarterbackovi, když musel na podzim 2001 do hry po zranění Drewa Bledsoea. Původně nechtěný náhradník se stal bleskově hvězdou, na jaře slavil první Super Bowl a rozjel historickou jízdu, která byla stejně slavná jako kontroverzní, protože se během ní mocná organizace pošpinila několika ošklivými skandály.

Mezi dva lídry Patriots se vkrádaly stíny minimálně od roku 2014, kdy Belichick draftoval quartebacka Jimmyho Garoppola. Bradymu bylo tehdy už šestatřicet, dál ale zářil a během dalších pěti let pomohl týmu k dalším třem Super Bowlům. Po tom posledním v roce 2019 Belichick zatím naposledy znovu přejmenoval svůj výletní člun. Na jeho bok nechal namalovat nápis VIII prstenů. K šesti triumfům s Patriots si totiž počítá ještě dva z přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy pracoval jako defenzivní koordinátor New York Giants.

V New Englandu mu k úspěchům zásadně pomáhal Brady, kromě svého úsilí na hřišti také k týmu přátelskými kontrakty, které Belichickovi i v éře platových stropů umožňovaly dál stavět vítězné sestavy.

Vloni na jaře už ale měl Brady všeho dost. Ve dvaačtyřiceti letech se stále držel ve vrcholné kondici a vadilo mu, že se Belichick a majitel klubu Robert Kraft zdráhají počítat s ním do dalších let. A Bradyho osobní trenér Alex Guerrero před pár dny Boston Herald prozradil ještě další důvod.

„Když se z Toma stal třicátník nebo i překročil čtyřicítku, Bill se k němu stále snažil chovat, jako by to byl dvacetiletý kluk, kterého draftoval,“ uvedl Guerrero.

Výsledkem byl každopádně rozchod. A podle Setha Wickershama, novináře z ESPN a autora nové knihy o impériu Patriots, nestálo Belichickovi na závěr společného dvacetiletí ani za to, aby se s Bradym osobně sešel.

V nové éře má zatím Brady jasně navrch. Na floridském sluníčku ožil, Bucs mu udělali dobře sestavou elitních posil v čele s jeho věrným parťákem Robem Gronkowským. Koncem první společné sezony všichni slavili Super Bowl.

Belichick? Minulou sezonu mu nevyšel experiment s Bradyho nástupcem Camem Newtonem. A na začátku nového ročníku ze tří zápasů Patriots vyhráli jen jeden, s nebohými New York Jets. I Bradyho Buccaneers na druhou stranu právě před týdnem na stadionu Los Angeles Rams prohráli první zápas od loňského listopadu.

Rozložení sil se i tak zdá jasně na straně Tampy Bay. A bez ohledu na výsledek zápasu se fandové Patriots musí připravit na chvíli, v níž bude společensky nutné zatleskat quarterbackovi soupeře. Bradymu totiž schází jen 68 yardů, aby překonal historický rekord Drew Breese v počtu naházených yardů v základní části NFL.

„Pevně věřím, že rekordy jsou tu proto, aby byly překonány. Přál bych si, aby ho Brady překonal hned první akcí zápasu,“ usmál se Brees, který před pár měsíci ukončil kariéru.

BRADY V PATRIOTS Počet sezon: 20 (2000 – 2019) Účasti v play off: 18 Starty v Super Bowlu: 9 Vítězství v Super Bowlu: 6 BRADY VS. PATRIOTS (od sezony 2020) ZÁKLADNÍ ČÁST 50 Passové touchdowny 15 14 Interceptions 19 13-6 Bilance 8-11 1 Účasti v play off 0 1 Super Bowly 0

VELKÉ NÁVRATY

LeBron James v Clevelandu

2. prosince 2010

Když v létě udělal James své cirkusové Rozhodnutí v přímém přenosu a z Clevelandu, kde nenaplnil titulová očekávání, přestoupil za sluníčkem a hvězdnými kamarády do Miami, nechal za sebou zklamané město. Jeho frustrace pak vyvřela při Jamesově prvním návratu. Fanoušci žíznili po krvi, v publiku byla vůči Jamesovi brutální atmosféra. Na hřišti však dal 38 bodů a pomohl Miami k vítězství 118:90.

Wayne Gretzky v Edmontonu

19. října 1988

Ve 27 letech měl na kontě čtyři Stanley Cupy a navrch pověst nejlepšího ofenzivního hráče NHL všech dob. Šokující transfer na vrcholu slávy z Edmontonu Oilers do Los Angeles Kings s sebou nesl emoce i slzy hokejové legendy. Prodej Gretzkého do Kalifornie však pomohl vyřešit ekonomické trable kanadského klubu. Návrat „domů“ se odehrál hned v sedmém zápase sezony. Reakce fanoušků? Své ikoně tleskali vestoje. Gretzky si pak připsal dvě asistence, ale Kings padli 6:8.

Peyton Manning v Indianapolis

20. října 2013

Legendární quarterback, přezdívaný Šerif pro schopnost organizovat spoluhráče, vybojoval s týmem Indianapolis Colts mezi lety 2003 a 2010 sedm divizních titulů. V roce 2006 dovedl Manning hříbata k samotnému Super Bowlu. Kvůli zranění krku však vynechal sezonu 2011 a následující rok byl vyměněn do Denveru. Když ve své druhé sezoně zavítal s Broncos do bývalého působiště, dočkal se mohutných ovací ze strany fanoušků. Dojemný návrat ale neměl vítěznou tečku. Domácí triumfovali 39:33.