Kašlu vám na to! Hvězda NFL utekla ze zápasu, fanouškům hodila tričko

Antonio Brown vždycky předváděl hodně neortodoxní show. Jeho kousek z nedělního odpoledne v New Yorku ale překonal všechno.

„To je Antonio Brown bez uniformy, bez dresu! Jde snad o nějaký trest?“ hlaholil šokovaný komentátor stanice Fox v přímém přenosu zápasu obhájců Super Bowlu Tampa Bay Buccaneers na hřišti New York Jets.

Tři minuty před koncem třetí čtvrtiny to byla naprosto šokující událost. Browna zachytily televizní kamery několik minut před osudným incidentem, jak k němu mluví týmový quarterback Tom Brady. Bucs právě uprostřed druhé půle prohrávali o dva touchdowny. Uprostřed následujícího útočného drivu si Brown vyměnil pár slov se spoluhráči Mikem Evansem a O.J. Howardem, kteří se ho zjevně snažili uklidnit.

Brown ale vzápětí sundal dres i s chrániči a do půl těla se vydal pod tribunami směrem k tunelu k šatnám. Cestou pak hodil divákům na tribunách svoje zpocené tričko a rukavice. Televizní kamery pak zachytily, jak jeho dres s číslem 81 i s vycpávkami leží na zemi v oblasti lavičky Buccaneers.

Zřejmě šlo o poslední kousek vyhlášeného bouřliváka minimálně v týmu Tampy Bay.

„Nebudu o něm mluvit. Už není součástí Bucs,“ řekl krátce po zápase Bruce Arians, trenér Buccaneers.

Antonio Brown byl draftován v roce 2010 týmem Pittsburgh Steelers, kde chytal přihrávky od quarterbacka Bena Roethlisbergera a byl jedním z nelepších receiverů NFL. S Roethlisbergerem se však koncem roku 2018 pohádal a před další sezonou byl vyměněn do Oaklandu, kde tehdy hráli Raiders.

V novém místě se však uvedl sabotováním tréninků kvůli své oblíbené staré helmě, v níž mu nebylo povoleno hrát. A pár desítek hodin před ostrým startem sezony se veřejně pohádal s generálním manažerem klubu Mikem Mayockem. Nakonec byl znovu vytrejdován do New England Patriots. Zahrál si za ně jen jeden zápas, potom byl propuštěn kvůli textovkám se sexuálním obsahem.

Novou šanci získal v Tampě Bay díky přízni quaterbacka Toma Bradyho, před rokem spolu s Buccaneers získali Super Bowl. V sezoně už musel strpět trest za falšování evidence o svém očkování. Teď však jejich partnerství končí.

„Je to samozřejmě obtížná situace. Myslím, že bychom se mu všichni měli snažit pomoct. Máme ho rádi, hodně nám na něm záleží. Chceme pro něj to nejlepší, bohužel to nebude v našem týmu,“ uvedl Brady. „Ve fotbale jsou nejdůležitější vztahy s vašimi spoluhráči, které přesahují hřiště. Myslím, že by k němu všichni měli být soucitní a empatičtí.“

V době Brownova odchodu z nedělního zápasu na hřišti Jets prohrávali Buccaneers o dva touchdowny. Nakonec ale skóre otočili a Bradyho pass pro touchdown na receivera Cyrila Graysona patnáct sekund před koncem jim pomohl k vítězství 28:24.