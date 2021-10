Krásné gesto fanouška v NFL. Vrátil míč, který mu mohl vydělat miliony

Evans při exhibičním vítězství proti Chicagu Bears 38:3 skóroval tři touchdowny, málem se však stal smutným hrdinou. Naštvat šéfa Bradyho takovou klukovinou, že se zbavíte míče, který má být v pokladnici jeho trofejí na jednom z nejvyšších míst? „Promiň velký brácho, jsem rád, že se tenhle legendární předmět nevyčíslitelné hodnoty podařilo získat zpět,“ vzkázal svému quarterbackovi Evans na Twitteru.

Děkovat mohl vyjednavačům ze svého týmu a především dobré vůli devětadvacetiletého fanouška Byrona Kennedyho. Chlapík ze St. Petersburgu přišel na zápas v dresu Mika Evanse, rozradostněný wide receiver si ho po zachyceném touchdownu všiml na tribuně a jak bývá zvykem, vyskočil na zídku a podal mu šišku. „Miku, tohle nemůžeš,“ zděsili se komentátoři.

„Točil jsem si video, nahrávám sám sebe, a když objektiv obrátím zase k hřišti, vidím Mika Evanse, jak se ke mně řítí. Vyskočil ke mně, objal mě a předal mi míč,“ líčil fanoušek, který v tu chvíli stejně jako hráč netušil, že jde o jubilejní balón.

Evans to zjistil o pár chvil později a zděsil se toho, co provedl. To už za fanouškem Kennedym mířili zřízenci z týmu Tampy a začali vyjednávat s jasným vzkazem: Tom chce ten míč zpátky! „Zdráhal jsem se jim ho vrátit,“ přiznal Kennedy. Nakonec se nechal přesvědčit a Brady, který po utkání přišel na tiskovou konferenci už i s inkriminovaným míčem, ho za to ocenil. „Bylo to fakt cool gesto. Zase tolik věcí si nenechávám, ale zrovna tenhle míč bych býval rád měl. Dáme mu za to něco hezkého: helmu, pár dresů nebo něco podobného,“ děkoval Brady.

Odměna by měla být skutečně vysoká. Vždyť Ken Goldin, který se specializuje na aukce sportovních předmětů, prozradil, že míč ze šestistého touchdownu by se velmi snadno vydražil minimálně za půl milionu dolarů, tedy dobrých jedenáct milionů korun. „Věděl jsem, co ten míč pro Toma znamená a byl jsem ochotný se ho vzdát,“ prozradil Kennedy.

Pokud hledáte fanouška roku, už nemusíte...