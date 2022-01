Skandální omyl sudích v NFL. Bengals po chybném hvizdu slaví po 31 letech

Cincinnati zvítězilo v zápase úvodního wild card kola play off nad Las Vegas 26:19, čili o sedm bodů, hodnotu jednoho touchdownu s bodem za následný extra point. Podle pravidel však jeden touchdown Bengals neměl platit.

Co se stalo? V předposlední minutě prvního poločasu si quarterback Joe Burrow po snapu nechal míč a běžel s ním k pravé sidelajně. Na poslední chvíli, když už měl nohy ve vzduchu na hraně hřiště, balon odhodil. Ten doletěl do endzony, kde ho zachytil receiver Tyler Boyd. Jen moment předtím však stadionem i přímým přenosem stanice NBC zazněl hvizd rozhodčích.

Sudí pod vedením hlavního rozhodčího Jerome Bogera uspořádali poradu, na jejímž konci uznali touchdown. Jak ukázal záznam, v okamžiku odhodu, bylo všechno v pořádku. Burrow míč poslal ještě předtím, než vyšlápl mimo hřiště. Přesto neměl být touchdown uznán.

Hvizd rozhodčích totiž skutečně zazněl, a v tom okamžiku podle pravidel akce skončila. Je přitom jedno, jestli šlo o náhodný hvizd rozhodčích, nebo jím sudí chybně zhodnotili situaci a oproti realitě pískli Burrowovi vyšlápnutí ze hřiště.

„Určitě, určitě jsem nikdy hvizd neslyšel. V žádném případě,“ uvedl kouč Bengals Zac Taylor těsně po incidentu.

V tu chvíli ale už bylo zjevné, že touchdown být uznán neměl a akce měla být opakována.

„Musíme se přes to rychle přenést. Další otázka,“ reagoval v poločase pro NBC kouč Las Vegas Rich Bisaccia.

Bengals krátce před koncem půle vedli 20:6, nakonec ale ze zápasu stejně bylo drama. Raiders reagovali touchdownem ještě před přestávkou a v druhém poločase zápas dovedli do infarktového finiše, v němž do posledních sekund hrozili vyrovnáním. Rozhodla až interception linebackera Cincinnati Germainea Pratta dvanáct sekund před koncem.

Bengals tak ukončili sérii 31 let bez vítězství v play off a pokračují v přerodu ze zoufalého klubu, který měl pověst, že mu na výhrách v podstatě nezáleží. Tým vlastní šestaosmdesátiletý Mike Brown, syn slavného trenéra Paula Browna, jenž koncem šedesátých let minulého století Bengals založil. Klub po jeho smrti převzal v roce 1991 a teprve v sobotu s ním zažil první vítězství v play off.

Po minulé sezoně Brown podržel ve funkci kouče Zaca Taylora, přestože v prvních dvou sezonách vyhrál dohromady jen šest zápasů.

„Pokud bych koučoval v jakékoli jiné fotbalové organizaci, pravděpodobně bych tu třetí rok nebyl. Taková je pravda,“ řekl Taylor.

Bengals předloni na jaře využili první volby v draftu k výběru quarterbacka Joe Burrowa, který svou první sezonu nedohrál kvůli zranění. V aktuální sezoně se ale vrátil ve skvělé formě. Znovu se sešel se svým spoluhráčem z univerzity LSU, receiverem Ja´Marrem Chasem, a vytvořili spolu jednu z nejlepších dvojek v lize.

Bengals si v základní části vítězství ve své divizi AFC North zajistili emotivním triumfem nad mocností své konference Kansas City Chiefs. A teď stojí dva zápasy od účasti v Super Bowlu.

„Těší nás to, ale očekávali jsme to. Tohle není třešnička na dortu. Tohle je dort. Pokračujeme dál,“ řekl Burrow.

V dalším kole play off jsou i Buffalo Bills, kteří rozcupovali New England Patriots 47:17. Někdejší dlouholeté vládce NFL Bills zničili naprosto dominantním výkonem. Svých prvních sedm drivů zakončili touchdownem, pět z nich narýsoval vzduchem quarterback Josh Allen. Za celý zápas ani jednou nemuseli vracet míč soupeři puntem.