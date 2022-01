Brady údajně otálí s koncem kariéry kvůli bonusu, jde o 326 milionů

Hvězdný hráč amerického fotbalu Tom Brady podle všeho otálí s oficiálním oznámením o konci své kariéry kvůli bonusu ve výši 15 milionů dolarů (326 milionů korun). Pokud by sedminásobný vítěz Super Bowlu potvrdil odchod do sportovního důchodu dříve než 4. února, o tuto částku by přišel.