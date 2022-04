Střet dvou světů. Elitní atlet dostal smlouvu v NFL: Jsem dost talentovaný

Výrazná tvář světové atletiky si půjde za snem ve světě amerického fotbalu. Američan Devon Allen, aktuální šampion Diamantové ligy a světová jednička žebříčku na 110 metrů překážek, podepsal smlouvu s týmem Philadelphia Eagles z NFL. „Cíl je vyhrát mistrovství světa, překonat světový rekord a další týden jít do kempu,“ plánuje Allen.

Bylo zrovna 1. dubna, když se Devon Allen vrátil na slovutný Hayward Field, aby na stadionu své oregonské alma mater udělal krok do NFL. Žádný apríl! Na univerzitní show, kde se předváděli borci pro nadcházející draft, se blýsknul čtyřicetiyardovým sprintem za 4,35 sekundy. V sedmadvaceti letech už je pro draft starý. Výkon, který by ho letos zařadil do top ten prospektů z celé země, si ale získal pozornost. A o pár dní později už Allen podepisoval smlouvu s Eagles.

„Chtěl jsem se ukázat a dát najevo, že fotbal beru vážně,“ vysvětlil Allen.

Atletika a NFL jsou úplně jiné světy. Určitě se liší v kolotoči milionů dolarů a všeobecné pozornosti publika. Atletice obojí dlouhodobě schází, zatímco NFL si užívá slávy i prosperity. Oba sporty ovšem pojí výjimeční sportovci, kteří jsou v otázce čistého fyzického výkonu na vrcholu lidského druhu.

Na samém startu NFL stál slavný desetibojař Jim Thorpe, který byl v roce 1920 dokonce vůbec prvním ligovým prezidentem. Populární je příběh dlouholetého světového rekordmana na 110 metrů překážek Renalda Nehemiaha, který jako první v dějinách překonal hranici 13 sekund, aby šokoval přestupem k fotbalu. Tam nijak nezářil, se San Francisco 49ers ale v roce 1985 získal Super Bowl.

V NFL hráli i čtvrtkař Tommie Smith, známý svou zaťatou pěstí v černé rukavici na olympiádě v Mexiku, nebo Jim Hines, šampion na stovce ve světovém rekordu na stejných Hrách. V NFL mu ale rychlost nebyla nic platná. Za svoji neschopnost při chytání míčů si získal přezdívku Oops – Jejda…

V posledních letech se v NFL prosadil dálkař Marquis Goodwin, finalista olympiády v Londýně. Úřadující světový šampion na stovce Christian Coleman vzbudil pozornost čtyřiceti yardy za 4,12 sekundy, čímž překonal ligový rekord. Před rokem se naopak DK Metcalf, obrovitý receiver Seattlu, postavil elitním sprinterům, na mítinku ve Walnutu ale skončil průměrným časem 10,37 poslední ve svém rozběhu.

Allen už dokázal svoje v obou disciplínách. V letech 2014 – 2016 byl nadějným receiverem univerzitního týmu Oregon Ducks. Po první sezoně, v níž chytil sedm touchdownů, jej ale zastavila dvě zranění kolene. Allen se pak soustředil na atletiku, na olympiádě v Riu byl ve finále pátý. Do elitního závodu se dostal i na MS v Dauhá v roce 2019 i na loňských Hrách v Tokiu, kde doběhl čtvrtý, o čtyři setiny za bronzem. Koncem loňského léta zazářil. V Curychu vyhrál finálový závod Diamantové ligy a v posledním závodě sezony v Záhřebu o setinu prolomil elitní hranici třinácti sekund. A letos se nezdráhá myšlenek na světový rekord, který drží jeho krajan Aries Merritt výkonem 12,80 sekundy z roku 2012.

„Byl bych slaboch, kdybych si myslel, že nemůžu běžet pod 12,90 nebo pod 12,80, což by mě dostalo do teritoria světového rekordu. A pokud budu schopen běhat konsistentně takhle rychle, dostane mě to taky do medailové oblasti,“ plánuje Allen.

Zatímco týmy NFL v pondělí začaly své dobrovolné tréninkové programy před další sezonou a chystají se na draft a jarní tréninky, Allen si půjde za svými atletickými sny. Světový šampionát se letos koná velmi příhodně na jeho domovském Hayward Field v Eugene, navíc začátkem léta. Právě včas, aby stihnul nástup do tréninkového kempu Eagles. Tam se ukáže, nakolik je reálný jeho další sen. Sen o NFL.

„Vím, že mezi univerzitou a NFL je skok. Ale na univerzitě jsem hrál na docela dobré úrovni, sám bych řekl, že jsem dost talentovaný, abych to zvládnul,“ přemítá Allen. „Můj plán je se po mistrovství světa vrátit k fotbalu. Jestli se to povede, záleží čistě na mých schopnostech. Na tom, co předvedu na hřišti. Uvidíme.“

Devon Allen

Narozen: 12. prosince 1994 (27 let)

Kariéra v americkém fotbale: na univerzitě hrál v letech 2014 – 2016 za Oregon Ducks a v 29 zápasech chytil 54 přihrávek pro 919 yardů a osm touchdownů, letos podepsal smlouvu s Philadelphia Eagles z NFL za negarantovaných 705 000 dolarů na rok

Kariéra v atletice – 110 metrů překážek: aktuální jednička světového žebříčku, vítěz Diamantové ligy (2021), 4. na OH (2021), 5. na OH (2016), 7. na MS (2019)

