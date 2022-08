Brady v klubu 45! Touha i dřina, kde byli v tom věku Jágr či Navrátilová?

Když kdysi oznámil svůj plán hrát minimálně do pětačtyřiceti, znělo to tak trochu jako sci-fi. Quarterback Tom Brady ale trval na svém, a v týdnu si připomínal svou pětačtyřicítku na startu další sezony, v níž chce útočit na Super Bowl. Kteří výjimeční sportovci vydrželi tak dlouho jako on, a co ve svém věku dokázali?

V zimě už se rozloučil, bez fotbalu ale vydržel pouhých čtyřicet dní. Pak světu oznámil, že má ještě nedokončenou práci . S Tampa Bay Buccaneers v minulém play off skončil hodně bolavě, když senzačně pomohl zvrátit manko ve výši 24 bodů s pozdějšími šampiony Los Angeles Rams, aby pak sledoval bleskový vítězný drive soupeře. Brady jede dál díky touze v srdci, velké dřině i svébytné dietě. A nahrává mu, že se herečka a zpěvačka Jennifer Lopez znovu vdala. Vždycky, když šla k oltáři, Brady měl na konci sezony titul. „Stará se o sebe líp než kdokoli, koho jsem kdy viděl. Může pokračovat, jak dlouho bude chtít, myslím, že klidně do padesáti,“ předvídá jeho bývalý parťák Rob Gronkowski.

V den svých pětačtyřicátin byla hlava hokejové rodiny stále ceněným hráčem NHL. Tehdejší útočník Floridy se pár týdnů před narozeninami osamostatnil na druhém místě v historickém pořadí bodování ligy, když překonal Marka Messiera. V 2016/2017 sezoně získal 46 bodů a v létě podepsal novou smlouvu s Calgary Flames. Problémy s koleny a třísly ho ale pustily jen do 22 zápasů, na Silvestra 2017 nastoupil v NHL naposledy a vrátil se do Kladna. A i v padesáti chce zase hrát, i když ne hned od začátku sezon y. „Ale věřím, že když potom dám pořádný čas tréninku, budu pořád schopný hrát důstojnou roli,“ říká Jágr.

CHRIS CHELIOS

Slavnému hokejovému obránci bylo letos už šedesát a zní to neuvěřitelně, protože se zdá, že ještě nedávno hrál. Chelios prožil v NHL šestadvacet let. Když mu bylo pětačtyřicet, s Detroitem se dostal v bojích o Stanley Cup až do konferenčního finále. Jen rok předtím si zahrál na olympiádě v Turíně 22 let poté, co startoval na Hrách v Sarajevu. Kariéru končil po krátké epizodě v Atlantě ve svých osmačtyřiceti letech jako druhý nejstarší hráč historie NHL po Gordie Howeovi.