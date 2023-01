Vztek a zmar. Rozhodl faul Nigerijce v závěru: Super Bowl zná obsazení

Z linebackera Germaine Pratta šel strach, když procházel tunelem ze hřiště na stadionu Arrowhead.

„Co to, ku…, bylo? Proč jsi na toho quarterbacka sahal?“ řval, když mizel v šatně svých Bengals.

Dramatické konferenční finále AFC o postup do Super Bowlu rozhodl nešťastný moment mladého linemana Josepha Ossaie v samém závěru základní hrací doby. Zápas směřoval za vyrovnaného stavu 20:20 do prodloužení, sekundy utíkaly, Mahomes neviděl nikoho, komu by mohl přihrát, tak se rozeběhnul, získal pár yardů a vyběhnul ze hřiště. Na samém konci jeho akce se k němu dostal Ossai a udělal životní chybu – Mahomese v autu postrčil, takže se zřítil k zemi.

Rozhodčí měli snadnou práci. Bengals inkasovali patnáct yardů za zbytečnou hrubost, čímž se Chiefs dostali dost blízko k brance, aby mohli zkusit field goal. Kicker Harrison Butker ho ze 45 yardů proměnil a bylo hotovo.

Pro dvaadvacetiletého Ossaie to bylo dno jeho dobrodružné životní dráhy. Narodil se v Nigérii a do Ameriky přesídlil až ve svých deseti letech, když jeho rodina vyhrála v loterii zelenou kartu. Bylo to štěstí z nebe. Z 9,7 milionů žádostí tehdy uspělo jen 55 000 lidí.

Ossaiova rodina se v Nigérii neměla špatně, vlastnila i půdu, šla si ale za americkým snem. Ossai i jeho sourozenci pak museli ve škole snášet posměšky kvůli svému silnému přízvuku. Na střední škole ale Joseph ukázal talent pro americký fotbal, na univerzitě v Texasu zářil a před dvěma lety ho Bengals draftovali ve třetím kole.

Ossai hned v prvním přípravném zápase sackoval slavného Toma Bradyho. V tom zápase se ale zranil a přišel o celou sezonu, v níž se Bengals dostali až do Super Bowlu. Po roce byli znovu blízko, osudná chyba jim ale šanci vzala.

„Naplno jsem se snažil ho dostihnout. Snažil jsem se ho vytlačit. Musím se z téhle zkušenosti poučit. Mám vědět, že když je quarterback takhle blízko k sidelajně, nesmím se k němu přiblížit, pokud to hrozí penaltou,“ uznal Ossai.

Pro Bengals je porážka tvrdou ránou. V Kansasu sice od začátku prohrávali, ztráceli už deset bodů, ale pokaždé vyrovnali. Dvě a půl minuty před koncem dostali za vyrovnaného stavu míč do držení. V tu chvíli jim stačilo uhrát pár akcí, aby se mohli pokusit o vítězný field goal. Quarterback Joe Burrow ale nedostal míč dostatečně daleko, Chiefs pomohl 29yardový punt Skye Moorea a kouzelník Mahomes z poslední půlminuty vytěžil nečekané rozhodnutí. Za pomoci Ossaiova zatmění.

„Je to těžké. Je to emocionální. Pracovali jsme tvrdě, abychom se dostali až sem. Joseph je v práci každý den, miluje fotbal, miluje být součástí našeho týmu. Tahle akce šla prostě proti nám,“ ulevil si Zac Taylor, kouč Cincinnati.

Chiefs jsou v Super Bowlu potřetí za čtyři roky. V noci z neděle 12. února na pondělí 13. února se na stadionu State Farm v arizonském Glendale střetnou s Philadelphia Eagles, kteří ve finále konference NFC rozsekali San Francisco 49ers 31:7.

PLAY OFF NFL

Konferenční finále

AFC: Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals 23:20.

NFC: Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers 31:7.

SUPER BOWL LVII

Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles

Datum: 13. února

Čas: 0.30

Místo: Stadion State Farm, Glendale, Arizona