Bez šance? Lions jdou v ELF přepsat historii, čeká je evropská elita

Začíná historická sezona amerického fotbalu v Česku. Tým českých šampionů Prague Lions v neděli na stadionu Viktorie Žižkov vstoupí do profesionální evropské ligy ELF. Zápasem proti Leipzig Kings (neděle, 16.25) vstoupí do přelomového dobrodružství. Stačí už jenom rozpočet. „Je to desetkrát víc než na českou ligu,“ říká kouč Zach Harrod.

Na počátku to vypadalo jako příliš vzdálená pohádka. Prague Lions, poháněni atraktivní vizí, novým investičním zázemím a nekončící vášní hlavního kouče to ale dokázali. Český tým se poprvé představí v elitní evropské soutěži, která se pro mnohé talenty může stát dveřmi do NFL.

„Když jsem se poprvé ptal na možný start v ELF a mluvil o tom s kamarády z týmů Vídně nebo Innsbrucku, tak jsem si říkal, že to obnáší tolik peněz, že je to nemožné. Prostě bez šance,“ připomněl Harrod. „Ale pak jsem začal jednat s partnery, které to zajímalo, tak jsme to zkusili. Obnášelo to strašně moc práce a bylo to docela dobrodružství, v mnoha ohledech se učíme za pochodu. Ale na poslední chvíli jsme našli investory a od té chvíle je to jeden velký sprint za druhým.“

V Česku v posledním desetiletí dominoval klub Prague Black Panthers, jehož elitní tým se v roce 2019 přesunul do rakouské ligy AFL, jež byla dlouhodobě nejlepší soutěží v Evropě. Vznik ELF poměry zamíchal. K německému jádru soutěže už vloni přibyly špičkové rakouské kluby Vienna Vikings a Tirol Raiders. Pro letošní sezonu se liga rozšířila z dvanácti na sedmnáct týmů. A mezi nováčky jsou i Prague Lions.

„Proč do toho jdeme? Máme rádi výzvy a chceme se vždycky zlepšovat. Za ty roky jsme toho dokázali celkem dost. Několikrát jsme budovali tým z nuly, vyhráli jsme pár titulů… Teď je tady pro naše hráče skvělá příležitost zahrát si na nejvyšší evropské úrovni a ukázat, že na to máme,“ prohlásil Harrod. „Každého zajímá přesná částka, ale já odpovím diplomaticky politicky – je to desetkrát víc než na českou ligu…“

Harrod má za sebou několik měsíců, kdy skládal tým pro novou soutěž. Základ stojí na elitních českých hráčích, doplnil je ale importy. Do týmu se rovněž vrací americký quarterback Shazzon Mumphrey, který už v Lions strávil dvě sezony.

„První sezona byla pro mě taková seznamovací. První rok nám to nevyšlo na titul, ve druhém už ano. Když mi pak řekli, že se Lions chystají vstoupit do ELF, tak jsem měl naprosto jasno, že chci být u toho,“ řekl Mumphrey. „Je zřejmé, že se budeme potýkat s velkou kvalitou a musíme se na to dobře připravit. Bude to o něčem úplně jiném oproti působení v domácí soutěži, ale věřím, že se s tím vypořádáme a povedeme si dobře.“

Liga se dělí do tří skupin, Lions hrají ve Východní konferenci. Z dvanácti zápasů základní části jich odehrají šest doma - vždy na hřišti fotbalové Viktorie Žižkov. Po duelu s Lipskem přivítají týmy Kolína Nad Rýnem (10. června), Berlína (16. července), Vratislavi (29. července), Fehérváru (19. srpna) a Vídně (3. září). Evropské elitě se postaví narychlo složený tým.

„Z našeho týmu jsme celkem věděli, kdo by připadal v úvahu. Pak jsme lovili v národním týmu, ale vlastně neustále hledáme a pozorně sledujeme, máme oči všude. Jsme menší země, o to je to složitější, ale jinak náš špičkový talent je zcela srovnatelný s ostatními kluby,“ věří Harrod.