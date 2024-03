Americký fotbal sní o olympiádě. Czech Bowl bude v Nitře pod Zoborom

Tom Brady na to asi bude už moc starý, ale hvězdný receiver Tyreek Hill už dal svou touhu zahrát si na olympiádě v Los Angeles nekontaktní flag fotbal najevo. A český americký fotbal doufá, že v roce 2028 u toho bude taky. Šéf asociace Filip Hobza chce pro nový olympijský sport vyjednat podporu od NSA, která sport při nedávném rozdělování prioritních sportů zařadila až do třetí kategorie.

Americký fotbal se nedostal ani mezi top třicítku prioritních sportů, ani do další dvacítky druhé skupiny. To je pro něj aktuálně špatná zpráva.

„Klíčový problém prioritizace je, že se zavedla v okamžik ekonomické krize, kdy nešlo očekávat, že rozpočet pro sport bude navýšený. Sebere se menším až středním, poloviny sportovních svazů se týká krácení prostředků, může to pro ně znamenat existenční problémy,“ líčí Hobza.

Americký fotbal v Česku má ale přesto nakročeno k dobré budoucnosti. Rostoucí popularitě sportu v zemi pomůže i nedávná významná novinka. MOV zařadil do programu OH 2028 v Los Angeles flag fotbal, bezkontaktní formu sportu. A to je velká šance pro globální růst hry ve světě i v Česku.

„Je to senzační zpráva pro celou fotbalovou komunitu. Podle všech informací to není na jedno použití. Jedná se, že by měl být flag fotbal zařazen i na program Her 2032 v Brisbane,“ říká Hobza. „Pomohlo by, kdyby mohly nastoupit ty největší hvězdy NFL. V tu chvíli by podceňovaný flag fotbal, nad kterým leckdo ohrne nos, z mého pohledu byl jedním z nejsledovanějších sportů. Když se zasníme, Tom Brady jako quarterback olympijského týmu USA, to by byla pecka…“

Tenhle nápad zřejmě neklapne, protože Brady už kariéru ukončil a v době Her v Los Angeles mu bude padesát. Několik hvězdných hráčů NFL, v čele s receiverem Tyreekem Hillem, ale už zájem vyjádřilo.

Pro americký fotbal v Česku to každopádně může znamenat další boom. Jednou z možností rozvoje je podpora ženského flag fotbalového týmu z programu NSA na pomoc ženským kolektivním sportům, kde je ročně alokována částka kolem 150 milionů korun.

„Jednám s NSA o možnost zařazení flag fotbalu. Chceme fenomén pěti kruhů využít k popularazici flag fotbalu i klasického fotbalu,“ vysvětluje Hobza.

Kvalifikační kritéria pro Hry v Los Angeles zatím ještě nejsou stanovena, ale oba české týmy mají teoretickou šanci o účast usilovat. Ženy skončily v roce 2021 na světovém šampionátu na jedenáctém místě.

Americký fotbal v Česku roste především díky popularitě elitní ligy NFL. Prague Black Panthers působí v rakouské soutěži AFL a Prague Lions hrají od loňska v evropské lize ELF. O víkendu pak začíná domácí Snapbacks liga. Osm týmů je rozděleno do dvou konferencí. Šest mužstev je z Česka, včetně loňských šampionů Vysočina Gladiators, ze Slovenska v lize hrají Nitra Knights a Bratislava Monarchs.

Vítězové konferencí Jih a Sever postoupí rovnou do semifinále, kam se dostanou i dva další nejlepší týmy podle bilance. Czech Bowl se v neděli 14. července poprvé v historii uskuteční na Slovensku, na slavném fotbalovém stadionu Pod Zoborom v Nitře.

„Jsem poctěný, že můžeme oslavu tohoto krásného sportu udělat právě u nás. Necháme ho rozkvést ve vrcholu sezony,“ řekl Samuel Vetrák, generální manažer Nitra Knights. „Umožníme silný marketing, velkou návštěvu a show od začátku do konce. Chtěli bychom úroveň Czech Bowlu posunout ještě výš.“

Favority jsou na startu sezony obhájci Vysočina Gladiators s legendárním českým quarterbackem Janem Dundáčkem, nejlepším hráčem loňské sezony, a právě Nitra Knights. Televizní přenosy budou vysílat stanice Premier Sport 2, Sporty TV a na Slovensku JOJ Šport.