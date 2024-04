Draft NFL bude honbou na quarterbacky, můžou být hvězdy i propadáky

Po skvělé kariéře na univerzitě USC by měla quarterbacka Caleba Williamse čekat pohádková budoucnost v NFL. Chicago Bears, kteří drží jedničku dnešního draftu, jsou o tom zřejmě přesvědčeni, stejně jako celá Amerika.

„Po několika letech se znovu hovoří o generačním talentu. O jedničce draftu je de facto rozhodnuto,“ říká v draft podcastu na iSport.cz Ondřej Horák, šéfredaktor webu www.nfl.cz a komentátor NFL.

Bears před měsícem pustili do Pittsburghu Justina Fieldse, kterého brali před pouhými třemi lety na jedenáctce, ale naděje jim splaskly. A problém je, že v posledních letech zdaleka nejsou sami, kteří důležitou volbu nezvládli. Z pěti quarterbacků, kteří byli v roce 2021 vybráni v prvním kole, byli už čtyři vyměněni do jiného týmu.

Draft NFL živě na Nova Sport 3 První kolo draftu, které v Detroitu začíná v noci ze čtvrtka na pátek ve 2.00 středoevropského času, přímým přenosem odvysílá program Nova Sport 3.

Rok 2018 byl taky považován za skladiště hvězdných quarterbacků. Tehdejší jednička Baker Mayfield prožila několik turbulentních sezon, než se vloni znovu našla v Tampě Bay. Sam Darnold, který stejně jako Caleb Williams přišel do ligy z univerzity USC, zklamal, a jen z Joshe Allena se v Buffalu stala prvotřídní hvězda.

„Období před draftem je strašně vyhajpované. Vypadá to, že každý prospekt, který jde do NFL, je budoucí hvězda, že už mu můžou šít sako do síně slávy. A ono se potom zjistí, že ta úspěšnost trefení se, především na postu quarterbacka, je velmi mizivá,“ upozorňuje Radim Kroulík, PR manažer asociace amerického fotbalu. „NFL je kolos, kde se točí neuvěřitelné peníze a draft je sledovanější než finále NBA a přitom nejsou týmy schopné najít způsob, jak eliminovat, že by se do quarterbacka netrefili. To je atraktivita draftu, je to nevyzpytatelná disciplína.“

Americký fotbal je sice týmový sport, pozice quarterbacka je ale specifická. Bez spolehlivé hvězdy na tomto místě se v NFL v podstatě nedá uspět. Takových hráčů je ale konstantně mnohem méně než klubů v lize. Každý rok tak zoufalé týmy zkouší na draftu ruskou ruletu a doufají, že se konečně trefí.

„Letošní třída je na kvalitní quartebacky velice silná,“ říká Horák.

Kromě Williamse mezi ně patří především Jayden Daniels, Drake Maye a J.J. McCarthy. Pokud některé týmy s hladem po mladém quarterbackovi budou ochotné se za vysoké ceny posunout na draftu nahoru, může se teoreticky stát, že poprvé v historii půjdou ze hry jako první hned všichni čtyři quarterbeci.

„To by byla asi velká senzace ale možné to určitě je,“ připouští Horák.

Případná výměna picků by rozpoutala cirkus, který by změnil status quo. Kromě quarterbacků jsou ve hře kvalitní hráči především na pozicích wide receivera, kde ční jméno Marvina Harrisona Jr., a ofenzivního tackla. Tam by měl skončit nejvýš Joe Alt, kolos měřící 203 centimetry a vážící kolem 150 kilogramů.

„Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že by poprvé v historii nešel v top ten ani jeden hráč z defenzivy,“ upozorňuje Horák.

MOCK DRAFT ISPORT.CZ

1. Chicago Bears: Caleb Williams (quarterback)

Horák: „Všichni o tom mluví, že to je jasná jednička. Na druhou stranu nevíme ani desetinu procenta, co generální manažeři a jejich kolegové ve war roomech. S největší pravděpodobností to bude Caleb Williams, je to opravdu generační talent, ale stát se může cokoliv.“

2. Washington Commanders: Jayden Daniels (quarterback)

Kroulík: „Předpokládám, že Jayden Daniels půjde do Washingtonu. Bude zajímavé, jestli se prosadí i na úrovni NFL.“

3. New England Patriots (Drake Maye, quarterback)

Horák: „Patriots jsou v pozici, kdy nutně potřebují quarterbacka. Pick by si měli nechat a měli by vzít nejlepšího quarterbacka, který se jim líbí. Třída quarterbacků je našlapaná, měli by se uchýlit k tomu vzít jednoho z trojice Williams, Daniels, Maye. A teď už nám tu zbývá jen Maye.“

4. Arizona Cardinals (Marvin Harrison Jr., wide receiver)

Horák: „Situace je zajímavá na pozicích 11, 12, 13, kde jsou Vikings, Broncos a Raiders. A všechny tyhle týmy mají potřebu skočit si pro quarterbacka. Když tady bude k dispozici čtvrtý nejlepší quarterback, tak se opravdu může stát, že přijde skok. Uvidíme, jestli některým týmům bude stát za to, protože cena bude opravdu vysoká.“

5. Los Angeles Chargers (Malik Nabers, wide receiver)

Horák: „Chargers odešlo poměrně velké množství s hráčů v čele s Keenanem Allenem a Mikem Williamsem, což jsou naprosto elitní wide receiveři. Chargers se pod vedením nového trenéra budou chtít etablovat novým playmakerem. Chargers by měli jít pro Malika Naberse.“

6. New York Giants (J.J. McCarthy, quarterback)

Kroulík: „Otázkou je, jak Giants vnímají pozici quarterbacka Daniela Jonese, dali mu poměrně vysoký kontrakt, nicméně postupně asi zjišťují, že to možná byla chyba. Stále jim tam visí J.J. McCarthy, což by byla zajímavá volba.“

7. Tennessee Titans (Joe Alt, ofenzivní tackle)

Horák: „Titans mají spoustu možností. Na sedmičce by si Tennessee zvolilo nejlepšího ofenzivního takcla draftu, a to je Joe Alt. Postavit Alta vedle levého guarda Petera Skoronskiho, tohle bude pro Tennessee Titans skvělá levá strana.“

8. Atlanta Falcons (Byron Murphy, defenzivní tackle)

Kroulík: „Atlanta v minulosti brala skill hráče – receivery, tight endy, running backy. Myslím, že to teď přeruší. Byron Murphy by mohl jít jako první defenzivní hráč.“

9. Chicago Bears (Rome Odunze, wide receiver)

Horák: „Tohle je snový scénář pro Chicago. V tuhle chvíli zbyl na boardu Rome Odunze. Ke Calebu Wiliamsovi by Chicago získalo hráče, o kterém se hodně mluví i ve smyslu, že je lídr kabiny, nebojí se blokování a obětuje na hřišti srdce. Přesně takové hráče Bears potřebují.“

10. New York Jets (Troy Fautanu, ofenzivní lineman)

Horák: „Logická volba je ofenzivní lineman, ať už Fautanu, Olu Fashanu nebo JC Latham. Fautanu je hráč, který se dá postavit na pozici ofenzivního tackla i guarda. Tahle versatilita by se Jets hodila.“